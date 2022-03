(21 de marzo del 2022. El Venezolano).- Cambios al por mayor. El Masters 1000 de Indian Wells dejó una huella grande en la elite, con modificaciones de mucho peso en el ranking mundial de la ATP. Novak Djokovic recuperó el N°1 del mundo, quedando Daniil Medvedev como escolta, mientras que Rafael Nadal, finalista en el desierto californiano, volvió al podio. En tanto, el campeón, Taylor Fritz, se instaló por primera vez en el Top 10.

ESPN reseñó Djokovic, el hombre con más semanas en la cima de la clasificación mundial en la historia, retornó al primer puesto luego de tres semanas de ser el escolta de Medvedev. Así, mientras que el ruso cedió la cima, el serbio retomó el liderazgo.

Apenas 20 puntos separan a Djokovic de Medvedev en lo más alto del ranking internacional. El serbio, ausente en Indian Wells y ahora también en Miami ya que no le permiten jugar en Estados Unidos al no estar vacunado contra el Covid-19, aprovechó que el ruso no llegó a cuartos de final en el primer Masters 1000 del año al caer ante el francés Gael Monfils.

La lucha por el N°1 del mundo continúa caliente, ya que Djokovic están en problemas para poder disputar varios torneos del circuito, a la vez que hay que ver cómo rinde Medvedev en Miami y en la gira europea de arcilla, superficie en la que no logró sus mejores resultados.

En tanto, Nadal, que llegó a la final de Indian Wells con un invicto de 20 encuentros en la temporada, se aseguró volver al podio. El español, ex-N°1, pasó al alemán Alexander Zverev, rápidamente eliminado en ese certamen, para convertirse en N°3 del ranking ATP.

La sorpresiva caída de Nadal en la final le permitió al ganador, el local Fritz, ser ahora el número uno de Estados Unidos y escalar como nunca antes en su vida, ya que avanzó del 20° al 8° sitio de la clasificación. Así, se instaló por primera vez en el Top 10.

Entre los latinoamericanos, el argentino Diego Schwartzman continúa como líder de la región. Bajó dos plazas y quedó 16°, seguido por el chileno Cristian Garin, quien retrocedió seis posiciones y salió del Top 30, siendo ahora el N°31 del mundo.