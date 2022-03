Caiga Quien Caiga

OPOSICIÓN NEGOCIADA POR TSJ: Juan Pablo Guanipa denuncia a sectores de la oposición que se entienden con el gobierno de Nicolás (régimen) a cambio de magistrados. Silencio cómplices. No dice quienes son, aunque nos imaginamos de quién habla: Luis Emilio Rondón, el eterno candidato bueno para todo de UNT y el hermano de Bernabé Gutiérrez.

Empieza por eme (M) me dijo una bruja sobre la carta opositora

ENTREN QUE CABEN CIEN: Sigue la feria de candidatos en la oposición, María Corina Machado, Ecarri, tras bastidores Cesar Pérez Vivas, Eduardo Fernández, Henri Falcón (sin chance, no lo quiere ni su partido y está creando otro), Henrique Capriles (me aseguran que no le quitaran la inhabilitación), Leopoldo quiere, Calderon Bertí, Juan Pablo Guanipa, Gustavo Duque, Guaidó depende de lo que diga su jefe, y el “gallo tapao” Manuel Rosales, entre otros.

Incluso podrían participar en las primarias Arias Cárdenas, Nicmer Evans y otros no opositores.

Dos caballos a mi juicio son los favoritos por ahora. Uno es yegua. El primero que acapara la pizarra es Manuel Rosales. No hay quien se lo gane como “negociador y manejador de escenarios políticos”. Tiene obras que mostrar. Tiene tropa. Es muy inteligente, aunque no tiene una gran cultura y los Amos del Valle no lo ruedan porque “aunque se vista de seda…”. Rosales tiene más de un mes y medio alejado de Guaidó. No han conversado. Él sabe que huele a algo más fuerte que el bacalao “salao”. El chavismo lo acepta y es el gran operador político de este acercamiento Biden-Maduro-Chevron. La otra es María Corina. Ciertamente paga 100 mil “a ganador”. Simboliza la antítesis de los que tienen 23 años entendiéndose con el chavismo y constituyen una suerte de dictadura. Detrás de ella, hay grandes capitales de genuinos empresarios judios. Una mujer formada, habla perfecto inglés y se nutre de las nuevas tendencias económicas y sociales del planeta. Veremos. Venezuela por primera vez tendría una mujer Presidente.

GUAIDÓ ESTÁ MUERTO y puesto al sol. Él lo sabe, Los miembros de “Salvemos Venezuela” también huelen el cadáver. Solorzano, Andrés Velasquez, etc, prefieren jugar a que siga vivo como los espantos. Perdió todo el liderazgo y lo asombroso es que sus números están por debajo de Maduro y casi de último ante otros candidatos. Su partido de jóvenes, envejeció en tiempo record, con las mismas mañas y trampas, mostrando una riqueza que no pueden justificar. Muchos decían que Guaidó era el “hombre de los gringos” y se los advertí bastante: Ellos quieren mucho, poquito y nada. Su apoyo es meramente simbólico y viene otra reunión con Nicolás y desde Miraflores. El país debe retomar la normalidad y un elemento básico es aceptar el auténtico gobierno que maneja Venezuela, “ilegítimo, ilegal” como prefieran llamarlo pero realidad al fin y al cabo.

Me comenta Oswaldo Muñoz, que uno de los acuerdos logrados por la comisión de EEUU reunida con Maduro fue a solicitud de él, eliminar los subsidios a periodistas y medios de comunicación que operan en Miami financiados por el gobierno de internet y esto se cumplió. Por cierto está a la venta una TV, claro, se acabó el financiamiento. Ojalá ella sea adquirida por un grupo económico, que entienda lo importante de mantener una ventana de lo que ocurre en Venezuela, sin sesgos ni ninguna censura. Ni Leopoldo Castillo ni Carla Angola tendrán problemas para permanecer. De los demás no sé.

EL LÁPIZ: Para algunos adecos, es interesante la estrategia de Antonio Ecarri. Correcto distanciarse del G4, que es una fuerza en decadencia, con credibilidad menguante y a la que todos los escenarios de apuesta le auguran su máxima minimización. Ahora ser candidato únicamente por serlo, no tiene sentido.

No tiene sentido plantear primarias ni nada en 2022… De aquí al 2024 falta mucho y en ese lapso pueden cambiar el mundo dos y más veces.

Por ejemplo: Está en marcha un brote de violencia gravísimo en el Occidente rural del país, eso obligará a emerger referentes claros de la ruralidad occidental… Eso definirá mucho de lo que vendrá.

De cara al voto rural…Estallido de la Violencia

2024 no se vislumbra en el horizonte. ¿Habrá o no muchos zombies políticos?

En este momento el Gobernador Rosales tiene severos cuestionamientos por su postura de hacer como si la violencia en el Zulia no existe y su silencio ante Nicolás Maduro.

Es un tema de abordaje. Ya los gobernadores del Táchira, Mérida y Barinas han salido a denunciar la ola de violencia, a su manera, y a gestionar algunas respuestas

El Gobernador Rosales mira para otro lado. Ojalá pronto voltee, porque lo que está sucediendo en el Zulia es gravísimo

En el occidente rural de Venezuela viven, una ofensiva de los grupos delictivos transfronterizos en alianza con las mafias de invasión, saqueo y reventa de tierras, casi a diario.

AD QUO VADIS

Dudo de la supervivencia de AD porque veo a su dirección política más ocupada en retener las posiciones de dirección que en conectar con la sociedad… Prefieren ser jefes indiscutidos de un partido menguante, que militantes en competencia de un partido en ascenso.

Quieren ser cabeza, así sea de cucaracha… Y con eso niegan la oportunidad de que un león vigoroso defina la política Venezolana.

Al hacerlo renuncian al legado de un Romulo Betancourt, que cuando vio que su capacidad de conectar y liderar estaba amortizada, se hizo a un lado y dió pie a una vigorosa renovación.

DIÁLOGO

El Chavismo puso en la mesa un criterio interesante para restablecer el diálogo con la oposición: La delegación opositora debe representar al menos el 4/5 de la votación opositora del 21 de noviembre. Luis Aquiles Moreno, el representante de Ramos Allup insiste en que sea en México, quiere repetir la parranda pasada donde casi no lo dejan entrar. Él adora el tequila reposado. Don Julio preferiblemente.

El tema es que la MUD solo representa al 38% de esa votación.

¿O hay un diálogo Inter opositor o no habrá diálogo con el Chavismo..?.

¿Qué hará el Chavismo? Activar el diálogo con los actores representativos de las fuerzas vivas del país, la alternativa al diálogo con la MUD es el diálogo con el empresariado, los trabajadores y actores de la sociedad civil no partidaria… A la par de que se instala una mesa donde el poder interactúa con las diversas expresiones políticas del país, muchas de ellas de maletín.

El diálogo con las fuerzas vivas, si se ve acompañado por resultados como la devolución de activos (caso Sambil), tiene un impacto sobre el clima de inversión y suma impulso a la paz social y al crecimiento económico.

En fin, a medio plazo serán esos actores económicos y sociales no partidarios, el contrapeso sistémico al Chavismo, con reconocimiento de este.

ME HABLAN DE QUE en Venezuela avanza a un modelo corporativo.

El Chavismo está resuelto a salir de las oposiciones tradicionales, porque ya tienen muy poco que ofrecerle.

Y está saliendo de ellas con instrumentos de política blanda… Muy efectivos por demás.

Sigue la descomposición en «Voluntad Popular»… El Presidente de la FCU UCV renuncia a ese nido de malas prácticas y lo acompañan más de 100 dirigentes. El último en salir que apague la luz…

¿Que vendrá? Una nueva Oposición, sin los mismos de siempre… Hay que pensarla de cara al 2030.

Por primera vez en mi vida dudo de la supervivencia de Acción Democrática porque por primera vez no veo en la dirigencial alta del adecaje capacidad de adaptación a los nuevos tiempos.

TSJ

Ya la designación debió hacerse de los nuevos magistrados. Ilegalmente los actuales magistrados aspiran a ser ratificados lo cual viola la constitución. Ameliach como buen chavista es cara dura y admite que “la separación de poderes no existe”.

CARABOBO

¿De qué operaron a Lacava? De buena fuente: Él tiene un solo riñón. Perdió uno por un cáncer y eso al parecer le ha complicado todo. Como consecuencia presentó un absceso a la altura de las axilas. Crecía demasiado, era muy molesto. Su médico recomendó la cirugía. A manera de chiste comentamos en la red twitter que era astilla, de una estaca que le intentó clavar Scarano, para derrotarlo como drácula. Lo cierto es que el equipo de asesores estadounidenses que tiene Lacava, recomendados por el grupo Bostón, aconsejan no hacer pública sus dolencias, en la creencia de que los electores no votan por personas que tengan enfermedades o dolencias. Igual ocurre con Rosales. De allí el secreto.

ZULIA

Arnaldo Piña de Critica24, me dice que en Maracaibo, los arrebatones y robo de celulares están a la orden del día en el centro de la ciudad (Plaza Baralt y C.C. La Redoma)…Vecinos piden al Gobernador Rosales que se ponga al frente y sea la voz del pueblo ante la situación con el fluido eléctrico…San Francisco, Alcalde Gustavo Fernández continúa a pasos acelerados con los asfaltados de los distintos corredores viales de la entidad sureña…Pulgar, no se le ve el queso a la tostada a la gestión del Alcalde Ervins Rosales…La Rita, Alenis Guerrero sigue en su lucha por llevar el agua por tuberías a su pueblo…Miranda, sector productor, agrícola y pesquero denuncian que no tienen gasolina para trabajar, nadie les da la cara, nadie responde…Machiques, Vidal Prieto luce goloso en estas primeras de cambio en su inicio de gestión, como baila y como canta este alcalde…Padilla, la luz, el agua y la gasolina tienen loco a los isleños, vamos a ver que dice el Alcalde Sobalvarro.

Concejales de Maracaibo, encabezados por Eduardo Vale y Daniel Ponne, dan la cara por la dirigencia opositora. Ellos parecen los legítimos diputados.Aprueban un acuerdo bien fundamentado que ataca la base del problema: Una empresa eléctrica del Zulia. Si Maduro quiere hacer honor a lo que predica debería revisarlo.

VERGÜENZA el triste espectáculo del CLEZ: Un acuerdo que fue cambiado y solo cuando le complació al jefe y muy por encima afecta a Maduro, fue aprobado.

¡Qué falta hace Guillermo Lugo Sarcos en el parlamento zuliano! Debieran pedirle una clase para que aprendan a ser zulianos. Yo me anoto en la autonomía. Hasta cuando la humillación del Zulia.

EL RAYÓN del General (EJ) Arevalo. Funcionario de la PNB le encontraron la camioneta repleta de una nueva marca de cigarrillos, que como contrabando ingresa y abusando de su cargo como Cmdte de la 13va Brigada de Paraguaipoa. No se sabe nada de los funcionarios actuantes. Posiblemente los castiguen y al que ensucia el uniforme lo premien. Lastima que el Zulia no tenga un auténtico defensor.

Tiene la palabra el Fiscal Tareck William Saab sobre este personaje

ESTADO MONAGAS

El cuento del espía Ruso que vivía en Margarita, llamado Salazar, que todos sabían en la isla que era espía y donde vivía, algo parecido sucedió en las primarias en Monagas, donde compitieron dos mujeres, ganando la Chocolatera.

A la otra le dieron un premio de consolación como ministro, al final sacaron la carta oculta.

El chocolate se perdió a eventos internacionales, los únicos que quedaron sin taza y sin chocolate fueron los que apoyaron este proyecto construido al parecer para sacar a la doña del camino, lo más lamentable para sus seguidores que ahora están mal vistos por los ganadores.

En conclusión podemos decir que fue una jugada de alta política realizada por los jefes partidistas y los que buscaron tomar chocolate quedaron como tontos útiles, no les queda otra que a falta de chocolate tomar café e ir a llorar al valle.

Definitivamente muchos sectores de la oposición no aprenden y siguen como modelos en pasarelas, cazando a una cámara y a un periodista.

No terminan de entender que lo que da frutos a la larga es la organización y el trabajo de calle, dejando que los diferentes dirigentes de los distintos sectores realicen su trabajo y no hacer de cada protesta un forcejeo para que los entrevisten, quitando el protagonismo de los dirigentes de ese sector. Siempre queriendo ganar indulgencia con un escapulario ajeno.

FALCÓN

Electricidad solo se va un día y al otro también. El suministro de gasolina ha empeorado en las dos últimas semanas. Los municipios que más sufren de electricidad y agua son Municipio Falcón y Carirubana. Al Gobernador Víctor Clark lo apodan “Charlie” como la vieja serie policiaca, donde únicamente se conoce su voz, no su rostro.

Mi twitter, TikTok e instagram @Angelmonagas Email anmon12@gmail.com