(09 de abril del 2022. El Venezolano).- Representantes de dos organizaciones que defienden a las personas desalojadas en el sur de Florida, en rueda de prensa reclamaron a los políticos tomar medidas para afrontar el alza de alquileres de viviendas, ayudar a los desamparados y apoyar a los desalojados en la comunidad.

Lilly Vázquez, directora del grupo WynWomen, citó a la prensa a las 10 de la mañana de este viernes 8 de abril, frente a una de las sedes de Camillus House en Miami, para abordar el tema de los desalojos que sucedieron en la comunidad por estructuras inseguras en edificios de North Miami Beach y Miami -Camillus House en una organización sin ánimo de lucro que ayuda a las personas sintecho en el sur de Florida-.

El Diario Las Américas reseñó que según Vázquez, quien habló todo el tiempo sosteniendo una réplica de la estatuilla de los Oscar, toda la atención de estos días recae en la bofetada de Willy Smith, cuando debería recaer “en la bofetada que reciben los residentes cuando los desalojan de sus casas”.

“No existe espacios en los albergues para acoger a más personas, quienes queden desalojados se tendrán que ir para la calle”, advirtió Vázquez, quien vivió durante varios años en la calle y ahora se dedica a ayudar a los desamparados, especialmente a mujeres con niños.

Por su parte Adrián Madriz, director ejecutivo de Struggle for Miami’s Affordable and Sustainable Housing Incorporated, SMASH Miami, por sus siglas en inglés, afirmó que “todavía quedan edificios inseguros en Miami[-Dade], que están experimentando desalojos y no existe un lugar donde reubicar a los inquilinos afectados”.

“El año pasado, cuando el derrumbe en Surfside [Champlain Towers South] en ese momento, no teníamos la infraestructura necesaria para que la gente tuviera un lugar donde vivir después de ese desastre. Un año después, estamos experimentando lo mismo”.

“Porqué el condado y las ciudades están tan retrasados en alocar los recursos de emergencias necesarios para las personas que están en situaciones de desamparo”, se preguntó Madriz, cuya organización atiende a personas con problemas de las viviendas desde 2016.

Instó al Estado y al Condado a invertir en viviendas asequibles y no extraer dinero del fondo Sadowski Housing Funds para utilizarlo en otros asuntos. “Este año el Estado sacó $100 millones de este fondo que muy bien se pudo haberse utilizado para otorgar viviendas asequibles a las personas que lo necesitan después de estos desastres”.

Asimismo, Madriz llamó a la comunidad a centrarse en la lucha por las viviendas asequibles, “porque la renta de Miami es sumamente cara. Aunque no es algo nuevo, este año la subida del alquiler experimentó un 39%. Esa es la tasa más alta de todo el país”.

El director de SMASH propuso centrarse en tres objetivos: estabilización de la renta, “para asegurar que los alquileres no puedan subir tanto cada año”. Crear una Junta que se reúna regularmente en el Condado “para abordar el tema de las viviendas asequibles”. Por último, “desarrollar un documento llamado Affordable Housing Framework o Marco Legal para la Vivienda Asequibles, que englobe diferentes políticas encaminadas otorgar viviendas justas a todos los inquilinos en Miami. Este documento se debería convertir en ley”, concluyó.

A esa misma hora, en otro punto de la ciudad, la alcaldesa Daniella Levine-Cava declaraó el estado de crisis de habitabilidad en el condado y llamó a su equipo de trabajo a tomar medidas, comenzando por dotar con $13 millones adicionales al Programa de Emergencia de Asistencia a la Renta del condado.

En Miami-Dade existen varias decenas de edificios en malas condiciones estructurales. El pasado, día 4 de abril los residentes del edificio Bayview 60 Homes en North Miami Beach fueron desalojados de urgencia porque la estructura era insegura. Lo mismo ha pasado con cerca de 10 edificios del condado en el último año.