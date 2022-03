(14 de marzo del 2022.El Venezolano).- El retiro de Tom Brady solo duró 40 días al anunciar su regreso a los Tampa Bay Buccaneers para su temporada número 23 en la NFL. El siete veces campeón del Super Bowl anunció su decisión en Twitter e Instagram, diciendo que tiene “asuntos pendientes”.

“Estos últimos dos meses me he dado cuenta de que mi lugar sigue estando en el campo y no en las gradas”, escribió Brady. “Ese momento llegará. Pero no es ahora. Amo a mis compañeros de equipo y amo a mi familia que me apoya. Ellos lo hacen todo posible. Regresaré para mi temporada 23 en Tampa”.