(14 de marzo del 2022. El Venezolano).- Jorge Agobian llegaba prácticamente todos los días a la sede de El Venezolano en Miami, Florida. Como cualquier inmigrante el dinero era algo fundamental en un país como Estados Unidos, pero él solo quería una oportunidad. Era como un Guy Talese latino, ese legendario pionero del Nuevo Periodismo, al que no le importó llegar al The New York Times en los años cincuenta como “el chico encargado de sacar fotocopias”, porque para él lo más importante era la oportunidad, llegar y poder escribir historias.

Era el año 2015. Agobian recibió la llamada que esperaba, pero con una sorpresa. No solo le daban la oportunidad de trabajar como productor de noticias en el canal de televisión EVTV Miami, de El Venezolano, sino que era un puesto fijo y además con salario.

En el 2018 fue contratado por la Voz de América (VOA) y dos años después, en el 2020, fue designado corresponsal en español en la Casa Blanca. Era el primer venezolano que lograba algo así.

Agobian había pasado en pocos años del limbo del inmigrante a una exitosa carrera periodística ni más ni menos que en Washington, el centro neurálgico de la política estadounidense.

Empapado de la crisis política de Nicaragua

Cuando uno revisa sus redes sociales se sorprende de lo empapado que está de la situación de Nicaragua. Al fin y al cabo, Venezuela y Nicaragua sufren bajo dos regímenes autocráticos que se declaran «amigos» y por tanto comparten grandes similitudes.

Agobian dice admirar mucho la labor que hacen los periodistas en Nicaragua y Venezuela, países donde la censura, las amenazas y las agresiones en contra del gremio son perpetradas por el Estado.

“Hay periodistas que siguen haciendo periodismo bajo condiciones que no son las normales, pero que lo siguen haciendo con empeño a pesar de todos los riegos que corren, es una labor que nosotros que estamos en Estados Unidos vemos, que es una labor casi heroica de los periodistas independientes en estos países y valoramos mucho los esfuerzos que hacen”, afirma.

Él sabe lo difícil que es, por ejemplo, para un periodista nicaragüense hablar de las sanciones, debido a las represalias que le pueden venir, y por tanto se ha convertido en una voz sobre el tema. a tal punto que sus reportes sobre el régimen Ortega tienen un gran alcance.

