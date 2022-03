(30 de marzo del 2022. El Venezolano).- Los defensores de las restricciones sobre cómo las escuelas públicas de EEUU abordan la orientación sexual y la identidad de género dicen que su objetivo final es permitir que los padres se involucren más en la educación de sus hijos y garantizar que los materiales del aula sean apropiados para la edad.

Pero en acalorados debates en las reuniones de la junta escolar y en los parlamentos de todo el país, el argumento que esgrimieron repetidamente es que están tratando de evitar que los niños sean “preparados”, el mismo término que se usa comúnmente para describir cómo los delincuentes sexuales inician el contacto con sus víctimas. .

El uso de tal retórica, argumentan los opositores a las nuevas leyes, subraya un impulso nacional de los conservadores para hacer de la educación un tema de cuña política al equiparar ciertos materiales didácticos y educadores con pornografía e incluso pedofilia. Esta última tendencia es otra descarga en las guerras culturales en curso en el país, durante las cuales los legisladores conservadores también se han opuesto a la enseñanza de la “teoría crítica de la raza” y propusieron proyectos de ley que requieren que las escuelas publiquen todos los materiales del curso en línea para que los padres puedan revisarlos.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, un republicano en ascenso y posible candidato presidencial para 2024 , ha estado al frente del movimiento. El lunes, DeSantis promulgó un proyecto de ley que prohíbe la instrucción sobre orientación sexual e identidad de género desde jardín de infantes hasta tercer grado. Mientras lo hacía, criticó a los “políticos liberales” y activistas que lucharon contra la ley y dijo: “Apoyan la sexualización de los niños en el jardín de infantes”.

“Apoyan inyectar ideología de género despertada en las aulas de segundo grado”, agregó. “Apoyan permitir que las escuelas hagan la ‘transición de los estudiantes’ a un ‘género diferente’ sin el conocimiento de los padres… sin el consentimiento de los padres”.

DeSantis nunca pronunció la palabra “novio”, pero su secretaria de prensa, Christina Pushaw, comentó en Twitter que la legislación denominada por los opositores como el proyecto de ley “No digas gay” se describiría con mayor precisión como un “Proyecto de ley contra el acicalamiento”.

El uso del término es un intento de distorsionar el objetivo de los maestros “que intencionalmente expresan su aceptación de las personas LGBTQ, o tal vez comparten sus propias historias… para que todos los estudiantes puedan saber que tienen representación dentro de la escuela, ”, dijo Casey Pick, miembro principal de defensa y asuntos gubernamentales en Trevor Project, una organización sin fines de lucro que brinda servicios de apoyo para jóvenes LGBTQ.

Cuando se le preguntó por qué lo usó, Pushaw respondió en un correo electrónico a The Associated Press: “Nunca he dicho que todos los peluqueros sean LGBT, que todas las personas LGBT sean peluqueros, ni nada por el estilo”. No dio más detalles.

En Tennessee, el cantante de música country John Rich testificó frente a los legisladores que los bibliotecarios escolares que defienden libros controvertidos sobre identidad de género y que presentan personajes LGBTQ “preparan” a los niños para que se vuelvan insensibles al abuso sexual y la pornografía.

“¿Cuál es la diferencia entre un maestro, un bibliotecario que pone uno de estos libros en el escritorio de un estudiante, o un tipo en una camioneta blanca que se detiene cuando termina la escuela y dice: ‘Vengan niños, déjenme leerles este libro? ‘”, preguntó Rich el mes pasado. “¿Cuál es la diferencia entre esos dos escenarios? Hay una diferencia. Pueden huir de la furgoneta, reportó Local10.

Un blog de defensa de la elección de escuelas de Oklahoma, Choice Remarks, compartió un artículo en su página de Facebook que alega que las escuelas públicas están sexualizando a los niños. “Los peluqueros se prepararán”, declaró el grupo en los comentarios que acompañan al artículo. “La solución es la elección educativa”.