(12 de marzo del 2022. El Venezolano).- A los niños migrantes no acompañados que intentan ingresar a Estados Unidos ya no se les negará la oportunidad de solicitar asilo según las nuevas directrices anunciadas por las autoridades sanitarias estadounidenses.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, al anunciar el cambio el viernes por la noche, dijeron que “la expulsión de niños no ciudadanos no acompañados no está justificada para proteger la salud pública”.

El cambio se anunció poco antes de que entrara en vigencia una orden judicial que habría permitido a la administración de Biden expulsar a los niños no acompañados que solicitan asilo bajo la autoridad del Título 42, que se introdujo en marzo de 2020 para evitar la propagación de COVID-19. La orden permanece vigente para adultos y familias que viajan con niños.

Las pruebas y otras medidas preventivas permiten que los niños que viajan solos sean entregados a patrocinadores en los Estados Unidos, dijeron los CDC . Los patrocinadores suelen ser familiares u otros parientes cercanos.

Un juez federal dictaminó en una demanda del estado de Texas que los CDC no explicaron por qué los niños que viajaban solos estaban exentos del Título 42 y le dio a la administración una semana para apelar. En cambio, los CDC levantaron la orden, pero solo para los niños no acompañados.

The Associated Press dejó un mensaje telefónico con la oficina del fiscal general de Texas, Ken Paxton, y también envió un correo electrónico. No hubo respuesta inmediata.

Los inmigrantes han sido expulsados ​​más de 1,6 millones de veces bajo el Título 42, llamado así por una ley de salud pública de 1944. Biden mantuvo la orden en vigor, pero eximió a los niños no acompañados durante sus primeros días en el cargo.

Destacados demócratas y grupos de defensa han estado presionando para poner fin al Título 42 para todos los inmigrantes. “No es una solución humana o efectiva para asegurar nuestra frontera”, tuiteó el viernes el senador estadounidense Dick Durbin, demócrata de Illinois.