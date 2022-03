(08 de marzo del 2022. El Venezolano).- Se instalaron barricadas improvisadas por toda la capital para impedir los movimientos de las tropas rusas que serpentean hacia la ciudad en un convoy a unos 25 kilómetros de distancia.

En algunas vías estratégicas, los ucranianos atravesaron tranvías y colectivos para restringir el acceso de los conductores. También se establecieron puestos de control para inspeccionar los documentos de identidad con el fin de eliminar a los posibles saboteadores. “Tenemos muchos regalos” para los rusos, dijo el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko. “No es dulce. Es muy doloroso”.

El extenso desfile de 65 kilómetros de vehículos blindados, tanques y artillería remolcada rusa que se dirige desde el norte hacia Kiev ha alarmado y desconcertado a los observadores de esta guerra en expansión. Pero no solo por su tamaño. También porque durante días no se movió de forma apreciable.

Los funcionarios estadounidenses atribuyen el aparente estancamiento en parte a los fallos logísticos del lado ruso, como la escasez de alimentos y combustible, que ralentizaron el avance de Moscú en varias partes del país. También atribuyen a los esfuerzos ucranianos por atacar partes seleccionadas del convoy la contribución a su ralentización. Sin embargo, los funcionarios advierten que los rusos podrían reagruparse en cualquier momento y seguir avanzando.

El convoy militar ruso, tomada desde un satélite, entre las primeras e inquietantes imágenes que recibieron los ucranianos sobre la caravana a finales de febrero- – Satellite image ©2022 Maxar Tech

En Kiev, la proximidad del convoy suscitó mucha más inspiración que temor, motivando a los residentes a vengarse de la invasión rusa de cualquier manera que puedan. “El objetivo en Ucrania no es secreto. El objetivo es la capital de Ucrania”, dijo Klitschko. Los movimientos de las tropas rusas desde el norte suponen un riesgo, reconoció. “Y nos preparamos para dar la respuesta”.

En el norte de Kiev, soldados y voluntarios cavaron trincheras y establecieron posiciones y equipos -incluido un cañón antiaéreo- para preparar la posible llegada de tropas rusas a la capital. Casi todos los negocios de la ciudad, excepto algunas tiendas de comestibles, estaciones de servicio y farmacias, cerraron. Con las escuelas y las oficinas cerradas, los residentes huyeron en su mayoría o se unieron a la resistencia.

Si bien los funcionarios estadounidenses afirman que el convoy está diseñado para reabastecer y reequipar a las fuerzas rusas, reconocen que aún es posible que ciertos elementos estén destinados a ayudar al ataque.

“Nuestra evaluación es que está destinado en gran medida al reabastecimiento, pero no puedo descartar que no haya vehículos de combate”, dijo el vocero del Pentágono, John Kirby. “Ni siquiera podemos decir que se trate de un solo convoy y no de varios”.

Aun así, el avance del convoy -o la falta de él- sigue acaparando la fascinación popular, gracias a un flujo constante de imágenes y vídeos por satélite grabados y difundidos por Maxar Technologies, una empresa de tecnología e inteligencia espacial.

Reportó La Nación