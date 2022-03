(14 de marzo del 2022. El Venezolano).- En el contexto de la celebración del día de la mujer que desde hace 5 años realiza el Dorcam (Museo de Arte Contemporáneo del Doral, Miami) bajo el nombre de “Women Of Vision”, la Fundación Arts Connection inauguró la colectiva “Strength and Softness in Motion” (Fuerza y ​​Suavidad en Movimiento). Una exposición de cortometrajes y videoarte curada por la venezolana Milagros González, directora de la fundación con sede en Miami.

Durante el mes de marzo los visitantes del City Place Doral podrán disfrutar de 11 piezas audiovisuales en clave femenina: Adriana Barrios (Amapolas rojas por los caídos. Series 1 y 2, 2022), Carolina Bonnelly (Impact. News Reflections Collection, 2021), Carola Bravo (Natura Morta-Viva, 2020), Carla Forte (Femme, 2021), Cheryl Maeder (Les Copines, 2016), Camila Marcano (Breathe In Breathe Out, 2019), Florencia Porteri (Hold for Release, 2021), Olivia Timmons (Haunt me in the Night, 2020), Sofia Ortega (Relationtrip, 2020) y Andreina Fuentes Angarita (Transdecision, 2021), fundadora de Arts Connection.

Los trabajos se pasean por el mundo femenino, afrontando diferentes argumentos como la belleza, la apariencia, la edad, la sexualidad, el hogar e incluso la transexualidad. “Cada una de ellas muestra la paleta de colores que ofrece el contraste entre fortaleza y suavidad, con autenticidad y audacia”, explicó Milagros González.

Asimismo, la curadora resaltó que la muestra desea poner en evidencia cómo las mujeres son un motor de la sociedad, pocas veces reconocido pero que todo el mundo espera que funcione.

En fin, “el universo de una mujer gira en torno a la suavidad y la fuerza”, recuerda el texto curatorial. “Circunstancias como la guerra, la inmigración, los conflictos sociales, la discriminación y muchas otras, pueden mutar la dulzura en fortaleza. Ser madres, trabajadoras, cabezas de familia o simplemente estar a cargo de sus vidas en un campo de juego desigual, en muchos casos sesgado en su desventaja, requiere que las mujeres aprovechen su fuerza interior y acepten la vida con fuerza y coraje”.

La exposición “Strength and Softness in Motion” puede ser visitada en el CityPlace Doral, 3535 NW 83rd Ave. Suite 123. Miami, FL 33122.