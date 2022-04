(05 de abril del 2022. El Venezolano).- La violinista francesa radicada en el Reino Unido y sensación de TikTok, Esther Abrami, acaba de lanzar su álbum debut homónimo a través de Sony Classical. Desde piezas clásicas de Clara Schumann hasta composiciones modernas con Alexis Ffrench y bandas sonoras de películas de Rachel Portman, el álbum es un crisol de música clásica con un toque contemporáneo. La joven quien ha dado clases magistrales online para violinistas del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, afirma que le encantaría venir al país para actuar con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar.

Abrami, de 25 años, se propuso destacar a las compositoras en este álbum, para que las niñas que ingresan al mundo de la música clásica tengan modelos a seguir positivos, además de expandir el repertorio escrito por mujeres. El álbum incluye ‘Tomorrow’ de Annelie y ‘Romance’ de Clara Schumann, que se lanzó el Día Internacional de la Mujer de 2021.

También incluye el último sencillo de Esther ‘Chocolat’, de la ganadora del Premio de la Academia Rachel Portman, especialmente arreglado por la propia Rachel para Esther y ‘Hope, Ascending’, una pieza moderna, edificante y cálida compuesta por la pionera del soul clásico, compositora, productora y pianista, Alexis Francés. Al comentar sobre la lista de canciones, Esther afirma: “Decidí interpretar diferentes estilos de música para conectarme con toda mi audiencia. Las personas que me conocen a través de TikTok no son las mismas que han visto mis videos en YouTube o han escuchado mis grabaciones en la radio. Como artista, no quiero que me pongan en una caja tocando solo un estilo específico de música”.

Para escuchar el disco visita: https://estherabrami.lnk.to/album

Para celebrar el Día Internacional de la Mujer 2022 y usar su gran plataforma social para amplificar las voces de las mujeres, Esther comenzó su serie de YouTube ‘Mujeres clásicas’, filmada en el estudio Abbey Road. En cada episodio, Esther entrevista a una mujer diferente de la industria de la música clásica, que ofrece inspiración y consejos a través del relato de experiencias desafiantes y anécdotas personales. Rachel Portman, la primera mujer compositora en ganar un Premio de la Academia, apoyó a la joven violinista mientras se sentaba con ella para un episodio.

En noviembre, Esther realizó una gira con una de las cantantes clásicas más exitosas del mundo, Katherine Jenkins OBE, y fue una de los cinco músicos que aparecieron en el especial de Sky Arts TV, Rising Stars de Classic FM con Julian Lloyd Webber. En 2019, se convirtió en la primera mujer de la música clásica nominada en la categoría Superestrella de las redes sociales en los Global Awards.

A través de TikTok e Instagram, ha dado la bienvenida a una audiencia completamente nueva a su mundo musical, compartiendo prácticas de bienvenida y videos de lectura a primera vista junto con consejos y técnicas útiles para los jóvenes aspirantes a músicos. Hasta el momento, su pasión por la música ha unido a más de 365.000 seguidores en TikTok, 243 000 seguidores en Instagram y 192 000 suscriptores en YouTube. Incluso, TikTok la invitó recientemente a crear una lista de reproducción para la plataforma en celebración del día de la Música Clásica.

Esther estudió en el Royal College of Music y obtuvo una beca completa para realizar una maestría en el Royal Birmingham Conservatoire. Esther toca un extraordinario violín Jean-Baptiste Vuillaume, que amablemente le prestó la Sociedad Internacional de Violines de Beare.

Catalogada por Julian Lloyd Webber como una de los ’30 artistas de música clásica menores de 30 años para ver‘ en Classic FM y ‘Rising Star’ por la revista BBC Music, Esther es reconocida como una de las jóvenes artistas de música clásica más prometedoras de su generación. Con su álbum debut ya está siendo celebrado por los fanáticos y presentaciones en vivo adicionales están en camino. La joven, que además es modelo y actriz, se ha convertido rápidamente en una nueva figura para ver más allá del género clásico.

Esther Abrami tracklist:

1. Swan Lake Variation (Pjotr Ilitsch Tchaikovsky)

2. Paganini Variation (Sergei Rachmaninoff)

3. Jackie’s Song (Romanza) (Julian Lloyd Webber)

4. Tomorrow (Annelie) ft. Annelie

5. Bach Variation (Johann Sebastian Bach) ft. Florian Christl

6. Hope, Ascending (Alexis Ffrench)

7. Violin Dream (Jacob Shea)

8. Mozart Variation after Eine Kleine Nachtmusik K. 525 (Mozart) ft. Wide Eyed

9. Ravel Variation after Pavane Pour Une Infante Défunte, M. 19 (Maurice Ravel)

10. Chopin Raindrop Variation after 24 Preludes, Op 28. No. 15 (Frédéric Chopin)

11. Three Romances, Op. 22: I. Andante Molto (Clara Schumann)

12. Sainte Victoire En Sol Mineur (Worakls & Esther Abrami) ft. Worakls

13. Themes from “Chocolat” (Rachel Portman)

14. Sunken Dreams (Alban Claudin)

15. Scales and Arpeggios from “Aristocats” (Sherman & Sherman)

16. Satie Variation after Gymnopédie No. 3 (Eric Satie)

17. Romance for violin and piano, Op. 23 (Amy Beach)