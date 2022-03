Caiga Quien Caiga

“Si quieres derrotar la corrupción debes estar listo para enviar a la cárcel a tus amigos y familiares”

Lee Kuan Yew

Padre del desarrollo de Singapur

Muchos hemos creído a lo largo de los años, que nuestro problema más grave es el chavismo, o la llegada de unos “atorrantes”, que como las hordas de Atila por donde caminan no crece la hierba.

El tema ideológico tampoco es la causa.

Ambos factores lógicamente han incidido en la interrupción de una Venezuela que nunca ha existido y todos añoramos hacerla realidad.

Para 1998, nosotros sufrimos una crisis terrible de institucionalidad, de credibilidad en los poderes y figuras públicas. Hoy mucho mayor, con la ventaja en estos años “pre-chavistas”, de fondos suficientes para equivocarnos y no padecer tanto como en el presente.

El error a mi juicio estuvo en 1958 cuando terminó el periodo de Pérez Jiménez.

La clase política venezolana ha involucionado y desde esa fecha, una de las maneras más buscadas para hacer fortuna, “hacerse rico” pues, es pertenecer a un partido político y ejercer como “dirigente” “líder”, figura pública, gobernantes, etcétera.

Incluyamos también allí a una gruesa cantidad de falsos empresarios, comerciantes, disfrazados dentro del sector productivo, cuando en realidad sus fortunas crecieron gracias a “préstamos” de bancos cuyas directivas atendían sus requerimientos. Las abultadas nóminas eran albergadas por ellos y así disponían de un capital permanente para sus “negocios”.

También gracias a “relaciones” y la famosa repartición de contratos.

Aclarando que Venezuela no es una isla. Este fenómeno sucede en muchísimas partes, con rangos diferentes en cuanto a calidad y permanencia.

El problema se presentó y profundizó cuando los identificados como “políticos”, quisieron ser empresarios y ganar tanto como ellos, con el agregado de incluir a sus familias. El famoso “10%” no cubre las ganancias

.Otro elemento era la discreción, la prudencia. Nadie es perfecto y todos hemos cometido nuestros “pecadillos”, no obstante, los políticos en la era anterior a la revolución “bonita” se preocupaban de las apariencias.

Hoy en día la discreción desapareció y vemos como políticos chavistas y opositores hacen gala, exposición vulgar de sus bienes y privilegios.

El político: Ministro, diputado, funcionario, gobernador, alcalde, entre otros, negocia con los contratistas de su entorno. Las reglas son variables. El asunto se ha complicado porque entonces los hijos vienen en lo mismo y también forman sus camarillas. Las esposas, amantes o novias hacen lo mismo y crean también su círculo. Esta moda de “corruption love” la inició con mayor auge, Lusinchi y la famosa Blanca Ibáñez.

CAP señalaba que a las mujeres se les regalan “joyas, dinero” pero no poder. Sus pupilos no lo siguieron y muchos de ellos han hecho de sus mujeres y familias no solo “millonarias”, sino también “Alcaldesas” “gobernadoras” o aspirantes y pare usted de contar.

Estoy hablando claro.

El chavismo llegó para exterminar todo eso y parece que el fuego en lugar de extinguirlo con agua, lo rociaron con más gasolina y han nacido círculos de “hijos y primeras damas”.

El llamado gobierno “interino”, para mí “internato”, es la otra cara de la misma moneda y sus medios de comunicación (comprados y mantenidos) censuran tanto como los del régimen e impiden cualquier crítica. Por eso me río mucho cuando un determinado personaje de equis (x) medio habla de censura. Al menos otros lo ocultan con líneas editoriales.

Hay excepciones.

El portal donde usted me lee no censura. Aplica correctivos de redacción y de estilo y eso es válido.

Presente

El venezolano está absoluta y totalmente desconectado del sector político. Ya no es un problema de ruido en la comunicación, sino de códigos. El político habla su propio idioma.

No soy “antipolítico”. Todo lo contrario mi lucha es porque regrese la genuina política, una que permita construir un conjunto de condiciones materiales y espirituales para que el venezolano se desarrolle.

Necesitamos ese político y no un falso remedo de líder.

Nuestro problema dijo alguna vez Calderón Berti, a quién no apoyo para Presidente por si acaso, no es estructural. Venezuela puede recuperar lo destruido. El asunto es mental, de valores, de principios. De modelaje para lo bueno y no para lo malo.

La población debe rechazar el populismo barato de los líderes: bolsas de comida, medicinas, mercados dizque más económicos, regalo de becas y no de una política educativa donde el buen estudiante que no puede pagar, tenga la posibilidad de acceder (principio de subsidiariedad).

Si nosotros, cada uno quiero ser específico, no cambia, Venezuela no cambiará.

Así que encontrar la solución está más allá de salir del chavismo, que debemos hacerlo.

Se trata de no regresar, de no cambiar solo de color y de rostro.

En 1998 dijeron que el problema era CAP. Salieron de él y llegó el destructor.

¿Saldremos ahora de Nicolás? Para qué… el venezolano de a pie, no ve diferencia fundamental entre la corrupción roja y la azul, blanca, amarilla o naranja. Unos más dañinos que otros pues tienen más años de gobierno. Otros que no han llegado a gobernar de hecho y ya aparecen involucrados en escándalos de corrupción.

Pensemos eso y actuemos en coherencia.

Caiga Quien Caiga

La reunión de la comisión del gobierno de Estados Unidos con Maduro, sigue generando críticas

El resultado es el producto de las propias incoherencias del “internato” y el G3. Simple, si Maduro era bueno para negociar en México, porque ahora es malo. Delsa Solorzano, intentando hacerle competencia a María Bolívar, acusa al gobierno de EEUU de “mancharse las manos de sangre” por sentarse a “negociar” con el chavismo. Y es que “la salsa que es buena para el pavo, es buena para la pava”, el G4 si podía sentarse con Nicolás y el gobierno de Biden ¿no? Sencillo, Biden y sus asesores le recomendaron hablar con el dueño del circo. Guaidó y anunciamos todo lo que sucedería en mi columna del pasado viernes, no es el Presidente de hecho, el que puede resolver la carencia de “petróleo” y además geopolíticamente en un continente asediado desde hace mucho por Putin, era necesario restarlo de sus amigos, o la al menos llevarlo a no ser solidario. Delcy Rodríguez ahora habla de paz, de amor y el propio Nicolás cambia su discurso.

A todas estas, se adelantaron muchos a asegurar el fracaso y otros más atrevidos señalaron que Guaidó sabía. Nada que ver. Cuando el jefe del gobierno de internet se entera ya estaban en Caracas. Por ello las declaraciones de Marco Rubio y el miércoles del propio representante de Guaidó en Estados Unidos, confirman que Guaidó no sabía y quedó como la “Guayabera maracucha”, por fuera (la guayabera gocha va por dentro, una vez lo vi con Cesar Pérez Vivas).

De este encuentro solo tenían conocimiento los gobernadores del G4 (excluido Voluntad Popular).

¿Cuál es el asombro?

Guaidó ha sido una mera figura decorativa.

Los gobernadores de la oposición, con excepción de Nueva Esparta, estaban enterados. Ellos fueron informados y lo confesó la vocera de Biden para ese encuentro. ¿Por qué no se les cuestiona?

Peor aún, las ausencias del G3 de los actos convocados por el chiripero de Guaidó, obedecen a una estrategia ¿o no?.

Manuel Rosales ha hilado muy fino. Su cálculo ha sido acertado. Él está enfilado a ser el nuevo vocero.

Tampoco es para alegrarse los enemigos de Guaidó. Aún este tiene jugadas.

Maduro se venderá a un alto precio. Él soslaya la capacidad de entendimiento de los Estados Unidos. Él depende no del resultado, sino del tiempo que dure el conflicto.

Diosdado suda frío. No quiere un acuerdo. Teme que entreguen su cabeza como una vez hizo él con El Pollo Carvajal. Quizá Maduro piense “En la puerta del cielo primero yo…”.

No hay consenso en el chavismo y mucho menos en la oposición.

El sueño de los millones del “internato” sin ningún control y absoluto vilipendio pudiera llegar al final.

No será fácil.

Recuerdo cuando el Presidente Pastrana negocio con la narcoguerrilla y otros cuentos similares como Pinochet que no solo quedó de Ministro de la Defensa en el primer gobierno democrático, sino que además comandó el Ejército hasta que murió.

Manuel Rosales a la caza de espacios…

El hombre alguna vez llamado “del diente roto”, por quién fue su aliado en el pasado proceso Arias Cárdenas, está decidido a desplazar al “muchacho” de Vargas. No es mucho el esfuerzo que debe hacer.

Hay un acercamiento entre UNT, Avanzada Progresista, AD y Fuerza Vecinal, para actuar en concordancia en cuanto a las cosas como las que dijo Rosales durante el acto de ayer jueves en Caracas y en cuanto a futuras primarias para escoger el candidato presidencial y los candidatos a las parlamentarias. PJ y VP tienen “gallo” propio. Varios. Juan Pablo Guanipa aunque le falta tamaño, tiene las espuelas grandes y no son prestadas. Capriles confunde a las gallinas en el corral. Leopoldo, me informan que tiene “moquillo” y últimamente está de malas hasta con Liliam. ¿Será que salió “pataruco”?.

En el acto no estaba nadie del interinato, desconozco si los invitaron o no. También habían unos diputados de la AN que preside Jorge Rodríguez, claro está de los que son opositores bautizados en el pasado como “Alacranes”. Al parecer no pican a Rosales y como buen gallo, todos los bichos que se meten en su corral se lo come.

También había diputados de la AN 2015 lógicamente, representantes de todos los partidos de la agonizante MUD. Curiosamente asistieron David Uzcátegui y todos los alcaldes del área metropolitana de Caracas . Varios del interior del país.

No sé si Delsa asistió. Probablemente no llegó a tiempo por la cola que hizo en la farmacia para comprar fitina.

Un llamado de atención por el trato recibido por el sociólogo Edison Arciniega, al hacer acto de presencia en el evento. Prácticamente fue expulsado por una secretaria de profesión licenciada en comunicación social. Si así se portan cuando no han ganado, ¿como será después? No siempre coincido con Edison Arciniega, empero no dudo de su intelectualidad. No merecía ese maltrato.

PORTUGUESA

Un solo concejal tiene la MUD en Guanare. Es de Primero Justicia y es suplente. Difícil que se incorpore.

BUENA FRASE La de Orlando “Chichi” Perozo de UNT, quien parafraseando a un Alcalde de Bucaramanga (Colombia) dijo alguna vez: ““felicitar a un político por hacer obras con dinero público, es como aplaudir un cajero automático por darte tu dinero”. El asunto “Chichi” si usted me permite la confianza, es que lo mismo hace su líder máximo en el Zulia.

En dólares, petros, bitcoins, liras, libras o como ustedes quieran, la mafia de la gasolina no se acaba.

ESTADO MONAGAS

El deterioro de los servicios públicos en el estado Monagas es alarmante. Hay sectores de Maturín que pasan hasta un mes sin agua, amén de los constantes apagones eléctricos. El transporte público es un caos, el nuevo gobernador tiene un reto por delante o le habla claro al pueblo y busca soluciones o toma el camino de la Doña y se hunde en el caos, los Monaguenses piden soluciones no promesas, así que gobernador tome nota y actúe.

ZULIA

La región sigue siendo asediada por las mafias de la gasolina. Son verdes y policiales. Grandes negocios y nadie le pone fin. La jefa de la misión conciencia nacional estalló en cólera y denunció lo que muchos sabemos desde hace tiempo. Zulia necesita un mandrake y los problemas por los cuales los zulianos votaron por Manuel Rosales: Colas-Mafias de gasolina, cortes eléctricos, agua, e inseguridad, no siguen igual, están mucho peor. Manuel Rosales todavía está en la “luna de miel” y le sobran adulantes que le digan “que bonito ojos tienes debajo de esas dos cejas”. El pueblo aún le cree y lo seguirá. Cuidado, cuando se vuela más alto, la caída duele más. Los Alcaldes Rafael Ramírez y Gustavo Fernández, hacen grandes esfuerzos para cumplir las promesas. Su gestión revela trabajo. Los pocos resultados son buenos. Igual otros.

Johanna Curiel Méndez ¿La castigará el PSUV?

JUSTICIA PIDE EL ZULIA:

#CaigaQuienCaiga @TarekWiliamSaab Marco Medina @IGTaldia

Señores Tarek William Saab del PM y Marco Medina de la Inspectoría de trabajo, el nivel de corrupción en fiscalía y tribunales es grotesco. Vulgar. Descarado. Deben seguir el combate contra la corrupción tribunalicia y del Poder Público. Ojo con estos casos: Fiscalía nacional 51 MP-144958-2201, MP-157-309-2021, CV-2021-000362. Los amigos de Nicolasito actúan. La mafia organizada entre fiscalías y tribunales en el Zulia debe ser denunciada. En este combate los ciudadanos honestos que son mayoría deben sacar fuerza y valentía para esta lucha. El no hacerlo incluso por indiferencia es permitir que el delito en el Zulia se incremente. Así mueren las sociedades y el Zulia siempre ha sido rebelde e irreverente. Tarek William Saab y Marco Medina, quiero creer en vuestro compromiso contra la corrupción judicial y poder moral. Hechos y no palabras.

