(12 de abril del 2022. El Venezolano).- Duras consecuencias para Cristiano Ronaldo tras su desafortunado gesto del pasado domingo donde actuó impulsivamente y golpeó la mano de un aficionado que además de ser un menor de 14 años, sufrir un trastorno autista y según ha denunciado la madre, que le acompañaba en el momento de la agresión, el susto le mantiene en estado de shock, y ya ha dicho que no quiere volver a un estadio bajo ningún concepto.

Ante esto, el portugués está viendo cómo su imagen cae en picada a la vez que se enfrenta a diferentes investigaciones y castigos. En las últimas horas se supo que la ONG Save The Children, con la que el futbolista llevaba años colaborando como embajador, ha decidido dejar de contar con él, una organización dedicada a la protección de los menores alrededor del mundo, detalló El Mundo.

Por su parte, el jugador se ha disculpado a través de sus redes sociales con un mensaje indicando lo siguiente:

“Nunca es fácil lidiar con las emociones en momentos difíciles como el que estamos viviendo. Sin embargo, siempre tenemos que ser respetuosos, pacientes y dar el ejemplo a todos los jóvenes que aman el juego bonito. Me gustaría disculparme por mi exabrupto y, si es posible, me gustaría invitar a este seguidor a ver un partido en Old Trafford como muestra de juego limpio y deportividad”.