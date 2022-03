(20 de marzo del 2022. El Venezolano).- “Siempre se repite la misma historia: cada individuo no piensa más que en sí mismo.”

-Sófocles-

Este cuento de nunca acabar, esta historia sin fin que es de verdadero terror, llamada “Narcochavismo destruye a Venezuela” es sofocante, nos ahoga y nos deja muchas veces sin aliento pues la impotencia de saber que por más vueltas de lucha para nuestra liberación todo sigue a favor de la dictadura, nuestro país va a toda velocidad en franco retroceso, yendo de la era de la modernidad a la era de las cavernas, trasladandose en burro, cocinando con leña, comiendo “lo que hay y cuando se pueda”, acostumbrando a nuestros nuevos venezolanos a que no hay opciones de libertad de expresión ni de ningún tipo.

Estudiando en paupérrimas instalaciones sin agua, sin luz y mucho menos con espacios recreativos aptos para el mínimo esparcimiento. Sin contar con el nulo poderse crecimiento de una familia para mejorar su calidad de vida, la política descarada de la tiranía es justamente eso: someter y someter hasta que o claudicas y te vas de ese infierno o quedas como zombie sobreviviendo a la debacle humanitaria que es nuestra patria.

Después de la inesperada, al menos para mí, visita de los representantes del gobierno gringo al narcocriminal y extranjero de Nicolás Maduro, anunció muy contento que se reiniciaría el diálogo en México y no había pasado una semana, cuándo ya habían cambiado las condiciones y “reglas” de dicho diálogo. El nuevo y fundamental cambio según ellos, es incorporar a los representantes de los partidos, aquellos que ellos mismos arrebataron o asaltaron a través del bufete del PSUV, llamado Tribunal Supremo de Justicia, es decir los partidos de los denominados alacranes y ratificar al socio y paisano de Maduro Alex Saab en dicha comisión. Cada vez más burlona y aberrante la forma de reírse del mundo entero de estos zafios.

Es obvio que con los alacranes incorporados en la comisión, tendrían aplastante mayoría para imponer los que les dé la gana y lograr sus objetivos fundamentales, entre ellos, suavizar las sanciones ya que tienen un buen batallón de personas haciendo esas gestiones e inclusive se divulgó a través de los medios de comunicación que la visita de los tres gobernadores de oposición a Bogotá al embajador americano, Story, fue para conversar sobre la posibilidad del levantamiento de las sanciones económicas. Eso sí, la comisión es única y exclusivamente para obtener beneficios para seguir en su plan de afianzar su poder de alianza con los comunistas del mundo. Jamás para cumplir algún acuerdo y menos aún aceptar “favores” de igual peso sociopolítico para que nuestra gente viva dignamente.

Liberar presos políticos por ejemplo es su comodín preferido, jugando así con la vida de la personas y destruyendo familias, esa baraja les sale barata y logran un efecto de conciliación que les favorece.

Muchos venezolanos nos preguntamos: el G4, Acción Democratica, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, Voluntad Popular y especialmente Juan Guaidó ¿van a aceptar esa imposición de los narcobandoleros?

Habrá que esperar el pronunciamiento de los antes citados para hacer la valoración. A la hora de escribir está columna, no había ningún pronunciamiento lo que nos hace pensar que sin duda estaba de antemano acordado.

En definitiva hay ya dos posiciones, la de los narcobandoleros que quieren imponer el diálogo en el palacio de Miraflores con la presencia de los alacranes y la de los factores democráticos apoyada por el gobierno de los Estados Unidos quienes exigen mantener el diálogo en México con las mismas condiciones. Amanecerá y veremos ¿cuál se impondrá?

El panorama se ve bien oscuro, con tormenta incluída y las fuerzas democráticas siguen manteniendo la tesis de exigir la fecha de elecciones libres presidenciales y parlamentarias justas y verificables.

Es importante recordar que este nuevo capítulo del diálogo de México, van 15 oportunidades de mesas de diálogos y los resultados ya el pueblo venezolano los conoce: ninguno.

Desde la cárcel del exilio me espanta lo que veo y analizo, es mucha falta de respeto y bochorno ver a estos venezolanos ser tan complacientes, con el escudo de que dialogando se logran apoyos para las comunidades, cosa que no se evidencia en ninguna de sus zonas o regiones gobernadas. Eso sí el beneficio propio claro que se nota, recuperan propiedades confiscadas, les dan su mínimo espacio, unas chupeticas para que se distraigan con contraticos de consolación.

Me resisto a pensar que dentro de esos partidos no haya quien recoja los hierros y saque adelante la buena influencia que podía ejercer un político, por favor no sean tan sinvergüenzas, súmense a la guerra contra esas lacras sin pausa, sin compasión de la forma que sea, yo lo hago cada segundo con lo único que me queda LA PLUMA Y LA PALABRA

José Gregorio “El Gato” Briceño Torrealba

