(13 de marzo del 2022. El Venezolano).- De donde menos piensas, salta la liebre y haciendo justicia al temor que siempre tuve latente de la posición de los otrora más fuertes y firmes aliados de los venezolanos contra la dictadura usurpadora de los herederos del hoy felizmente difunto, los Estados Unidos de Norteamérica, nos encontramos de frente con ese fantasma del guabineo, la incoherencia y la incertidumbre, ya sin máscaras, sin anestesia nos mostraron su inconsistencia nada inocente, más bien conveniente en estos tiempos de guerra avisada.

Por José Gregorio Briceño

Me da por pensar con mucho pánico que se contagiaron con la crema y nata del comunismo, léase incoherencia entre dichos y hechos.

Luego de un año y dos meses de haber asumido la presidencia, con un pasito p’alante y varios p’atrás, en la última semana los vaivenes de la posición timorata del gobierno norteamericano al mando del militante del Partido Demócrata, Joe Biden, ha sido de descomunales contradicciones con respecto a la política empleada para con la narcotiranía venezolana.

Pudimos ver que el pasado jueves tres de marzo Biden extendió el decreto que califica a la narcodictadura de Nicolás Maduro como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de los EE.UU e indicó que las circunstancias no han mejorado, respecto a las garantías de los derechos humanos. Es importante destacar que ese decreto por primera vez fue promulgado el 08 de marzo del año 2015 por el presidente Barack Obama.

Luego, dos días después los venezolanos quedamos sorprendidos que una delegación estadounidense llegaba a Venezuela a reunirse con Maduro, esto resulta increíble pero cierto, la comisión llegó encabezada por Juán González, director del Hemisferio Occidental para el Consejo de Seguridad Nacional y por el embajador de los EE.UU en Venezuela, James Story.

Revisando en la historia reciente, la conducta asumida por las últimas administraciones de los EE.UU (Barack Obama) es importante recordar que su vicepresidente fue el hoy presidente Joe Biden quién le dió el gran espaldarazo a la narcotiranía cubana, firmando importantes convenios y siendo cómplices de que los Castro tengan sometido y esclavizado al pueblo cubano, o sea, por lo visto entonces y ahora, simpatizan, son cercanos y le tienen mucho afecto a los narcotiranos.

Como venezolano me siento ofendido y traicionado por el hecho de que el gobierno norteamericano haya visitado al narcocriminal de Nicolás Maduro. ¿En busca de que? ¿Cómo queda la credibilidad de EEUU ante el mundo si no habían pasado 48 horas de haber ratificado el decreto en el que se le califica como una amenaza y como asesino? ¿Es que esa pleitesía de dialogar directamente anula lo decretado y ahora Maduro no es. USURPADOR DEL PODER, NARCOTRAFICANTE, TIRANO, DICTADOR, VIOLADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS QUE HASTA TIENEN ORDEN DE CAPTURA INTERNACIONAL, RECOMPENSA POR SU CAPTURA (15) MILLONES DE DÓLARES, EXPEDIENTE ABIERTO EN LA CORTE PENAL INTERNACIONAL, LOS SOBRINOS YA LLEVAN VARIOS AÑOS PRESOS HASTA PAGAR 17 AÑOS DE CONDENA POR NARCOTRAFICO? ¿Y ahora .. se contagiaron de sinverguenzura revolucionaria? ¿ Se les olvidó que somos 7 millones de Venezolanos exiliados y refugiados huyendo despavoridos de la calamidad que han hecho con el país más rico de América latina?

Sobraron las excusas y no encontraron que decir, que si los 6 presos americanos, que es presión para que continúe el diálogo en México, la compra de petróleo fue la más ridícula sabiendo que Venezuela sólo produce y a duras penas 500.000 barriles de petróleo diarios y están comprometidos por el consumo interno, lo que deben a los chinos y los que se roban los chulos del narcorégimen cubano a diario, pero que también es importante recordar que la producción petrolera venezolana cuando llegó Chávez al poder, año 1999, era de casi 3.500.000 barriles diarios.

Cómo se entiende esta desfachatez, para mí la más grande, que reconocen a Juan Guaidó como presidente interino y ahora llaman al narcorégimen “GOBIERNO” y ni siquiera le informaron al embajador reconocido por ellos en los EE.UU, Carlos Vecchio que iban a visitar al narcochoro de Maduro y Guaidó se entera cuándo ya iban volando.

El equipo del presidente Biden está como la letra de la canción de Shakira, ciegos, sordos y mudos será que se les olvidó que a mediados de enero, el gobierno de Putin advirtió que no se podía descartar un despliegue militar de Rusia en Cuba y Venezuela si aumentan las tensiones con Estados Unidos. Si lo vemos de anteojitos quienes somos simples mortales, cómo es que el más poderoso país del mundo no visualiza el GIGANTESCO peligro que significa la permisividad, sociedad y alianza total de Venezuela con el totalitarismo ruso presidido por Putin.

Aquí desde la cárcel del exilio pienso que no se necesita ser un gran analista político para descifrar esa conducta complaciente de la administración de Joe Biden, su acercamiento y afecto por las izquierdas especial ente retrógradas y falsas, que violan los DD.HH como sucede desde hace más de 60 años en Cuba.

El gobierno americano lo que hace suponer es que se trata de una mentira y manipulación más pero contundentemente vergonzosa, desleal, absurda y desconcertante que sin lugar a dudas están aflorando ya sin tapujos los oscuros intereses fraguados desde Cuba en la gestión Obama/Biden y que fueron interrumpidos por la llegada al poder de Donald Trump quien desmanteló esa vagabundería apátrida. Le salgo al paso a esta deplorable y vergonzosa acción del gobierno gringo, que a mi modo de ver, deja mucho que desear en cuanto a su política exterior. Gracias a Dios que existe la autonomía de poderes y seguirán su curso los innumerables casos, juicios y confiscación de dineros de la patria contra la cofradía del narcochavismo. Sigo en la ruta de la denuncia contra cualquier poder, gobierno , persona que les de espacio y tiempo a los destructores de mi país, con fuerza sin pausa y con lo único que me queda LA PLUMA Y LA PALABRA

José Gregorio “El Gato” Briceño Torrealba

Twitter :@josegbricenot

Instagram: @josegbricenot2

Facebook :@josegbricenot2