El efecto es el mismo: Sensación de mejoría no es mejoría pero la causa…

¿Qué es el marketing de sensaciones?

En breves palabras explico, muchos políticos, en funciones públicas o fuera de ellas, se ven y los tratan como productos. Las campañas electorales visualizan a los electores como clientes, a los que le ofertan (venden) un candidato (productor). El marketing de sensaciones tiene que ver con este tipo de experiencias, con tocar la fibra sensible del cliente (elector), con hacerle sentir especial y único. Lo mejor de todo, y el mensaje que no han entendido la mayoría, es que por más que lo intenten, muchas veces los impactos positivos no contrarrestan a uno negativo.

Las sensaciones no son algo que se pueda razonar. Cuando conoces a alguien no piensas “¿Me cae bien?” sino que te sientes bien con esta persona o te sientes como él, identificado. Esto es lo que hace el marketing, las personas no piensan “¿Por qué me gustan tanto los anuncios de equis marcas?” sino que, o les gustan y vibran con ellos o los odian, así de fácil.

A veces, es una suerte de sadomasoquismo político. Muy cotidiano en muchos hogares. El hombre “las maltrata” pero ellas no son capaces de dejarlo. Buscan mil excusas: Los hijos, la familia, el qué dirán, entre otros.

Una vieja canción zuliana, de esas que llaman “raspacanillas” decía en una de sus estrofas “pegame cacho pero no me dejéis”. La famosísima gaita “Amor Marginal” cantada por la añorada Gladys Vera señalaba en uno de sus versos: “cada vez que te perdono me montais otra barriga…” Hasta que un día la mujer dijo “basta” y terminó todo.

Siempre recuerdo el concepto latinoamericana de liderazgo, superado gracias a Dios por las tendencias modernas, “pasan hambre por él, pobreza por él, lloran por él y vuelven a votar por él”. Ejemplos sobran: Perón, Fidel durante un tiempo, Carlos Andrés Pérez (CAP) y el Rey del ejemplo: Hugo Chávez. Para muchos Trump también pudiera ser un ejemplo.

LA ESTRATEGIA DE MADURO

El acertado asesoramiento del presidente, ha contratado influencers, artistas, figuras públicas, ha concertado con líderes opositores, gobernadores, alcaldes, para juntos vender esta sensación de mejoría.

Quizá incluso la haya, en espacios muy reducidos, que no representan un universo importante.

Un país sin electricidad, sin servicios públicos, sin seguridad, con un sistema hospitalario en quiebra, con gremios universitarios y trabajadores de PDVSA prácticamente en la indigencia no se puede decir que ha mejorado.

Lógicamente en el país de los ciegos el tuerto es Rey”. Una evidencia es suficiente para generalizar un resultado que no se compadece con la realidad.

Cuando veamos a los nietos, hijos y familiares del alto chavismo y oposición, tratándose en hospitales públicos, haciendo cola para gasolina, buscando un tobo para llenarlo, podemos aceptarlos como voceros, de lo contrario esos líderes carecen de representatividad y de legitimidad para hablar en nombre de la mayoría. A Henry Ramos como buen populista se le vió en el mercado de Quinta Crespo cuando fue Presidente de la AN 2015, del resto envía a la servidumbre a su quinta “camoruco” en la mejor zona de Caracas. Maduro, Diosdado, El Aissami, por mencionar tres, igual.

Caiga Quien Caiga

MARIA CORINA dice YA

Más allá de las críticas hacía su mensaje, resalta como siempre su coherencia. Su franqueza. Plantea elegir el Líder de la oposición este año. Eso es importante, más que elegir un candidato en medio de la crisis actual. Los caballos tienen que estar delante de la carreta y no detrás.

¿Qué acuerdo existe entre Lorenzo Mendoza y el chavismo?

Lo decimos porque con los despidos y la grave situación laboral de la empresa, el ministro del ramo le dió la razón al Presidente de la empresa. ¿Es tanto el cambio? o ¿Es tan amplio el acuerdo o pacto de no agresión?

Luis Aquiles Moreno molestó porque el acuerdo no será en México y también participaran otros factores de la oposición y la sociedad civil. Al dirigente adeco le decimos que en la burbuja caraqueña venden muy buen “tequila”.

INSÓLITO que pretendan incluir a chavistas «originarios»en las primarias de la oposición, si es que se hacen. Primero deben renunciar a su culto por el destructor originario.

Región Capital

Siguen denuncias de ABUSOS de Fospuca

-La declaración y pago era anual, decidieron que sería mensual desde hace tres años. Para cobrar más.

-La patente era de por vida mientras pagarás tus tributos y la mantuvieras activa. Ahora no, ahora se vence cada dos años y por supuesto debes pagar la renovación.

-Fospuca se pagaba dentro del recibo del condominio con alícuota, decidieron que debíamos pagar dos veces Una alícuota por estar dentro del Sambil y otra por tu propio local, o sea; PAGO DOBLE .

-Si no pagas Fospuca la Alcaldía NO te permite hacer tú declaración mensual obligatoria de los ingresos, lo cual es un abuso porque después te Cobran Mora y Multa por No declarar, aun sabiendo ellos que ellos mismos te bloquean la opción por instrucciones de Fospuca.

– Cuándo vas a pagar tú declaración de ingresos, aún cuando no hayas tenido actividad; siempre el monto mínimo que ellos te asignan es superior a la alícuota que tienes asignada. Para los contribuyentes esto es un “robo”.

– Te clausuran el negocio con una simple citación para consignación de documentos y luego que mudas toda tu contabilidad hasta la Alcaldía, se dedican a una auditoría con el local cerrado y sin actividad. Doble abuso porque todo eso debería hacerse en la oficina o instalación del cliente.

Detalle importante: el señor Duque delega en su Director de Rentas Eduardo Gutiérrez, toda la autoridad para cometer estos abusos. Una semana después de ser REELECTO el Alcalde; salieron con instrucciones del Señor Gutiérrez y el Alcalde, en actitud de antiguos pretorianos romanos a clausurar la mitad de los pocos negocios con vida del municipio Chacao, no fue sólo el Sambil. Fue todo Chacao. Esa fue la forma de agradecer a los comerciantes el apoyo recibido para que siguieran instalados allí.

Muchos comerciales acusan de parte de los funcionarios un resentimiento irracional, contra quien menos culpa tiene. Refieren “Es el terror de todos los contribuyentes”, sentarse delante de él es “calarse” insultos y la presunción de que todos somos ladrones, irrespeta inclusive a abogados serios; La Dra. Rosa, una gran amiga de la denunciante, decía que “casi no podía con su forma irrespetuosa y abusiva, te cita a las 10 am y te atiende a las 3 de la tarde o no te atiende”. Su lema favorito es que todo el mundo tiene que ponerse a derecho y los contribuyentes no lo hacen porque todos son “tramposos”.

Y esto es lo más grave, en el caso de esta comerciante; después que pagó todo on Line, según su contabilidad y no debiendo ya absolutamente nada ni a Fospuca ni a ellos; la abogada fue a exigir que levantarán la medida de Clausura y allí fue cuando le pusieron la guinda a la torta,,, textualmente según la abogada: “Su cliente NO debió PAGAR On Line, usted tenía que venir a negociar con nosotros el pago aquí en esta sala y entre nosotros porque su cliente tiene que pagar también la PRESUNCIÓN que no ha declarado”.

Haga usted el juicio.

TRABAJADORES DE PDVSA

Maduro anuncia un aumento de cerca del 1750% el sueldo mínimo. Pues bien en el contrato colectivo petrolero vigente tienen una cláusula la cual reza que si el gobierno hace ajustes en los sueldos, la empresa tendrá que dar el mismo porcentaje o un monto mayor. ¿Qué hizo PDVSA? No dio aumento alguno, siendo el segundo que se pierde. En mayo del 2019 tampoco dieron ese aumento que fue del 300% pero esta gaceta nunca salió, en cambio la comentada si salió en gaceta por lo tanto es oficial. ¿Qué hizo PDVSA con el supuesto aumento? Solo “salarizó” los bonos que venían ofreciendo: Bono de guerra la mitad del sueldo y el bono de transporte por $25. En pocas palabras, el “fulano aumento” de sueldo, fue del sueldo viejo más bono de guerra, sumados al bono de transporte…. una total pérdida. Incluso no tienen seguro y la orden es todos a trabajar en la condiciones que estén las áreas de trabajo. En las torres petroleras de Maracaibo, no hay agua potable ni para los baños, no hay luz, no hay ascensores y los aires menos funcionan. Se pueden imaginar como estarán las áreas en el lago y campos. Muchos trabajadores ganan menos que en febrero. El descontento que hay en las filas es grande y a nivel nacional. Duele ver cómo la gente llora en esos grupos de pdvsa por falta de medicinas y alimentos que es lo básico en una familia. Y de paso uno gasta $60 aproximadamente en gasolina al mes… es decir yo gano casi los $70 o sea, que me quedan $10 de mi sueldo. Un total desastre es Pdvsa, en este momento donde el personal no vale absolutamente nada. Muchas tablas salariales de la administración pública duplican las tablas de Pdvsa…

ESTADO MONAGAS

Entre cielo y tierra no hay nada oculto, el gobierno como siempre jugó sus cartas en las pasadas elecciones. La gran mayoría, por no decir todos, de los candidatos a gobernador y alcalde, presuntamente recibieron recursos del gobierno. Esto se evidenció en la costosa campaña electoral, en los costosos vehículos donde se desplazaron, la publicidad, el pago de activistas, las vallas, los volantes, y no pueden venir a decir que son contribuciones cuando todos sabemos lo limpió que están los tradicionales contribuyentes del lado de la MUD-G4 o los alacranes. Todo este panorama nos lleva a la conclusión, que el gobierno metió la mano, y para muestra la denuncia que corrió en las redes sociales de los costosos automóviles que se les atribuyen a los dos principales candidatos, comprados una vez finalizada la contienda electoral, y la mejor prueba fue la jugada que hicieron las dos damas con la tarjeta de MIN-UNIDAD. Arrancó el desfile de pre-candidatos a presidente, y nos volvemos a preguntar de dónde sacan esta gente los recursos. Hemos venido diciendo que hay que pelar el ojo con los diputados regionales y concejales. El gobernador no termina de salir de la luna y pisar tierra. En cuanto a las denuncias contra la doña, la dibuja pero no termina de pintar la cara, y recuerda que la región se mueve por carreteras, las cuales están en muy mal estado, de allí que hay que reconstruir las redes viales de la zona..

SIGUE LA PELEA EN EL TSJ: Ahora como buenos provincianos, buscan en el monte los “machetes guardados”: Carreño-Diosdado VS Maduro-Rodriguez.

Asombroso. El contralor quiere que su hijo sea miembro del TSJ. No calza su currículo ni para “bedel”. No hago pronóstico porque en el país chavista hasta los “ciegos” votan por el color de la pintura. Elvis en un gobierno serio ni “Office Boy” hubiese sido de la contraloría. Con descaro se refiere a los comerciantes “que no se harán más ricos”. La diferencia es que ellos invierten, trabajan y producen. Tienen derecho a las ganancias que su gestión les arroje. Difícil saber de dónde vienen los recursos que ellos “gastan” en la burbuja caraqueña.

SE BUSCAN maquilladores de cifras. Escuche a Juan Fernández de la gente del petróleo aclarar la afirmación del aumento en el PIB de Venezuela, de 4,5% a 20% en menos de un año. El “Credit Suisse”, no tiene relación alguna con el Credit Bank Suisse. Quien hace la afirmación, es una firma radicada en Zurich que presta servicios a clientes privados, entre los cuales ofrecen números irreales a corporaciones con problemas financieros. Venezuela es uno de esos clientes.

DOS BELLAS NOS ATACAN: Kiara y Karina nos quitaron la nacionalidad, por estar en el exterior no tengo derecho a criticar. No me molestó porque siempre he dicho que es un error para un hombre y mucho yo más con 58 años de edad, un caballo viejo, molestarse con dos bellezas como estas. Es perder el tiempo. Una lagrima que boten en mi contra sería suficiente para enterrarme.

AD ENTRE DOS ILEGALES: Bernabé Gutiérrez por la forma. A través de su entrega al chavismo encontró una decisión judicial a su favor. Y Henry Ramos creo que en sus 30 años de dictadura interna, un solo proceso se ha realizado.

ZULIA

Nunca he dicho que Rosales lo está haciendo mal. Si he sido crítico y es mi deber. Su estrategia es buena y pretende aplicarla nuevamente. Si sus tres gestiones en la Alcaldía (dos por su esposa), hubiesen incluido un PLAN ESTRATÉGICO verdadero, muchos problemas actuales no existirían. Nestor Rincón lo ha explicado suficientemente. En el mismo caso ubico a Ramírez y Fernández. Los dos compiten para ser los herederos. No conocen a Rosales ni a los Trejo. El Plan 95 y no sé qué, es un pote de humo, no resiste el menor análisis.No obstante si ha mejorado el Estado a nivel sicológico y eso es importante. Yo hubiese votado por él y no por Omar. Por eso mi insistencia. Mis análisis. Rosales es tan hábil que estoy apostando por la incorporación de Rafael Ramírez a UNT, antes de que termine su periodo y asuma la candidatura presidencial por UNT, AD, PJ y otros. Rosales juró que no le iba a suceder lo de Di Martino o Pablo Pérez. Durante el período de Omar, fui cerrado en radio como unas cinco (5) veces. En un supuesto negado, si regresará a Maracaibo, con Rosales correría la misma suerte. Su círculo alrededor es del mismo estilo chavista. Mi drama es el mismo y al final siempre gana mi causa.

De los chavistas únicamente se oye hablar del Alcalde Caldera y de Jorge Nava. En la COL las gestiones de Cabimas y Lagunillas, son más grises que un otoño inglés.

Jacqueline Faría, la interventora del PSUV, sigue perdida, como “Adán el día de las madres”. Bautizada como la “Mandamás” y al que no le guste que se vaya o si no lo expulsa.

Willy Casanova pretende imponerse al frente de Corpozulia. Jorge Rodríguez le pasó la ramita y se lo prometió. El sector militar no cede. Un General se interpone. ¿Podrá?

¿Quién le pone fin a la “MATRACA” de la Guardia, y ahora el CICPC? Comerciantes del centro de Maracaibo cerraron la calle en protesta por la extorsión que les aplica la CICPC.

CARABOBO

El “Drácula” del Gobernador Lacava, como lo hizo en el pasado, trajo unas ambulancias repotenciadas, de esas que en el imperio sacan de circulación por haber cumplido el millaje e incluye vehículos policiales en el mismo sentido. ¿Hasta cuando este señor se “chupa” la credibilidad y la fe de un pueblo? En esta región hay gravísimos problemas con la salud, con la electricidad, la inseguridad, entre otros.

