(03 de abril del 2022. El Venezolano).- Las organizaciones de defensa LGBT+ en Florida están demandando al gobernador Ron DeSantis y a los funcionarios de educación del estado para bloquear la aplicación de la medida llamada “Don’t Say Gay or Trans” [No digas gay o trans] que se convirtió en ley esta semana.

Equality Florida, Family Equality, el Centro Nacional para los Derechos de las Lesbianas y un grupo de estudiantes y familias LGBT+ de Florida alegan que la medida es un “intento ilegal de estigmatizar, silenciar y borrar a las personas LGBTQ en las escuelas públicas de Florida”, según la demanda de 80 páginas presentada en el Tribunal de Distrito de EE.UU. el 31 de marzo.

El proyecto de ley “Parental Rights in Education” [Derechos de los padres en la educación], llamado “Don’t Say Gay or Trans” por los oponentes, prohíbe ampliamente “la discusión en el aula sobre la orientación sexual o la identidad de género” desde el jardín de niños hasta el tercer grado “o de una manera que no sea apropiada para la edad o para el desarrollo de los estudiantes” en otros grados.

Los padres también pueden demandar a sus distritos escolares si creen que se violaron tales medidas, lo que podría exponer a los maestros y las escuelas a costosas demandas por agravios, relató The Independent.

“Este esfuerzo por controlar las mentes jóvenes a través de la censura estatal, y degradar las vidas LGBTQ al negar su realidad, es un grave abuso de poder”, expresa la demanda. También alega violaciones de la Primera y Decimocuarta Enmienda, así como disposiciones federales contra discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género en virtud del Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972.