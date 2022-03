(22 de marzo del 2022. El Venezolano).- Con algunos trabajadores en todo Estados Unidos amenazando con una huelga el martes, The Walt Disney Co. se encuentra en un acto de equilibrio entre las expectativas de una fuerza laboral diversa y las demandas de un mercado cada vez más polarizado y politizado.

Por un lado, están los defensores LGBTQ y los empleados de Disney que piden una huelga en protesta por la lenta respuesta del director ejecutivo Bob Chapek al criticar públicamente la legislación de Florida que los opositores denominaron el proyecto de ley “No digas gay”. La legislación que espera la firma del gobernador prohíbe la instrucción sobre orientación sexual o identidad de género desde jardín de infantes hasta tercer grado.

Por el otro, están políticos como el gobernador republicano Ron DeSantis, quien acusa al conglomerado del entretenimiento de inclinarse para cancelar la cultura luego de una decisión de Disney de suspender temporalmente las contribuciones políticas en el estado. DeSantis, quien ha estado virando hacia la base republicana en temas de guerra cultural, es visto como un candidato presidencial para 2024.

Según un funcionario de Disney, no hubo interrupciones en ninguna operación hasta el martes al mediodía. Disney empleó a 190.000 trabajadores en octubre pasado, con aproximadamente las tres cuartas partes trabajando en su división de parques temáticos.

No estaba claro cuántos empleados se irían o qué podría pasar con los que lo hicieran. Los líderes sindicales de las decenas de miles de trabajadores sindicalizados en los parques temáticos de Disney en Florida y California dijeron que no vieron un impulso de huelga entre sus miembros y les aconsejaron que no lo hicieran porque desafiaría las obligaciones contractuales. Los organizadores dijeron que esperaban alguna participación de producción, marketing, TI y otros trabajos no sindicalizados.

“No quiero restar importancia a los esfuerzos de nadie, si alguien siente que lo que está haciendo es la forma correcta de lograr un impacto”, dijo Eric Clinton, presidente de Unite Here! Local 362, que representa a los custodios, amas de casa y otros trabajadores de los parques temáticos de Walt Disney World. “Nosotros no somos parte de eso. Violaría nuestro contrato si miembros de nuestro sindicato participaran, aunque, por supuesto, nos preocupa el tema”.

Evan Power, presidente del Partido Republicano del condado de Leon, dijo que cree que una minoría estridente de empleados de Disney está impulsando el tema, y ​​DeSantis tiene más que ganar al ponerse del lado de los padres que quieren más control sobre la educación y las “conversaciones sexuales” en los primeros grados en colegio, reportó AP.

Los trabajadores que participaron en la huelga planearon reunirse en lugares de Orlando; Nueva York; y Anaheim y Burbank, California, donde tiene su sede la empresa.

Media docena de trabajadores de Disney se reunieron el martes por la mañana en un centro LGBTQ cerca del centro de Orlando para escribir cartas en apoyo de los estudiantes homosexuales. “Eres increíble. Usted importa y nos importa” y “Se pone mejor”, decían las letras, junto a un dibujo de un arcoíris.

“Somos creadores y sentimos que podíamos ser creativos y productivos y escribir cartas de aliento a los jóvenes LGBTQ”, dijo Gabe, un gerente de desarrollo de productos de Walt Disney World que no quiso que se usara su apellido por temor a que su privacidad invadido

En una publicación de Facebook del martes, Disney escribió que la compañía se opone a “cualquier legislación que infrinja los derechos humanos básicos” y se solidariza con los empleados LGBTQ “que hacen oír su voz hoy y todos los días”.