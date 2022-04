(06 de abril del 2022. El Venezolano).- La política de Estados Unidos sobre Venezuela sufre de una especie de síndrome de Florida. En el sentido de que ese estado sureño y su influyente comunidad hispana es el que está marcando la línea dura de Washington hacia Venezuela, que el gobierno de Joe Biden no ha revertido tras el paso de Trump.

Esta es una de las tesis del libro recién salido de imprenta Things are never so bad that they can’t get worse (Inside the collapse of Venezuela). Fue escrito por el periodista estadounidense William Neuman, exresponsable de The New York Times para la región andina y que vivió en Caracas durante cuatro años (2012-2016).

Vista hoy de ejemplares del libro Things are never so bad that they can’t get worse (Inside the collapse of Venezuela), del periodista estadounidense William Neuman, exresponsable de The New York Times para la región andina, durante la presentación en Nueva York. Foto: EFE/Javier Otazu

Política de Estados Unidos hacia Venezuela

Aunque el libro aún no se tradujo al español, Neuman cree que se llamará “Todo se puede poner peor”. Esto, en referencia al continuo deterioro de la situación venezolana debido a una multitud de factores. Entre ellos el desplome de los precios del petróleo en años pasados, la hiperinflación, la represión interior y la desunión de una oposición minada por los personalismos.

