Miguel Henrique Otero, presidente editor de El Nacional, resaltó este miércoles, durante su participación en la Cumbre de Ginebra para los Derechos Humanos y la Democracia, que el diario se mantendrá en pie pese a la presión que ha ejercicio el gobierno de Nicolás Maduro, y en el pasado el gobierno de Hugo Chávez, para acabar con el periodismo independiente en Venezuela.

“Estoy orgulloso del trabajo que hemos hecho y del trabajo que seguiremos haciendo en El Nacional. Chávez y Maduro han hecho todo lo posible por destruir el periodismo independiente, pero no dejaremos que suceda. Han destruido nuestro país. Es como una guerra. El sufrimiento de los venezolanos desafía cualquier descripción. Han empujado a 6 millones de personas a salir del país, una quinta parte de la población de Venezuela. Han destruido nuestra economía; han dejado que nuestra gente muera de hambre. Hoy 95% de la población vive en la pobreza extrema”, expuso durante su discurso en el evento, en el que también participaron víctimas de Afganistán, Rusia y Ucrania.

Con 78 años de historia, Otero hizo un recuento de los ataques que ha sufrido El Nacional en los últimos tiempos. Desde el acoso a los periodistas, pasando por los controles establecidos para la venta de papel que impidió al diario continuar con su rotativa en 2018, hasta la toma ilegal de su sede ubicada en Los Cortijos el año pasado.

Ataques contra El Nacional

En 2015, El Nacional publicó un artículo del diario ABC sobre Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional en aquel entonces. El artículo informó que el gobierno de Estados Unidos lo estaba investigando por tráfico de cocaína en coordinación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Cabello demandó al periódico y a otros medios por daño moral. “Fue entonces cuando recibí una llamada de mi abogado: no vuelvas a Venezuela”, recordó Miguel Henrique Otero.

«Entonces, seguí dirigiendo el periódico desde el exilio y en 2017, los jueces venezolanos llegaron a una decisión: le debíamos a Cabello 1 millón de dólares. Sí, 1 millón de dólares, pero con la hiperinflación del país, eso equivalía a unos 12.000 dólares. Cabello tampoco estaba contento con esa decisión: ordenó a la Corte Suprema abrir un nuevo juicio. Cambiaron el veredicto de 12.000 dólares a 13 millones de dólares. Les pedimos que justificaran ese número y no pudieron. Entonces, el Ejército venezolano irrumpió en nuestro edificio y sacó hasta la última persona del interior. Dijeron que el edificio ahora pertenecía a Cabello, era parte de su pago», relató ante los asistentes de la Cumbre en Ginebra.

Tras la toma ilegal de la sede de El Nacional, un hecho condenado ampliamente por la comunidad internacional, la página web del diario se mantuvo en funcionamiento para continuar informando con la verdad a todos los venezolanos.

“Nuestros periodistas pueden continuar con su trabajo sin importar lo que Maduro intente contra nosotros. Sin embargo, el acoso a los reporteros ha sido terrible: los agreden físicamente, les roban sus herramientas de trabajo, los amenazan, los arrestan. Solo los valientes y atrevidos están dispuestos a trabajar como periodistas sabiendo los riesgos que corren”, destacó Otero.

En febrero de 2022 un nuevo ataque contra El Nacional limitó aún más el trabajo de todos los periodistas que hacen vida en la redacción.»El gobierno bloqueó nuestro sitio web y nuestros lectores venezolanos se redujeron a nada. Sin embargo, tratamos de enseñar a nuestros lectores cómo usar VPN para evadir a su proveedor de servicios de Internet», señaló el presidente editor del diario.

La democracia prevalecerá

Miguel Henrique Otero hizo un llamado a la reflexión a los países Latinoaméricanos que hoy día han sido seducidos por modelos de gobierno muy parecidos a los que el fallecido presidente Hugo Chávez prometió en 1998.

«Durante demasiado tiempo, los venezolanos dijimos ‘Venezuela no es Cuba’. Lo que les pasó a ellos no nos puede pasar a nosotros. Pero sucedió. Quizás pienses lo mismo ahora. Escuchas mi historia y dices que lo que le pasó a Venezuela nunca nos pasará a nosotros. Pero te digo que se puede. En este momento, varios países latinoamericanos están cortejando a políticos como Chávez (Chile, México, Brasil, Colombia, Perú, Argentina, Honduras). No des por sentada la libertad», expresó.

Por último, Otero afirmó que tarde o temprano la democracia prevalecerá en Venezuela.

«Nuestro país está al borde del colapso. Podría explotar en cualquier momento. Pero creo que, cuando lo haga, la democracia prevalecerá. Y luego estaré en el primer vuelo de regreso a mi país, de regreso a mis hijos y de regreso a mi gente. Ese día los titulares de El Nacional leerán ‘Venezuela vuelve a la democracia», concluyó.