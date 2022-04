(15 de abril del 2022. El Venezolano).- Los días de asueto por Semana Santa son de vital importancia para el turismo en Venezuela, ya que es uno de los momentos del año con más movilización de turistas.

Tras un 2020 y un 2021 con actividad muy reducida como consecuencia de la pandemia, este año representa una oportunidad dorada para que el turismo recupere el terreno perdido.

En este sentido, diferentes estados han reportado un flujo considerable de temporadistas, pero barreras impuestas por el gobierno chavista complican el disfrute de los temporadistas.

Concretamente, el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) con el que deben gravarse las transacciones en divisas implica una escalada importante de precios.

De acuerdo con la presidenta de la Cámara de Turismo de Nueva Esparta, Viviana Bethencourt, el impuesto al dólar ha provocado que los precios suban entre un 12% y un 20%.

Además, se suma a las denuncias hechas por otros voceros y otros sectores en las últimas semanas, acerca de una red comercial que no está preparada para cobrar el IGTF, y que siendo un territorio insular que incluso está exento de Impuesto al Valor Agregado (IVA), no debería aplicar.

«Este impuesto ha generado muchísima incertidumbre, mucha angustia. Las máquinas fiscales no están listas y además, hay máquinas que no se pueden actualizar. Esto genera desespero en los contribuyentes que quieren cumplir, pero cada uno hace una interpretación del impuesto diferente, lo aplican de diferentes formas y no es lo correcto», señaló en una entrevista para Hispanopost.

Turismo en Semana Santa

En la misma conversación, Bethenourt indicó que desde Nueva Esparta estiman que entre 12.000 y 15.000 turistas han arribado a la isla por la vía aérea, a falta de contabilizar los días con más afluencia de temporadistas.

La imposibilidad de llegar a Nueva Esparta vía tierra ha provocado que otros destinos sean más atractivos para el venezolano, como Anzoátegui, desde donde afirman que esperan recibir a más de 400.000 turistas durante la semana para visitar las 23 playas habilitadas en el estado.

Por otra parte, las autoridades turísticas de Monagas estiman que unos 6.000 temporadistas visiten los atractivos de la entidad, principalmente en Caripito, Caripe y Maturín.

Entretanto, otros sectores tienen sus propios números y proyecciones. Desde la Federación Nacional de Hoteles de Venezuela (Fenahoven), se espera una ocupación hotelera del 55% en estos días de asueto.

«Sigue siendo la región norte costera la que más solicitud tiene y el estado Nueva Esparta. Vemos también cómo la región andina ha despertado el interés de los temporadistas; y desde los llanos hay mucha movilidad. Esperamos cerrar con una ocupación hotelera de entre 55% y 60% a nivel nacional», afirmó en una entrevista para Unión Radio.