TENEMOS QUE ENSERIAR LA POLÍTICA

Tenemos veintitrés años siendo gobernados desde Miraflores, por el chavismo, hoy madurismo, que para mi es lo mismo.

En la oposición hemos criticado al chavismo, su estilo de vida, el de su familia, su obsesión con visitar y disfrutar el imperio, fundamentalmente el representado por Estados Unidos.

Un viejo refrán de la Roma antigua señalaba “La mujer del César, no solo debe parecerlo, sino serlo”

Los líderes de la oposición tienen más de 20 años dictando cátedra acerca del comportamiento inmoral de los autodenominados comunistas chavistas y maduristas.

¿Cuántas críticas hemos escuchado sobre las hijas de Chávez, del propio Nicolás Maduro y su familia, de Diosdado, por mencionar tres?

Válidas o no, denotan una enseñanza, un signo, lo que queremos y debemos cambiar los venezolanos para tener un mejor país.

Cuál es el problema

No sólo es cambiar, un partido o unos actores por otros. No basta con ser distintos, tenemos que ser mejores. Caso contrario creamos vacíos peligrosos, espada de damocles que después vendrá contra los que la empuñaron.

Argumento falaz

Una manera de tratar de silenciar la crítica, es el uso de falacias que también se conoce como sofismas.

Las falacias se usan con la intención de engañar y tratar de imponer la visión sobre el otro, pero, en ocasiones, se usan sin querer. Los políticos son unas estrellas en eso. En usarlos. No todos tienen la maestría para hacerlo.

Este comportamiento denota además la vieja actitud de censurar que tienen muchos factores políticos, incluidos los de la oposición. Peor aún, muchos medios, portales, empresas de comunicación lo hacen y se esconden bajo la falacia de la línea editorial.

El que engaña tiene mañas

Los líderes, dirigentes y voceros son fundamentalmente generadores de contenidos para intentar convencer. De allí la diferencia de cada uno.

Hay diputadas del chavismo y de la oposición, que hablan de la miseria, de la pobreza, como maniquí de vidriera: Ellas exageradamente arregladas, perfumadas, mostrando marcas, si sumamos los costos de sus trajes superan los mil dólares.

Los pobres de los cerros, de los barrios, las ven extrañas.

Una cosa es andar bonitas y otra la ostentación de una riqueza que algunas no pueden explicar.

Cuando el médico es cirujano, se lava las manos, usa guantes, se cubre el rostro. Estas no. Pretenden irrumpir en la pobreza mostrando que ellas no lo son.

Ese proceso de comunicación está condenado al fracaso.

Lo mismo ocurre con muchos hombres.

Se quejan de la cesta básica, de lo que cuesta y luego se van a las mercedes a gastar 10 veces el costo de ella.

Tenemos que enseriar la política.

Si por lo menos no se aparenta, no puede haber conexión.

Escucho a muchos hablar de la crisis del agua, de la electricidad, de la gasolina, de la inseguridad y ellos viven en palacetes donde nada de eso se observa.

Les aseguro que otra sería la situación política si nuestra oposición, que es la alternativa, padeciera y experimentará en carne propia lo que el venezolano de a pie.

Ciertamente no tengo que ir a Roma para saber que existe. El asunto es dónde queda mi solidaridad. Mi muestra de respeto a las miles de familias que sobreviven.

Nuestra clase política como lo estableció el sabio Perelman necesita una nueva retórica.

Caiga Quien Caiga

El héroe de la segunda guerra mundial, Winston Churchill dijo “Quien se arrodilla para conseguir la paz, se queda con la humillación y con la guerra”.

Ir a un diálogo sin garantías mínimas y sin demostraciones fehacientes de querer resolver la crisis política, es más que una estupidez, una entrega, una declinación a la lucha, a los cientos de muertos en protestas y a los presos políticos y sus familias.

De la misma manera, agotar todo en una vía electoral con una vía tortuosa, llena de baches, sin luz, es regalar la oportunidad de lograr el cambio esperado.

De buena fuente me informan que los gobernadores electos de la oposición y algunos alcaldes, acudirán próximamente a la sede de la Asamblea Nacional electa en el 2020. ¿Cómo calificaría usted este acto? ¿Reconocimiento expreso de una instancia hasta el presente negada o simple gesto de cortesía? Haga usted el juicio.

En Venezuela tenemos el Tren del Norte en Zulia, Tren de Aragua en el Centro y ahora tenemos el Tren del Llano. Todos nacidos bajo el mismo esquema, provistos de armamento militar y para extorsionar al sector ganadero y productor.

Como lo señalamos en columnas pasadas, me cuesta entender a los que dicen representar la oposición en el país: Los chavistas ortodoxos quieren participar en las primarias opositoras, incluido Rafael Ramírez. ¿Qué dice de esto Ramos Allup quien ha sido muy fuerte con partidos que él denomina “alacranes”? Otras fuentes me aseguran que hasta el 4F Arias lo está pensando.

Tengo trabajo para descifrar la política comunicacional del gobierno de Estados Unidos. Por un lado viene a Venezuela, una comisión en su nombre y se reúne nada más y nada menos que con Nicolás, Cilia y Delci en el despacho presidencial de Miraflores y de repente leemos que el comando Sur hace una acusación de “narcotráfico”. ¿Es o no la postura oficial?

Sobre el tema eléctrico no se dice ni la cuarta parte de la verdad. Venezuela tiene una demanda promedio de 10 mil Megavatios. Por encima de allí empiezan los llamados “apagones”. Imaginen si el sector industrial, que es apenas el 20% de lo que era hace unos 10 años, funcionara. La mitad de ese sector genera su propia electricidad, pero de ellos solo trabaja el 30% del porcentaje anterior. Hoy la demanda, a pesar de que se han ido unos 6 millones de venezolanos, es esencialmente residencial. No me quiero imaginar si se llega a prender Sidor, o la industria del aluminio, las cementeras o la propia industria petrolera que tiene motores como los balancines que consumen bastante energía. Desconocer eso. No anunciarlo al país es un crimen. La solución es financiera y recursos no hay.

LA NOCHE DE LOS CUCHILLOS LARGOS: Filosas y sangrientas armas se blanden en las reuniones del PSUV sobre el objetivo de designar los magistrados del TSJ. Después de muchos años de existencia, aparece y se menciona la Magistrada 33, una “supermagistrada” que realmente no es “magistrada” sino Asistente de la Sala de Casación Penal pero que manda más que el propio Maichel Moreno. Su nombre es Solchi Delgado Paredes. Tiene otros jueces cómplices de la banda, una de ella “Bandolera Andrade” del Poder Judicial zuliano. Revive la “Banda de los Enanos”. Sobre ambas pesa una orden de captura, que aún no se ha dado a conocer, pues sus “protectores” intentan detenerla… Lo suponíamos porque un hombre tan comprometido con el régimen como Pedro Carreño no iba a lanzar semejante denuncia sin tener los “pelos del burro en la mano”. Es decir, Pedro es muy viejo y tiene muchos “cabos sueltos” para lanzarse a la piscina sin agua. Ayer en horas de la noche, se esperaba otra reunión con Jorge Rodríguez o sesión. Otros piden la cabeza de Michael Moreno. Esto no avanzará pues es protegido de Nicolás. Desconocemos si se hizo o no la sesión, lo que sí sabemos que ocurrió, fue una reunión donde casi se van a las manos los implicados y los denunciantes. Hubo revelaciones de parte y parte: Los jueces y fiscales narco complacientes, el cobro en dólares de las libertades, etc.

LEOPOLDO LÓPEZ ordena atacar a Daniel Ceballos por irse al VP-Chavista. Más allá de lo bueno o malo de la decisión, es la demostración de lo que ocurre con algunos líderes opositores. Sobre la decisión de Daniel Ceballos puedo decir: Se volvió a equivocar. No hay un buen VP. Ambos, el chavista o el de Leopoldo López responden a los mismos esquemas motivacionales. El dinero es lo que los impulsa.

FUTURO es lo que no tiene el nuevo partido de Henri Falcón. Quien manipula el pasado a su conveniencia, no puede tener futuro. Aunque Henri sabe venderse, sus sustitutos en Avanzada no lo tienen fácil.

SILENCIO reina alrededor de la detención del General Arevalo del Ejército en el Estado Zulia, donde le encontraron la camioneta full de “cigarrillos”. ¿Qué pasó realmente? Simple. Es producto de lo hallado, de lo entregado ni enterado a las aduanas como corresponde. Doble ilícito y lo paradójico es que metieron presos a los policías actuantes por cumplir con su deber y premian al corrupto general. Y la opinión pública y la oposición zuliana, bien gracias.

ESTADO MONAGAS: Un árbol enfermo da frutos enfermos,empeñarse en buscar diferencias entre la oposición MUD-G4,y la oposición Alacrán es cómo buscar una aguja en un pajar, es que ambos vienen de AD,Copei, o el MAS,de allí que todos tienen los mismos vicios en todas sus instancias, osea de arriba hacia abajo. No paran los desfiles de dirigentes por las alcaldías opositoras a ver que consiguen, parecen que se olvidan que los presupuestos de esas alcaldías apenas dan para sobrevivir, esta gente lo que debe es generar ayudas en buscar recursos para que puedan hacer una buena gestión, lo cierto es que la dirigencia que no recibe recursos del llamado gobierno interino,cada día que pasa está más vieja y acabada. A otros les dio por irse del país,de allí que es urgente una renovación a todos los niveles, en vez de estar peleando cual es legítimo y cuál no,la pelea de dos borrachos por una botella vacía.La política fue,es y será un abc, hoy vemos a los chavistas hacer lo mismo que ellos criticaron de la mal llamada cuarta República. Un buen día se apareció una mujer bañada en chocolate que entusiasmo a las bases chavista y fue capaz de ganar y no defender su triunfo, diluyendo lo espeso del chocolate y transformar en guarapo de café, no se si actuó en convención con la cúpula partidista y ahora se dedica a ser embajadora chocolatera en ferias internacionales, abandonando a sus seguidores y dejarlos a la deriva. La vida te da sorpresas.

GRAN CARACAS:

Guaidó sigue de relaciones con mucha distancia con los tres partidos de la MUD, antes G4 ahora G3.

En PJ, la procesión va por dentro. Muchas regiones están en rebelión. Se dice que por fin saldrán Julio Borges y Tomás Guanipa del mando y que una diputada de Portuguesa será la nueva coordinadora nacional. Mucha deserción en las regiones.

En VP peor todavía. Superlano “El gozon” se perfila y casi seguro será el nuevo jefe nacional. Muchas renuncias en las regiones del país y la gente yéndose para AD y UNT. Aunque usted no lo crea.

Todos montados hacia el 2024 o un posible adelanto de elecciones generales o parlamentarias por lo menos. Las negociaciones no se ven pero van andando. Habrá dos cámaras nuevamente ya aprobado ese punto en los acuerdos , al igual que la eliminación de la reelección inmediata. Se podrá aspirar nuevamente luego de haber pasado diez años en el caso de la presidencia. Rosales según él, quiere dedicarse solo a recuperar y sacar al Zulia de la crisis. ¿Le creemos? Y sigue en una cercanía y hermandad fuerte con los muchachones de la emergente fuerza vecinal.

Capriles no halla cómo figurar o meterse en esa carrera presidencial y es el que tiene a PJ alborotado con los cambios internos, tratando de poner su gente para agarrar oxígeno.

Leopoldo sigue en su macabro plan de terminar de hundir a Guaido y ganarse el chiripero para meterse en carrera.

María Corina trabaja de bajo perfil. El secretario de organización la señala como aspirante a la Presidencia. Destaca su coherencia y constancia.

Henry Ramos tampoco la tiene fácil con su gente haciendo reuniones y reestructurando. El problema es que cada día más las bases y la dirigencia intermedia se va para el AD que tiene los símbolos y las sedes. No entienden o no le paran al “rollo” interno, buscando sus siglas, como dice aquel de que “adeco es adeco hasta que se muera”.

El único partido que parece no tener problemas internos es UNT.

Ecarri muy mal asesorado. La gente lo está percibiendo en juego con el régimen y eso no es bueno para él ni para el Lápiz, como que se le está mellando la punta.

CARABOBO:

Un buen mercadeo político sigue posicionando a Lacava. Buen manejo mediático. Yo y muchos no sabemos si lo que hace es bueno, sin embargo, la realidad que se vende es de un gobernante eficiente, que hace. ¿Dónde está Scarano? A falta de…”buena es la sangre”. Drácula ya no le teme ni a la luz del sol: Que pasó con los “Salas”.

ZULIA

Insisto es prematuro alabar como hacen muchos una gestión incipiente como la de Rosales. Este personaje es experto en maquillar, en simular. La gente no lo eligió para que actuará como “influencer” de las empresas de Maduro como Macro y Red Vital o los socios de Arias como los de Candido, el de Fiorella. Rosales reconozco que ha puesto su mejor esfuerzo, lleno de mucho populismo y de espejismos. La opinión pública está en cero. La gente no tiene como prioridad las becas, o el asfaltado (no es que no les haga falta) sino la electricidad, la gasolina, el agua y la inseguridad. ¿Esos temas se han resuelto? Empero, la sensación de que lo ha hecho bien es general. El problema es que el marco referencial de la gestión anterior da para eso. La gente está conforme. “Cualquier cosa es mejor que Omar”, le oí decir a un pintor. Visita un hospital y dice que está resolviendo la crisis de salud. Colocaron un bombillo en una avenida y afirman que atendieron el tema eléctrico. Como buen hijo de la Escuela Adeca, “ponen un huevo” y lo “cacarean muchas veces”, como si pusieran varios. Y así sucesivamente. Hagamos un análisis de la gestión: ¿Existen planes de desarrollo a corto, mediano o largo plazo o como decía el personaje de Eudomar Santos en Por Estas Calles, “como vaya viniendo vamos viendo”. No se confunda señor conmigo: Apuesto para que lo haga bien. Quiero que lo haga mejor. De allí a decir que «estamos floreciendo y renaciendo», es una absoluta y total falta de respeto con un pueblo que sigue muriendo de hambre, de necesidad y usted no es el Mesías que en menos de 3 meses convirtió el agua en vino o levantó un muerto. Lázaro sigue enterrado. El asunto es que Rosales prefiere escuchar “que bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas…” y con tanta atención facial que se ha hecho, compitiendo con Mickey Rourke, ya no conocemos su rostro. Los zulianos quieren tener una voz que se alce y reclame. Bajo el pretexto de “no puede hacerlo porque si no, no le dan los recursos”, se esconden los cobardes y los que aspiran simplemente a hacer más dinero del que tienen.

AL CIERRE: Es una maldad la intención de promover ante la Santa Sede la salida del Padre Nedward, quien es el párroco de la Basílica de Nuestra Señora de la Chiquinquirá en Maracaibo. Yo que no soy católico vi como ese sacerdote apoyó en materia de vacunación, hizo misas virtuales, logró un comedor que pronto debe comenzar, recorrió las calles en plena pandemia. Se ha entendido con todos los gobernantes, de uno u otro color. La feligresía católica lo quiere.

