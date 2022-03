(28 de marzo del 2022. El Venezolano).- La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas condenó el lunes las acciones de Will Smith durante la noche del domingo en la gala de los Oscar y abrió una investigación sobre su bofetada al presentador Chris Rock .

En un comunicado el lunes, la academia de cine dijo: “La Academia condena las acciones del Sr. Smith en el programa de anoche. Hemos comenzado oficialmente una revisión formal del incidente y exploraremos más acciones y consecuencias de acuerdo con nuestros estatutos, estándares de conducta y la ley de California”.

Las consecuencias del asalto de Smith en el escenario continuaron el lunes, mientras Hollywood y el público continuaban luchando con un momento que sorprendió a la multitud del Dolby Theatre y a los espectadores en casa, y que pudo haber superado a todos los demás, incluso ese error estándar de oro, EnvelopeGate, en los Premios de la Academia. infamia.

Smith sorprendió a la multitud del Dolby Theatre y a los espectadores en casa cuando subió al escenario durante los comentarios de Rock después de que el comediante hiciera una broma sobre Jada Pinkett Smith, la esposa de Smith. Rock dijo: “Jada, te amo. ‘GI Jane 2’, no puedo esperar para verla”.

La broma tocó un nervio. Pinkett Smith, que lleva la cabeza rapada, se ha pronunciado públicamente sobre su diagnóstico de alopecia . Smith subió al escenario y abofeteó a Rock en la cara. De vuelta en su asiento, Smith le gritó dos veces a Rock que “saca el nombre de mi esposa de tu (improperio) boca”. Sus palabras resonaron claramente en Dolby, aunque ABC cortó el audio durante unos 15 segundos. En una hora, Smith ganó el premio al mejor actor. Durante su discurso de aceptación, Smith se disculpó con la academia.

Después del espectáculo del domingo por la noche, la academia publicó un comunicado condenando la violencia. El Departamento de Policía de Los Ángeles dijo el domingo que estaba al tanto del incidente pero que no estaba investigando porque la persona involucrada se negó a presentar un informe policial.

Algunos miembros de la academia, como el escritor y productor Marshall Herskovitz, pidieron que la academia tomara medidas disciplinarias contra Smith.

“Él deshonró a toda nuestra comunidad esta noche”, escribió Herskovitz en Twitter.

Whoopi Goldberg, miembro de la junta directiva de la Academia, dijo el lunes en “The View”: “No le vamos a quitar ese Oscar. Habrá consecuencias, estoy seguro”.

Una sensación de incredulidad flotaba en el aire en el Teatro Dolby después del asalto de Smith, y no se disipó el lunes. No solo fue una ruptura difícil de comprender con el decoro en la televisión nacional en vivo, un incidente tan dramático, incluso parecido a una película, que muchos inicialmente asumieron que era un poco escenificado, sino que parecía totalmente fuera de lugar para uno de los personajes más implacables de Hollywood. estrellas optimistas.

Todo esto menos de una hora antes de que Smith alcanzara posiblemente el momento culminante de su carrera, ganando su primer Oscar, al mejor actor.

“En cierto modo, también me siento mal por Will Smith, porque creo que dejó que sus emociones lo dominaran, y esta debería haber sido una de las mejores noches de su vida”, dijo el expresentador de los Oscar Jimmy Kimmel sobre Bill. Podcast de Simmons. “Y ahora no lo es. ¿Había alguien a quien no le gustara Will Smith hace una hora en el mundo? Como nadie, ¿verdad? Ahora no tiene un solo amigo comediante, eso es seguro”.

Algunos cuestionaron si a Smith se le debería haber permitido continuar sentado al frente y al centro después de golpear a Rock. Varias estrellas se apresuraron a aconsejar y calmar a Smith, incluidos Denzel Washington, Bradley Cooper y Tyler Perry. Pero el momento también fue incómodo porque la categoría de mejor actor vencía poco después, y Smith había sido considerado durante mucho tiempo como un candidato seguro para el premio.

“Sé que todavía estamos procesando, pero la forma en que una audiencia nacional colectiva normalizó la violencia casual esta noche tendrá consecuencias que ni siquiera podemos imaginar en este momento”, escribió Janai Nelson, presidente y director-consejero de la NAACP. Fondo de Defensa Legal, en Twitter.

La broma que provocó a Smith no formaba parte de la rutina de Rock durante los ensayos previos al espectáculo, según dos fuentes cercanas a la producción que no estaban autorizadas a hablar en público, detalló AP.

Rock había bromeado sobre Pinkett Smith antes. Fue el anfitrión de los Oscar de 2016, cuando algunos boicotearon la ceremonia por el grupo de nominados #OscarsSoWhite, incluidos los Smith. Dijo Rock: “Jada boicoteando los Oscar es como yo boicoteando las bragas de Rihanna. No fui invitado.