(01 de abril del 2022. El Venezolano).- Aquí, sin embargo, estaba el futuro de la fiesta con una persona que esperaban que pudiera ser el hombre del momento. La vibra de Eskamani, Larkins y Smith fue urgente, personal y cruda.

“La representación importa”, dijo Smith al comienzo del evento, “pero ni siquiera me di cuenta de cuánto importa hasta el año pasado”. Entre lágrimas contó una golpiza homofóbica que había sufrido unos 20 años antes cuando era estudiante en la UCF.

“Soy gay y no binario y soy un junior. tengo 17 años soy la juventud. I soy quién está siendo el objetivo de este proyecto de ley”, dijo Larkins, quien encabezó una huelga en Winter Park para protestar contra el proyecto de ley “Don’t Say Gay” y recientemente publicó un artículo de opinión en el New York Times. “Saben lo que están haciendo. Están matando niños porque esa es su intención. Y es repugnante.

Luego fue el turno de Crist.

“Will, gracias por tu coraje, tu fuerza y ​​tu capacidad para levantarte y hablar y decir la verdad al poder, porque ahora lo necesitamos más que nunca. Y Anna y Carlos, estoy muy contenta de que todos ustedes estén sirviendo en Tallahassee ahora con la fuerza que tienen, y muy honrada de estar con ustedes hoy en este panel. Ustedes son personas maravillosas y buenos amigos, y Dios los bendiga a ambos por ser tan bien. Sólo bien,» él dijo.

Fue específico sobre el proyecto de ley dirigido a los jóvenes LBGTQ, aunque de una manera más pastoral que política o procesal. “Está tratando de castigar a los homosexuales. Sabes, tengo una fe profunda, y creo en Dios, y creo que todos somos hijos de Dios, todos nosotros, sin excepción. Y somos amados. Todos somos amados… La emoción y el cariño del amor es lo más fuerte que podemos tener en nuestro mundo. En nuestro universo”, dijo.

“Y merece respeto. Para mí, en muchos sentidos, este problema se reduce al respeto. ¿Respetas a Will? ¿Respetas a Carlos? ¿Respetas a las mujeres y su derecho a elegir? Quiero decir, hay muchas cosas en el plato saliendo de Tallahassee en este momento. No es solo ‘No digas gay’, pero eso es un gran problema. Es un gran problema. Porque es un reflejo de lo que está saliendo de Tallahassee hoy, de lo que este gobernador está tratando de hacerle a nuestro hermoso estado”, dijo.

«Mereces mas. Florida merece algo mejor. Voluntad merece algo mejor.”

Lo abrió para preguntas. El primero que recibió fue un recordatorio de una desconfianza residual. Una joven le preguntó sobre su creencia a mediados de la década de 2000 como republicano de que el matrimonio “debe ser entre un hombre y una mujer”.

“Gracias,” dijo Crist. “Bueno, um, tienes razón. Y nadie es perfecto, y menos yo. Y sabes, lo que he aprendido en la vida es que cuanto mayor te haces y más experiencia tienes, te da la oportunidad de aprender más cosas y entender mejor las cosas. Y con suerte, si combinas la experiencia con una cantidad decente de intelecto, puedes llegar a un lugar que alcance lo que se llama sabiduría. Y me he vuelto sabio. Y he tenido mi corazón abierto, de la misma manera que lo hizo el presidente Obama cuando evolucionó en este tema casi al mismo tiempo que yo”.

Sus críticos dicen que cosas como esta reafirman su evaluación de Crist como un oportunista de grado A. Si lo has sido todo, razonan, ¿eres algo? Sin embargo, incluso para este tipo de críticos, una adición a esta evaluación a menudo es una especie de admiración que sacude la cabeza. “Él refleja todo lo que se le presenta”, dijo el segundo cabildero republicano, “y en la medida en que esa es una gran habilidad de supervivencia adaptativa, nunca he visto a nadie mejor”.

Después del evento de la UCF, le pregunté a los compañeros panelistas de Crist qué pensaban. Lo que escuché fueron, en última instancia, notas pragmáticas, similares a la forma en que muchos demócratas más jóvenes y progresistas hicieron las paces con Biden como una forma de tratar de vencer a Trump. Pueden ser el futuro, pero están lidiando con las realidades apremiantes del presente.

“Este es el estilo de Charlie”, dijo Eskamani. “Y ha funcionado”. Todavía no ha hecho un respaldo, pero dijo esto: «No se puede negar o ignorar a los votantes demócratas que se parecen a Charlie».

«Quiero decir», me dijo Larkins, «él fue muy amable y lo disfruté, pero… era una especie de representación de la política en Estados Unidos».

«¿Qué quieres decir?» Dije.

“Necesitamos sacar a Ron DeSantis. Así que obviamente estaré promoviendo” —no podrá votar, en las primarias o en las generales, porque no cumple 18 años hasta enero— “a quienquiera que sea el principal candidato demócrata. Pero tener gente, no sé, que no son jóvenes en el poder, y que no son los directamente afectados por la legislación en el poder, es simplemente lo que siempre ha estado sucediendo, y es un poco lo que está sucediendo a escala nacional y lo más probable es que suceda aquí en Florida. Y no es necesariamente malo. Simplemente creo que, en un sentido más a largo plazo, las personas más jóvenes necesitan tener más poder”, dijo Larkins.

“Así es exactamente como me sentí con respecto a Joe Biden”.

«Acero bajo ese guante de terciopelo»

Bn Tampa, unas pocas horas después de que Patrick Manteiga en el mercado de carne le dijera a Crist que se «pusiera duro» y «se pusiera desagradable», Crist en una campaña de recaudación de fondos se deslizó por el patio al aire libre en el Hotel Haya de Ybor City, haciendo su trabajo de la manera que lo hace, de mesa en mesa, de persona en persona, de mano en mano. Me acordé de algo que había escuchado de Mac Stipanovich. “Charlie no es solo el mejor político minorista activo en Florida hoy en día en cualquier nivel. Es el mejor político minorista que ha estado activo en Florida probablemente durante los últimos 20 años”, dijo el ex cabildero y operativo republicano de Florida. “Prefiero perforarme la cara con una broca de madera que pasar un fin de semana con Ron DeSantis”, agregó. “Navegaría a través del Atlántico en un velero con una tripulación con Charlie”.