(28 de marzo del 2022. El Venezolano).- La guerra de Rusia contra Ucrania tiene a la mayoría de los estadounidenses al menos algo preocupados de que Estados Unidos se vea arrastrado directamente al conflicto y pueda ser blanco de armas nucleares, y una nueva encuesta refleja un nivel de ansiedad que recuerda a la Guerra Fría. era.

Cerca de la mitad de los estadounidenses dicen estar muy preocupados de que Rusia apunte directamente a EE. UU. con armas nucleares, y otros 3 de cada 10 están algo preocupados por eso, según la nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research . El presidente ruso, Vladimir Putin, puso a las fuerzas nucleares de su país en alerta máxima poco después de la invasión del 24 de febrero.

Aproximadamente 9 de cada 10 estadounidenses están al menos algo preocupados de que Putin pueda usar un arma nuclear contra Ucrania, incluidos aproximadamente 6 de cada 10 que están muy preocupados.

“Está fuera de control, y no creo que realmente le preocupe mucho más que lo que quiere”, dijo Robin Thompson, un investigador jubilado de Amherst, Massachusetts. “Y tiene armas nucleares”.

El setenta y uno por ciento de los estadounidenses dice que la invasión ha aumentado la posibilidad de que se utilicen armas nucleares en cualquier parte del mundo.

La encuesta se realizó antes de que Corea del Norte probara su misil balístico intercontinental más grande el viernes, pero también muestra que el 51% de los estadounidenses dicen que están muy preocupados por la amenaza que representa para Estados Unidos el programa nuclear de Corea del Norte. Un 29% adicional expresó una preocupación moderada.

El miedo a la guerra nuclear ha sido un hecho de la vida durante décadas. El Boletín de los Científicos Atómicos ha publicado su “Reloj del Juicio Final” desde 1947, que muestra una cuenta regresiva teórica para la aniquilación nuclear. La última actualización, en enero, puso el tiempo en 100 segundos para la medianoche, sin cambios desde 2020, pero aún más cerca que nunca del Armagedón.

Es difícil medir el grado de miedo del público a lo largo del tiempo porque las encuestas usan diferentes metodologías o plantean preguntas de diferentes maneras. Alex Wellerstein, un historiador nuclear del Instituto de Tecnología Stevens en Nueva Jersey, dijo que las personas a menudo no lo mencionarán por su cuenta, sino que lo incluirán entre las preocupaciones si se les da la opción, destacó AP.

El miedo, naturalmente, también tiende a subir y bajar dependiendo de lo que suceda en el mundo. “Tenemos estos momentos que son una especie de períodos de gran crisis”, dijo Wellerstein. “Y luego van y vienen, y la gente se olvida de que los teníamos”.

Un punto particularmente alto, dijo, fue en 1983, una época de tensión entre los EE. UU. y la Unión Soviética y el año en que una película muy vista sobre la guerra nuclear, “El día después”, se emitió por primera vez en la televisión de los Estados Unidos.