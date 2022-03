(14 de marzo del 2022. El Venezolano).- Las extradiciones abren, dentro de los tribunales españoles, un laberinto con iguales dosis de política y de justicia. Hugo “El Pollo” Carvajal, el ex jefe de Inteligencia de Venezuela, consiguió la brújula correcta para elegir, por ahora, el camino más indicado para dilatar su salida hacia los Estados Unidos, que lo reclama por una acusación por supuesto narcotráfico.

Infobae reseñó que seis meses después de su detención en Madrid, el ex funcionario chavista mantiene abiertos procesos administrativos y judiciales que le aseguran varias semanas más en territorio español. Mientras tanto, fiscales de Argentina y otros países como Perú e Italia esperan más detalles sobre sus declaraciones judiciales, que aseguraba que el chavismo había financiado con dinero de la petrolera pública PDVSA campañas electorales de los Kirchner y de otros candidatos afines ideológicamente.

Pedidos de asilo, apelaciones ante la Audiencia Nacional, recursos ante el Tribunal Supremo y promesas de acudir, si hiciera falta, a los tribunales europeos. Esas son las cartas jugadas por la defensa de Carvajal que le permiten evitar su salida de España. “Diez, catorce, quince… uff, ya no recuerdo cuántos recursos hemos presentado, pero no creo que ninguno sea favorable”, se sinceró María Dolores de Argüelles González, su abogada, en una entrevista telefónica con Infobae. “Lo que sí sé es que si nos dicen que no en España iremos a los tribunales europeos”, advirtió.

El panorama de su extradición se torna imprevisible por sus condimentos políticos, concluyeron tres expertos en derecho consultados para este medio. Más allá de los recursos presentados en los tribunales, el gobierno español tendrá la última palabra en este proceso. La política interna española y su relación con Estados Unidos son clave para que se concrete la extradición y para saber en qué tiempos se realizará el proceso, agregaron los expertos. Todos coincidieron en remarcar que, justamente por estas variables, es imposible afirmar si finalmente se concretará la salida de Carvajal y cuándo se hará efectiva.

“Un pobre desgraciado que ha robado, en seis o siete meses ya está subido al avión de regreso a su país. El procedimiento de extradición en sí mismo, la fase judicial del procedimiento, normalmente no tiene por qué complicarse. Pero personas como Carvajal, que tienen buenos abogados, conocen bien los posibles palos de rueda en la maquinaria judicial. Y es evidente que los ha utilizado: ha pedido un asilo y eso paraliza la extradición”, resumió Manuel Ollé, abogado español experto en derecho internacional. “Son mecanismos que ofrece la legislación española y que, en la gran mayoría de los casos, sabiendo que están destinados al fracaso, se utilizan como para dilatar procesos”, agregó.

El Consejo de Ministros español aprobó la extradición de Carvajal el 3 de marzo de 2020. Cuando conoció la noticia, el ex funcionario venezolano se fugó y permaneció escondido casi dos años, hasta el pasado 9 de septiembre en Madrid, cuando fue detenido. A pesar de estar aprobada, su salida rumbo a Estados Unidos se interrumpió en varias ocasiones por recursos judiciales y administrativos que interpuso su defensa. Sus abogados diseñaron una estrategia legal a varias bandas para cuestionar las decisiones judiciales y administrativas que entendían que lo perjudicaban.

