(21 de marzo del 2022. El Venezolano).- Ciudadanos del condado de Broward rendirán homenaje a la ilustre carrera del arquitecto Mario Cartaya en el Charles F. Dodge City Center, 601 City Center Way, Pembroke Pines, este jueves 24 de marzo a partir de las 5:30pm.

Cartaya se retira de su práctica arquitectónica con un legado de 43 años de carrera y embarcará en iniciativas en campos académicos y artísticos. Únase a él y a prominentes figuras cívicas y políticas en una celebración de su legado en Florida, particularmente en el condado de Broward. Esto incluye emblemáticos proyectos arquitectónicos e icónicos que ha tenido el honor de diseñar, dando forma para siempre al paisaje urbano del condado de Broward. Estarán presentes figuras destacadas de Broward como la congresista Debbie Wasserman-Schulz, el alcalde Frank Ortis y el comisionado Beam Furr.

Después de fundar Cartaya & Associates en 1979, el arquitecto nacido en Cuba y educado en la Universidad de Florida se ha convertido en un arquitecto líder en Broward, un lugar que ama y donde eligió trabajar y formar una familia hace mucho tiempo. Los diseños de Cartaya incluyen muchas escuelas, parques, bibliotecas y estructuras comerciales, públicas y privadas en el sur de la Florida. Estos incluyen: la Terminal Uno y la instalación consolidada de vehículos de alquiler en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood; el centro de la ciudad Charles F. Dodge en Pembroke Pines; el Town Center en Miramar; y la Escuela de Bellas Artes, las renovaciones de Bailey Hall y el estacionamiento para 1,000 automóviles para Broward College. Además, Cartaya también diseñó el nuevo Centro Acuático del Salón de la Fama de la Natación, la Casa Ronald McDonald en Miami y el Indigo Island Development, vivienda sostenible en las Islas Exuma de las Bahamas.

Durante su trayectoria, las obras de Cartaya, marcadas por la sensibilidad estética y la conciencia ambiental, han sido reconocidas por numerosas revistas y recibido numerosos premios locales, nacionales e internacionales de diseño (ver anexo).

Cartaya acaba de publicar su primer libro, Journey Back into the Vault: In Search of My Faded Cuban Childhood Footprints; la historia de su primer regreso a la tierra que lo vio nacer, 56 años después de haberla dejado, en busca de su infancia olvidada. El ex director del Miami Herald, David Lawrence, describió: “El libro de Mario Cartaya es una historia de amor entre la familia y el país (Cuba y los Estados Unidos). Un excelente viaje narrado y una historia hermosa y significativa. De hecho, es un tesoro”. Después de la celebración, el nuevo autor presentará su libro y llevará a cabo una firma de libros.