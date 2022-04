(09 del abril del 2022. El Venezolano).- Después de que los líderes venezolanos criticaron a Marco Rubio por no apoyar a los beneficiarios del TPS y por ser demasiado débil para enfrentarse a los líderes de su partido, Rubio respondió insultándolos. Rubio afirmó que los venezolanos que no están de acuerdo con él no son verdaderos venezolanos y le dijo al Miami Herald, “estos son grupos demócratas que son más demócratas que venezolanos”.

“Es vergonzoso que a Marco Rubio le importe más buscar peleas políticas con sus electores que defenderlos. Insultar a los venezolanos que huyeron del brutal régimen de Maduro y simplemente quieren seguir viviendo en Estados Unidos es un nuevo punto bajo, incluso para él”, dijo Grant Fox, portavoz del Partido Demócrata de Florida.

Marco Rubio tiene un historial de negarse a defender a los venezolanos que huyeron del régimen de Maduro y están construyendo una vida en Florida gracias a las protecciones del Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés). Si bien los líderes le han pedido que apoye un camino hacia la residencia permanente para los beneficiarios de TPS, Rubio se ha negado, insistiendo en que aquellos con TPS no reciben protecciones permanentes y eventualmente deben ser enviados de regreso a Venezuela.