(03 de abril del 2022. El Venezolano).- A Caitlyn Jenner la contrataron como colaboradora de Fox News, anunció la cadena de cable.

La excandidata republicana a gobernadora de California y celebridad dereality shows aparecerá en la cadena por primera vez en su nuevo rol como colaboradora el jueves.

La directora general de Fox News, Suzanne Scott, declaró que “la historia de Caitlyn es una inspiración para todos nosotros”.

“Ella es una pionera en la comunidad LGBTQ+ y su ilustre carrera abarca una variedad de campos que serán de gran valor para nuestra audiencia”, agregó, según el New York Post.

Jenner, de 72 años, una mujer transgénero, se hizo conocida por ganar el oro olímpico en decatlón durante los juegos de 1976 en Montreal. En 2015, le comentó a ABC News: “Para todos los efectos, soy una mujer”.

Scott añadió que Jenner “ofrecerá comentarios y análisis en la programación de Fox News Channel y varias plataformas de Fox News Media”.

La cadena dijo que Jenner aparecerá por primera vez en el programa del presentador Sean Hannity el jueves por la noche.

“Me siento honrada por esta oportunidad única de hablar directamente con los millones de espectadores de Fox News Media sobre una variedad de temas que son importantes para el pueblo estadounidense”, aseguró Jenner en un comunicado.

Después de su carrera en el atletismo, Jenner formó parte del programa Keeping Up With the Kardashians en E!

Jenner y Kris Kardashian son las madres de Kylie y Kendall Jenner. Jenner también tiene otros cuatro hijos. En 2015, apareció en I am Cait, una serie documental sobre su transición.

El año pasado, Jenner montó una campaña para gobernadora en la elección de destitución del titular demócrata Gavin Newsom. Los californianos optaron por mantener a Newsom en el cargo, y aunque Jenner recibió una gran atención de los medios, tuvo problemas en las encuestas, pues ocupó el puesto 13.

A Jenner la han criticado por sus posturas políticas. La semana pasada apoyó públicamente al gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, y sus puntos de vista críticos sobre la nadadora universitaria transgénero Lia Thomas.

DeSantis afirmó que Emma Weyant, la nadadora de primer año de la Universidad de Virginia de Sarasota, Florida, que quedó en segundo lugar detrás de Thomas por un margen de 1,75 segundos, fue la ganadora real.

“Al permitir que los hombres compitan en deportes femeninos, la NCAA destruye las oportunidades para las mujeres, se burla de sus campeonatos y perpetúa un fraude”, tuiteó DeSantis. “En Florida, rechazamos estas mentiras y reconocemos a Emma Weyant de Sarasota como la mejor nadadora femenina en las 500 yardas estilo libre”.

“¡@GovRonDeSantis estoy de acuerdo! ¡Ella es la legítima ganadora!” Jenner escribió en respuesta. “No es transfóbico o anti-trans, ¡es sentido común!”