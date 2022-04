(15 de abril del 2022. El Venezolano).-Se suponía que la prohibición estadounidense a las importaciones de pescados y mariscos de Rusia por su invasión a Ucrania agotaría miles de millones de dólares de la maquinaria de guerra de Vladimir Putin.

Pero las deficiencias en las regulaciones de importación significan que es probable que el abadejo, el salmón y el cangrejo capturados en Rusia ingresen a los EE. UU. de todos modos, a través del país vital para las cadenas de suministro de productos del mar en todo el mundo: China.

Al igual que la industria pesquera de EE. UU., las empresas rusas dependen en gran medida de China para procesar sus capturas. Una vez allí, los productos del mar se pueden reexportar a los EE. UU. como un “producto de China” porque no se requiere la etiqueta del país de origen.

El resultado es que se estima que casi un tercio del pescado capturado en la naturaleza importado de China se capturó en aguas rusas, según un estudio de datos de 2019 de la Comisión de Comercio Internacional. Para el abadejo y el salmón rojo, la tasa es aún mayor: del 50 % al 75 %.

“China no pesca bacalao. No pescan abadejo. Sin embargo, son uno de los mayores exportadores de este pescado blanco en el mundo”, dijo Sally Yozell, ex directora de políticas de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica que ahora es miembro principal del Centro Stimson en Washington. “Tenerlo etiquetado como un producto chino realmente no es justo para los consumidores ni para los restaurantes”.

La pesca es un gran negocio en Rusia, estrechamente relacionado con la proyección de poder en el mar del Kremlin y Putin. El país es uno de los principales productores de productos del mar del mundo y fue el octavo mayor exportador a los EE. UU. el año pasado, con más de $ 1.2 mil millones en ventas, la mayor parte de cangrejo real.

Pero se desconoce exactamente cuánto logra aterrizar en EE. UU. a través de China, que envió otros 1700 millones de dólares en pescado a EE. UU. el año pasado. La prohibición de la administración Biden tampoco exige que las empresas que importan de China se enteren.

Entre las mayores exportaciones de productos del mar de Rusia se encuentra el abadejo de Alaska. Un primo del bacalao, el abadejo de Alaska es el pescado más cosechado en los EE . UU . y aparece en todo, desde carne de cangrejo de imitación hasta Filet-O-Fish de McDonald’s. Cada año, fábricas flotantes gigantes en el Mar de Bering y el Golfo de Alaska con docenas de trabajadores a bordo capturan 1,5 millones de toneladas métricas de pescado, el equivalente a más de cuatro veces el peso del Empire State Building.

Pero la misma especie también se cosecha en Rusia en cantidades similares. Aunque EE. UU. prohíbe el uso del nombre “abadejo de Alaska” si el pescado no se capturó en aguas estadounidenses, el abadejo capturado por Rusia y procesado en China es difícil de detectar y llena un vacío importante en el mercado estadounidense. Para complicar aún más las cosas, una pequeña parte de la captura de EE. UU. también se envía a China para su procesamiento y reimportación a EE. UU.

En lugar del rastreo de productos del mar, los productores estadounidenses confían en el reconocimiento del nombre del abadejo de Alaska para indicar dónde se capturó el pescado.

“Los consumidores pueden estar seguros de que si el nombre Alaska está en la caja, sin duda alguna proviene de las aguas de Alaska”, insistió Craig Morris, director ejecutivo de Genuine Alaska Pollock Producers.

Incluso antes de la invasión de Ucrania, había aumentado la presión para evitar que lo que el senador Dan Sullivan, un republicano de Alaska, llamó abadejo “autoritario” ingresara a los EE. UU. Putin prohibió los mariscos estadounidenses en 2014 luego de las sanciones estadounidenses para castigarlo por la invasión de Crimea. ese año. Desde entonces, las exportaciones rusas que ingresan a EE. UU. libres de impuestos casi se han cuadruplicado en valor.

Los datos comerciales de EE. UU. analizados por The Associated Press muestran que el mayor importador de abadejo capturado en Rusia desde China el año pasado fue High Liner Foods, cuyas acciones se cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto. Otros grandes importadores incluyen FW Bryce, con sede en Gloucester, Massachusetts, una subsidiaria del conglomerado japonés de productos del mar Nissui; Quirch Foods, con sede en Miami; y Endeavour Seafood, con sede en Newport, Rhode Island, cuyo socio fundador, Todd Clark, se desempeñó hasta 2020 como presidente del Instituto Nacional de Pesca, el principal grupo de presión de la industria.

Ninguna de las empresas respondió a las solicitudes de comentarios sobre si dejarían de comprar abadejo de China o tomarían medidas para garantizar que no sea de origen ruso, ninguno de los cuales es requerido por el embargo de mariscos.

Gavin Gibbons, portavoz del Instituto Nacional de Pesca, dijo que casi todos los miembros del grupo ahora están revisando sus prácticas de abastecimiento. Pero algunos temen que una prohibición total de los productos del mar procesados ​​por terceros podría provocar la pérdida de empleos en los EE. UU. y aumentar la inflación, que ya es la más alta en décadas.

