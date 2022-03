(15 de marzo del 2022. El Venezolano).- El Congreso estatal de Florida aprobó el lunes 14 de marzo el mayor presupuesto fiscal de su historia, unos 112.100 millones de dólares, que generará aumentos de salarios para empleados y contratistas estatales. Se trata de una aprobación bipartidista, entre republicanos y demócratas, que rara vez sucede y marca el fin de la sesión legislativa anual, que contó con acalorados enfrentamientos sobre política y rediseño de ciertos distritos electorales.

De hecho, los presupuestos fueron aprobados por unanimidad en el Senado estatal, poco después de que la Cámara Baja lo aprobara con una votación de 105 a 3.

El representante republicano Anthony Sabatini de Howey and the Hills, el representante demócrata Michael Grieco de Miami Beach y el representante demócrata Dotie Joseph de North Miami Beach votaron en contra, Diario Las Américas también detalla que seis senadores no votaron.

“Creo que ustedes dieron una enorme cantidad de cosas buenas en esta sesión legislativa”, señaló el gobernador Ron DeSantis en una conferencia de prensa poco después de que agregaran los legisladores.