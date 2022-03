(14 de marzo del 2022. El Venezolano).- La invasión rusa de Ucrania llevó una crisis internacional al frente de la presidencia del presidente Joe Biden, que una vez se centró en el ámbito nacional. También ha creado uno de los contrastes políticos más agudos hasta ahora entre Biden y su predecesor. Al tratar de mantener a raya al presidente ruso, Vladimir Putin, sin escalar el enfrentamiento a la Tercera Guerra Mundial, Biden ha presionado a los aliados para que se mantengan unidos, resistido los llamados a una confrontación más directa, todo mientras intenta manejar los impactos económicos en casa.

Por Jonathan Lemire

El momento mostró su promesa de restablecer la relación de Estados Unidos con el mundo después de cuatro años tumultuosos del expresidente Donald Trump, y aumentó su llamado recurrente a las democracias para que se unan para enfrentar las autocracias en ascenso.

“Estos son cálculos complicados, pero la prioridad general es que Ucrania debe prevalecer”, dijo William Taylor, quien fue embajador y embajador interino en Ucrania bajo tres presidentes. “Todos los pasos que tome la administración Biden deben estar en nombre de ese objetivo: ayudar a Ucrania a ganar. Porque el resultado de esta guerra definirá el orden mundial que se creará en el futuro”.

Taylor, quizás más que nadie en el cuerpo diplomático, comprende cuán diferente es el enfoque de Biden del de su predecesor. Antes de su retiro en enero de 2020, fue embajador interino en Ucrania de Trump, quien ha estado fuera del cargo durante casi 14 meses pero ha ensombrecido el conflicto actual.

El mismo presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, de quien Trump trató de sacar información perjudicial sobre la familia de Biden, se ha convertido en un símbolo heroico de la fuerza nacional. Los mismos sistemas de defensa, los misiles Javelin, que Trump amenazó con retener en un esquema que finalmente condujo a su primer juicio político (en el que Taylor fue testigo), han sido fundamentales para defender a Ucrania. La misma alianza, la OTAN, que Trump criticó y trató de socavar, se unió y envió armas al frente, mientras que Europa y EE. UU. han desatado oleadas de sanciones económicas cada vez más punitivas contra Rusia. Y el mismo líder extranjero, Putin, con quien Trump se puso repetidamente del lado de su propio gobierno, se ha convertido en un paria internacional. La política exterior de “Estados Unidos primero” de Trump a menudo se volvió hacia adentro, sin tener en cuenta las alianzas tradicionales en favor de un enfoque transaccional de las relaciones internacionales, lo que, a su vez, a menudo llevó a acercarse a los autoritarios. Algunos de los aliados más cercanos de los Estados Unidos se quedaron con la duda de si aún se podía confiar en la principal superpotencia del mundo. Biden, internacionalista durante mucho tiempo, ha adoptado un enfoque casi opuesto. Se ha apoyado en gran medida en la importancia de las alianzas mientras vilipendia a Putin por comenzar una guerra que se vuelve más violenta cada día a medida que las fuerzas rusas matan a cientos de civiles mientras asedian las ciudades ucranianas. También ha dado pasos públicos para articular los límites de su enfoque. Mientras que Trump se jactaría abiertamente de infligir daños a gran escala a los países, declarando en un discurso de la ONU que “destruiría totalmente” a Corea del Norte y recientemente le dijo al golfista John Daly que amenazó a Putin con “golpear a Moscú”, Biden ha descartado la el uso de fuerzas estadounidenses sobre el terreno en Ucrania, o el establecimiento de una zona de exclusión aérea, ya que cualquiera de esas medidas arriesgaba una confrontación con el ejército ruso y una batalla entre dos potencias nucleares.

El teniente coronel retirado Alexander Vindman, exdirector de asuntos europeos del Consejo de Seguridad Nacional que testificó sobre la llamada de Trump al líder ucraniano, criticó duramente la decisión de Biden de anunciar públicamente los límites de la respuesta estadounidense. “Señor presidente, está invitando al desastre y envalentonando a Putin. Esta declaración invita a Putin a buscar TODOS los medios para someter a Ucrania”, tuiteó Vindman en los últimos días. “Por supuesto que el pueblo estadounidense no quiere una guerra con Rusia, pero tampoco quiere ver cómo masacran a los ucranianos. Debemos hacer más”. Pero los expertos en política exterior también han elogiado la moderación de Biden y el enfoque más amplio. El presidente ha dejado en claro en repetidas ocasiones qué líneas no puede cruzar, tanto para asegurarse de que el público sepa lo que está en juego como para evitar las críticas del Partido Republicano. Pero los asistentes de la Casa Blanca también han dicho que Biden ha establecido marcadores tan claros como un medio para exhortar a los aliados a ayudar con todo lo que puedan y al mismo tiempo les asegura que Estados Unidos no provocará más el conflicto en Europa. “La administración Biden se dio cuenta de forma instintiva e inteligente de que la alianza de la OTAN sería su decisión más inteligente”, dijo James Stavridis, excomandante supremo aliado de la OTAN. “El equipo de Biden decidió correctamente no enmarcar esto como Moscú contra Washington, sino como Moscú contra Washington y contra Europa y contra Occidente y contra la OTAN. La Casa Blanca ha aislado en gran medida a Putin y lo ha hecho dejando en claro que Estados Unidos era un socio para el resto del mundo”.

La campaña de Biden de 2020 y los primeros meses en el cargo se centraron directamente en cuestiones internas, tratando de controlar la pandemia de covid-19 y reparar el daño económico causado por el virus. Pero cuando su atención se centró en los asuntos internacionales, trabajó para establecer una ruptura total con Trump, que a menudo anteponía los intereses de Moscú, Pekín y Riad a los de Londres, Berlín e incluso Ottawa. El primer viaje al extranjero de Biden no fue sutil. Su viaje a través del Atlántico en junio de 2021 tenía como objetivo asegurar a los aliados de toda Europa que priorizaría la cooperación mientras unía a los países del G-7 y la OTAN para que se unieran contra las crecientes fuerzas de las autocracias. Fue implícita y explícitamente una reversión de Trump. Para subrayar eso, culminó el viaje hablando duro con Putin en Ginebra, una marcada ruptura con Helsinki en 2018 cuando Trump dijo que creía en la palabra de Putin, sobre la evaluación de las agencias de inteligencia de EE. UU., sobre la interferencia rusa en las elecciones dos años antes. El enfoque de Biden en las alianzas ha sido la columna vertebral de la respuesta de la nación a Putin, dijo Taylor. “El compromiso que la administración Biden ha hecho con los aliados de Estados Unidos contrasta fuertemente con la aparente falta de compromiso de la administración anterior”, dijo Taylor, quien también sirvió bajo los presidentes George W. Bush y Barack Obama. Trump y sus aliados han argumentado que nada del conflicto actual habría tenido lugar si él hubiera estado en el cargo, basando su caso en el hecho de que Putin se llevaba bien con Trump y temía su imprevisibilidad. Los allegados al expresidente creen que si a Trump se le hubiera permitido acercar a Rusia al redil mundial (quería que se permitiera que Moscú volviera al G-7, devolviéndolo al G8), eso habría sofocado las ambiciones de Putin. Y afirman, sin pruebas, que Putin no se habría atrevido a desafiar a Trump. Pero la administración Biden lo ve como todo lo contrario. Ha sido implacable en su evaluación de que Putin se envalentonó después de ver a Trump tensar las relaciones con otras democracias, amenazar con abandonar la OTAN y en gran medida dejar que la malversación de Moscú no fuera cuestionada. Stavridis, quien pasó cuatro años como comandante de la OTAN en Europa, dijo que Putin probablemente también juzgó mal la voluntad de Estados Unidos de participar en el escenario mundial después de dos años de ser golpeado y distraído por el covid-19 mientras lidiaba con las divisiones que Trump fomentó. . “El caos que Trump ayudó a crear, la división de su mandato, le hizo parecer a Putin que Estados Unidos estaba roto y no podía responder como lo ha hecho”, dijo Stavridis.

Si bien los republicanos han atacado a Biden por no confrontar a Putin más directamente, por ejemplo, al negarse a ayudar a llevar viejos aviones de la era soviética a Ucrania, también han ignorado en gran medida cómo partes de su partido se entusiasmaron con Putin durante el mandato de Trump. En cambio, el Partido Republicano ha afirmado que Putin se inspiró en los caóticos primeros días de la retirada del ejército estadounidense de Afganistán el verano pasado. “Creo que la retirada precipitada de Afganistán fue un mensaje para personas como Putin de que Estados Unidos estaba repensando nuestra posición progresista en el mundo”, dijo la semana pasada el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell. “Y no creo que si nos moviéramos en Afganistán, Putin hubiera intentado esto en absoluto”. Aunque Biden había querido reducir la presencia estadounidense durante más de una década, muchos aliados de la OTAN sintieron que no fueron consultados adecuadamente y se horrorizaron por el comienzo sangriento de la retirada. Intensificó las preguntas en las capitales globales sobre el futuro de los compromisos internacionales estadounidenses. Esas preguntas se han calmado durante la invasión, pero pueden reaparecer a medida que Trump continúa dando sus primeros pasos de regreso al escenario político y busca postularse para la Casa Blanca en 2024. ¿Fue la presidencia de Biden un regreso a la normalidad para la política exterior estadounidense o ¿Fue una aberración del enfoque de Trump? ¿Y la política exterior de Biden mantiene unido el orden internacional o preside un período en el que el poder y la influencia estadounidenses sobre los regímenes autoritarios están en declive? Entre los que esperan una respuesta: China, a la que Biden ha identificado como el mayor rival de Estados Unidos durante los próximos cien años, y que astutamente se ha mantenido al margen de la refriega, ofreciendo un apoyo nominal a Moscú mientras se pregunta qué lecciones se pueden extraer para un posible futura defensa de Taiwán. Consciente de esas dudas, Biden ha tratado de usar la crisis para recalcar la idea de que Estados Unidos estaba reclamando su manto como líder del mundo libre. La primera batalla en el conflicto que definirá este siglo, entre democracias y autocracias, se peleará y ganará en Ucrania, argumentó. “Vemos unidad entre las personas que se reúnen en las ciudades, en grandes multitudes en todo el mundo, incluso en Rusia, para demostrar su apoyo al pueblo de Ucrania”, dijo Biden en su discurso sobre el Estado de la Unión. “En la batalla entre la democracia y las autocracias, las democracias se están elevando al momento y el mundo claramente está eligiendo el lado de la paz y la seguridad”.