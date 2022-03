(09 de marzo del 2022. El Venezolano).- La venezolana Omidres Pérez, médico internista y presidenta de la Organización Internacional de Telemedicina y Telesalud, ganó el Premio de Ciencias de la Salud por sus hallazgos en la lucha contra la diabetes.

Esta es la más alta distinción que otorga la Sociedad Internacional en Investigación, Salud, Desarrollo Empresarial y Tecnologías (Siisdet).

El mencionado reconocimiento le ha sido otorgado por sus constantes hallazgos en la materia y por sus trabajos científicos en beneficio de la humanidad en la lucha contra la diabetes, sus investigaciones en endocrinología y en la alimentación metabólica para el cuidado médico, especialmente en la Telemedicina.

La médico venezolana recibirá el galardón durante la 7ma entrega de los Health Sciences Awards el 5 de junio del 2022, en el auditorio principal de la Universidad Europea del Atlántico, situada en el Parque Científico y Tecnológico de Cantabria en la ciudad de Santander, España.

Bajo el nombre: “Prize to the leader un reserch and healt sciencies for the benefit of mankind 2021 – 2022” (Premio al líder en investigación y ciencias de la salud en beneficio de la humanidad 2021-2022), este reconocimiento le permitirá a la doctora Omidres Pérez formar parte de la Sociedad Científica como Miembro Referente Internacional.

Esta institución reconoce anualmente la labor de los mejores médicos del mundo por sus trabajos de investigación, mostrando nuevas técnicas y los más acertados tratamientos.

La doctora Omidres Pérez es especialista en Medicina Interna, Endocrinología y Metabolismo y Diabetología. Coach Neurocodex en Salud y Bienestar Trainer Banda Gástrica Virtual. Terapeuta MeTTAS, conferencista, escritora, investigadora. Es miembro titular de la Región Andina por la Asociación Latinoamericana de Diabetes (ALAD).

Expresidenta de la Asociación Iberoamericana de telemedicina y telesalud, miembro titular de la Sociedad Venezolana de Endocrinología, Sociedad Venezolana de Medicina Interna, Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología y Diabetes del Austro y especialista en Telemedicina.