(14 de marzo del 2022. El Venezolano).- The Power of the Dog (El poder del perro) ganó el premio a la mejor película el domingo en los BAFTA del cine británico, mientras su realizadora Jane Campion se alzó con el honor premio a la mejor dirección.

Diario Las Américas reseñó que por su oscuro western ambientado en la década de 1920 en Montana y protagonizado por Benedict Cumberbatch como el dueño de un rancho, Campion se convirtió en apenas la tercera mujer que obtiene la estatuilla de dirección, y la segunda en dos años luego que Chloe Zhao lograra la hazaña con Nomadland en 2021.

Joanna Scanlan ganó el premio a la mejor actriz por After Love (Después del amor) y Will Smith el de mejor actor por King Richard (Rey Richard: Una familia ganadora), un papel por el que ha recibido múltiples reconocimientos y que podría merecerle su primer Oscar.

Ariana DeBose y Troy Kotsur también continuaron su racha ganadora al obtener el BAFTA por sus actuaciones de reparto en West Side Story (Amor sin barreras) y CODA, respectivamente.

La actriz estadounidense de origen puertorriqueño y el actor norteamericano, que es sordo, se perfilan como los favoritos en las mismas categorías de los Premios de la Academia, que se entregan en dos semanas en Los Ángeles. Kotsur es el primer actor sordo que gana un BAFTA.

“¿Han considerado tal vez un James Bond sordo?”, preguntó en su discurso de aceptación, en lenguaje de señas.

El premio a la mejor película británica fue para Belfast, una cinta semiautobiográfica de Kenneth Branagh sobre una infancia ensombrecida por los violentos Problemas (Troubles) de Irlanda del Norte.

Y el de mejor cinta animada para Encanto, la película de Disney ambientada en Colombia sobre una adolescente con la frustración de ser la única integrante de su familia sin poderes mágicos.

Los BAFTA regresaron con una ceremonia presencial tras haber sido un evento reducido el año pasado debido a la pandemia. Benedict Cumberbatch y Lady Gaga estuvieron entre las estrellas que desfilaron por la alfombra roja del Royal Albert Hall de Londres antes de la ceremonia, que fue conducida por la actriz y comediante Rebel Wilson.

Krishnendu Majumdar, presidente de la Academia de Cine Británica (BAFTA, por sus siglas en inglés), inauguró el espectáculo con un mensaje de apoyo a Ucrania.

“Nos solidarizamos con aquellos que luchan valientemente por su país y compartimos su esperanza de un regreso a la paz”, dijo.