Caiga Quien Caiga

El caso Venezuela pudiera ser comparado con el de Ucrania. La diferencia estriba en la forma y presentación.

Ucrania tiene un proceso de ocho (8) años de combate, con una problemática histórica, desde la época de los Zares.

Nosotros tenemos 23 años.

En Ucrania los rusos han destruido una nación violentamente desde el punto de vista físico. En Venezuela ocurre lo mismo, solo que con una violencia psicológica y muchas veces física, que le ha costado la vida a incontables y valiosos venezolanos.

Miles de Ucranianos han salido de su país, huyendo de la violencia, del peligro que representa quedarse. Muy pocos han regresado a Rusia.

En Venezuela, todos los días miles salen del país huyendo del odio, del hambre, de la persecución y de la inseguridad.

La diferencia fundamental en este conflicto es el liderazgo, cuyo modelaje inspira a todo un pueblo.

Los ucranianos corren el riesgo de defender su tierra ante un tirano poderoso, porque los obligados a hacerlo aceptaron el reto y lo hacen aún con la posibilidad de perder su propia vida, con tal de inspirar a una nación.

Muchas cosas han ocurrido detrás de este conflicto, incluidas algunas tergiversadas por los medios de comunicación.

Y es que en paralelo a esta guerra, ocurre otra que viene sucediendo tras varios años: La guerra mediática. Maquinarias del comunismo, de las dictaduras disfrazadas de democracias versus los medios independientes y otros medios ligados a los intereses políticos contrarios al comunismo. Similar a nuestro país, hablándonos de una Venezuela inexistente, que favorece a un pequeño grupo.

Lo llamativo y que vale la pena resaltar, es como un Presidente, de profesión “humorista”, se superpuso a las condiciones existentes y se ha transformado en el líder que el pueblo ucraniano esperaba.

A diferencia de nuestros políticos mal llamados “opositores”, no calcula para actuar. Arriesga de verdad y no de pura apariencia. Está perfectamente claro de su deber y no retrocede ni se muestra incoherente.

Zalenski no negocia de espaldas. No entrega los valores de un pueblo.

Y “La luz ganará a la oscuridad” ha dicho el Presidente ucraniano.

Los venezolanos observamos con envidia la existencia de figuras como estas, gracias a nuestras carencias.

Nuestra realidad tiene “Putin”.

Maduro ha asumido sin temores el respaldo a su tabla de salvación.

Extrañamente quienes hoy se retratan con el embajador de Estados Unidos para Venezuela, no han dicho esta “boca es mía” para solidarizarse con el pueblo ucraniano, criticando el pie insolente de la dictadura comunista rusa.

Zalensky como actor le tocó interpretar a un Presidente, a un luchador contra la corrupción. Le ganó a un prorruso como Yanukovich. Hoy su película es en vivo y basada en hechos reales. Ucrania tiene quizá no el mejor presidente, sí el que necesita, el que la gente esperaba.

Nosotros tenemos políticos que son actores, una cosa dicen y otra hacen. El estreno de la verdadera película aún no la vemos, pues no hay quienes representen bien ese papel.

Tanto es así que los que hablaban de cese de la usurpación, gobierno de transición, y elecciones libres, hoy declaran sobre primarias del 2024.

La batalla de Ucrania es la misma que la de Venezuela. La diferencia son los ejércitos que luchan.

Necesitamos una oposición que actúe como piensa, para que no siga pensando como actúa.

CAIGA QUIEN CAIGA

NO PUDO: La protesta convocada por Guaidó para ayer en la sede de la UE,en solidaridad con Ucrania, es una manera de ganar indulgencias con “escapulario” ajeno. Aún así, Guaidó no generó una gran concentración a pesar de los esfuerzos de los camarógrafos de tomar fotos y vídeos con ángulo cerrado para no mostrar los vacíos. Para que regrese el Guaidó del pasado tiene primero el designado que revisar sus discursos. Hablar menos y decir más. Coherencia y claridad. De hecho, ese mismo día fueron los actos aniversarios de UNT, en la misa y en la plaza Bolívar solo Caracas y Miranda hubo más gente que en el acto de Guaidó. El chiripero de Guaidó no mueve lo que estas organizaciones.

TRAS BASTIDORES La negociación se hace extraoficialmente y no en México: Tres partidos del G4 se están “entendiendo” con el régimen y se está planteando como posibilidad adelantar elecciones parlamentarias para 2023. Dejarían tranquilo a Maduro hasta el 2024. En paralelo, este trío: AD, PJ y UNT, ven con buenos ojos la posibilidad de retomar el hilo político. Voluntad Popular se opone y era de esperarse pues Leopoldo López pretende seguir con un “gobierno de internet” que sólo favorece los intereses de unos pocos y no tiene ninguna materialización dentro del territorio. Es no solo “inexistente» sino inocuo. López manipula a la versión bizarra de la “Dama de Hierro” Margaret Thatcher, Delsa Solorzano para hacerle creer a Guaidó que esa es la vía. Como sucedió con el “monstruo Milton” a Ramos Allup, Borges y Rosales se les pasó el “caldo de araña” y el muchacho de La Guaira se cree un líder que no lo es lamentablemente para él y para la nación. Adelantar las parlamentarias sería un paso importante. Aún perdiendo ganan y si ganan, aunque no logren la mayoría calificada (⅔ partes), sería un elemento importante para lograr la convivencia y el avance político. Vale más tener el 40% de algo, que el 100% de nada. El nuevo invento del laboratorio de López “Salvemos Venezuela” plantea una transición, lo cual es inviable y mucho más si se asoma a Guaidó como candidato. Lo ideal sería buscar una tercera vía entre el chavismo y la oposición MUD. Esto sería uno de los puntos más controvertidos para observar la separación del G3 (pues lo que queda de VP no estará) y el chiripero de Guaidó. AD, PJ y UNT están obligados a reorganizarse, a relegitimarse, a reinventarse y reconectarse con las grandes mayorías que tampoco tienen. Unas primarias señaladas para el 2023 pudieran adelantar escenarios, dirimir democráticamente diferencias y allí se escogerá el candidato presidencial y los candidatos al parlamento.

DATO IMPORTANTE: También están de acuerdo ambos bandos en volver a las dos cámaras: Senado y Diputados. Es allí cuando la propuesta de un nuevo partido como el PDC presidido por Carlos Alaimo toma vigencia: Si regresamos a las dos cámaras ¿Por qué no transformar el estado con un gobierno parlamentario, que obligue al consenso y a la discusión de todos los factores nacionales? Es la mejor oportunidad para reencontrar el país con nuevas realidades imperantes.

EL CULIPANDEO DE MADURO: Mucho habla y dice que apoya a Putin, no obstante se abstuvo de votar en la ONU. Algunos me dicen que no puede votar por moroso y entonces ¿Por qué Cuba también se abstuvo? Otros países supuestamente “amigos” de Rusia también actuaron igual y retrocedieron. Lo de China tiene una explicación lógica: Su economía es la segunda o quizá la primera en el mundo que necesita del mercado de occidente y si ellos no iban a conquistar Taiwan que sentido tiene participar. Buen “pelón” se dió Pedro Carreño. Lo que sí debemos reconocer es que Maduro tiene coraje. Apoyar a Putin como lo ha hecho ante una abrumadora mayoría mundial en su contra, demuestra una de tres condiciones: 1. Es valiente y lo hace por lealtad. 2. Es un “loco” que no mide las consecuencias para su gobierno y para él mismo. 3. ¿Qué sabe Maduro sobre la coyuntura existente, que lo lleva a dar semejante respaldo?. No soy de los que creen que Maduro es un “bruto”. Políticamente ha ganado el 99% de las batallas. Desapareció a Diosdado, los Chávez y sus defensores, Guaidó y el G4, al propio Estados Unidos, la OEA y la UE. No tiene votos pero tiene el poder. Ya metió a la autodenominada oposición en el 2024. Hasta el presente se descarta cualquier acción militar en Venezuela, en consecuencia seguiremos dependiendo del efecto de las sanciones.

NO TODO LO QUE BRILLA ES ORO:

SIGUEN Grupos irregulares invadiendo y creando dificultades, inseguridad y violencia en la zonas agrícolas del Oriente y del Occidente. Los productores plantean una agenda de reafirmación del estado. Estos grupos “matorrales”, mafias, han infiltrado los grupos campesinos para extorsionar, atacar a los productores y a los propios campesinos. Así como se le puso coto a los grupos delictivos urbanos como el “Koki”, igual debe actuarse con estos maleantes en Barinas, Apure, Zulia, Táchira. Estos grupos son especialistas en la degradación de la producción, acaban con los rebaños, las cosechas, atacan saquean los bosques, venden la madera, y los convierten en “matorrales”.

Como si fuera poco, nuestros campos también sufrirán por las consecuencias del conflicto Rusia-Ucrania. En ambas naciones se produce un alto porcentaje de los fertilizantes del planeta y esta crisis mermará considerablemente ese rublo.

REGIÓN CAPITAL

Duque debe aclarar la denuncia en su contra

Bochornosa la actuación del Alcalde de Chacao Gustavo Duque en contra de la clase productiva del “SAMBIL”. Grosero abuso y corrupción. En próximas entregas lo contaremos todo. Me decepciona. Yo creía que él era un nuevo rostro de la política y al parecer lo que tiene es un carnaval como conducta, con máscaras de diferentes tamaños, formas y colores. Pronto, muy pronto. También lo diremos en nuestros programas en redes.

ESTADO MONAGAS

Árbol que nace torcido nunca su rama endereza, pareciera que estamos condenados a repetir la historia de Cuba después de la llegada de Castro al poder. Los Cubanos en el exilio de Miami enviaron recursos, dolares $ a la oposición antiCastrista y los que recibían los dólares los gastaban en todo menos en organizarse para salir de Fidel y allí tienen los resultados: Más de 60 años de DICTADURA. Algo muy parecido está ocurriendo en el país, una mal llamada oposición recibe recursos y hacen los mismo que la oposición Cubana, aquí se van a elecciones y salvo honrosas excepciones se pierde, con pancartazos escuálidos y la misma gente de siempre, pero ahora más viejos, concentración en las mismas condiciones que los pancartazos, no es la forma de salir de este régimen, el país es un desastre, nada funciona, pero la gente no sale a protestar y cuando lo hace, aparecen los de la oposición sin hacer nada y la gente los deja solos y el régimen gozando una y parte de la otra. Hay que permitir que surjan los líderes vecinales y estimularlos, no tener miedo a ser desplazados y con ello perder los privilegios, solo así estaremos presenciando el principio del fin de este régimen. La operación “Mano de Hierro” llevada a cabo por el gobierno Chavista y que para castigar la supuesta corrupción, pareciera que está en proceso de mutación a mano de seda o de anime. En el estado Monagas los presuntos hechos de corrupción están a la vista ( basta ver lo videos que le han sacado a la doña) y nadie dice ni hace nada incluyendo a la oposición MUD G4. La Santaella es no solo la Doña de los mayores guisos del Estado sino la “intocable” número uno. ¿Por qué Tareck William Saab no la ataca ni la menciona? En otra oportunidad lo contaremos, antes esperamos que haya resultado y si no cómo es nuestro lema, diremos lo que pocos se atreven a decir…Caiga Quien Caiga.

ZULIA

Manuel Rosales en su aspiración presidencial comanda tres gobernaciones. Nueva Esparta al parecer no fue a la reunión con Story porque lo han dejado fuera del “guiso”, o de los acuerdos, donde le aplican la mayoría. El “viejo Morel” se mueve en otro círculo. Rosales no haya como cumplir con las expectativas creadas. Su juego de estar bien “con Dios y con el diablo” finalmente puede arrojarle consecuencias. Por un lado le jura “amor eterno” a Nicolás y por el otro se aprovecha de los negocios en Monómeros y Citgo, con un Director General afecto y un representante en cada una de estas empresas, además de tener un representante que se entiende con Guaidó y con el embajador Story.

A su favor cuenta con el respaldo popular “aún”. No estamos en el 2002 y no tener FIDES, LAES y otros ingresos lo afecta. El tema eléctrico le preocupa. El agua no termina de llegar. El aprovisionamiento de combustible es un sufrimiento para el pueblo “pendejo” que creyó sus promesas. La inseguridad, la extorsión y el cobro de vacunas está cada día peor. Él cree todavía que está en el cielo. Sin embargo tiene todavía chance de redimirse con la gente. Nosotros lo que haga de bueno lo diremos y no callaremos para su desgracia lo malo.

CONSEJO LEGISLATIVO actual sin nada que envidiarle al anterior. Allí el culto a la personalidad, la genuflexión al gobernante es la máxima. Muchos de los legisladores electos no los conocen ni en su casa. Llegaron por un excelente ejercicio de la adulancia a Rosales, a quién no le convenía un CLEZ crítico. GRACIAS A DIOS, los concejales de Maracaibo son muy superiores a los legisladores y se les ve en la calle, con fallas y errores, dando el rostro y asumiendo una auténtica gestión. Los de San Francisco tampoco se hacen sentir, aunque algunos sí hacen honor a ser representantes populares.

LOS ALCALDES Poco que decir, salvo el de Maracaibo y San Francisco. Mucho mejor la gestión de Rafael Ramírez. Con algunas recomendaciones que obviamente ni leerá ni escuchara de mi parte por el “perro bravo” que tiene en la dirección del despacho. El problema salarial es grave en ambos municipios. ¿Cómo es posible que un concejal cobre menos de 70 bolívares en el sistema patria? El Alcalde de Cabimas es una gran decepción. Su ejercicio es menos que “invisible”, salvo echarse los “palos” durante el carnaval. El Alcalde de Lagunillas debe definir su gestión, qué hace, qué busca. Gustavo Fernández desde el Sur, monta su grupo para ser Gobernador. Su esposa o el yerno de ella, en la Dirección General y recién llegado de USA sería el candidato a suplirlo. Suma a Juan Carlos Fernández en ese grupo, quien no se si ahora piense aspirar por allá. Por cierto ¿Por cuanto alquiló la tarima el señor García? Mi asombro radica en que tanto que se criticó la gestión anterior y estos en menos tiempo repiten los estilos y entonces…BUEN TRABAJO realizan los Alcaldes del Sur del Lago, no así los de la subregión Perijá, aunque el de La Villa hace un gran esfuerzo. Luis Caldera ni suma ni resta. Igual Guajira y el pantallero de Padilla. En Miranda, el Alcalde Jorge Nava da buenas muestras de trabajo. Después de tres (3) años sin agua, el 80% de las familias de los Puertos de Altagracia cuentan con el servicio por tuberías en solo 78 días de gestión. Es uno de los pocos chavistas que a pesar de mis diferencias con él, creo que se acerca a lo que quiere su gente.

La luna de miel todavía existe y apuesto que muchos de ellos corregirán: Si así lo hacen que Dios y la Patria los premien, sino que se lo demanden y yo Caiga Quien Caiga con ellos.

UN ALCALDE DE EXCEPCIÓN: Conversé largamente con Saady Bijany, primer alcalde San Francisco y su creador. Nunca uso escoltas. Ni andaba en camionetas de lujo, con guardaespaldas y demás. Su esposa, muy humilde en su trato, vestir y acompañantes. No es que Saady no se diera gustos. Claro que sí. Era discreto, prudente. Vivía en una buena casa en el norte de Maracaibo y se mudo a una buena casa en La Coromoto. de haber sido lo contrario la opinión pública lo hubiéramos criticado duramente. Fue creador de Polisur y cocreador de Polimaracaibo. Errores cometidos muchos. Al igual que Hernán Alemán nunca asumió las críticas de manera personal y donde veía a uno lo saludaba. Muy “pichirre” eso sí era. Desde la juventud. Milite con él en la JRC de COPEI. Se supo rodear muy bien. El Doctor Guillermo Lugo Sarcos, toda una institución fue su mentor y orientador. Ningún advenedizo, de esos que han saltado de apoyos y negocios con chavistas y opositores a su lado. Lamentablemente el tiempo y las circunstancias no las supo administrar. Careció de visión política y como dice José Ortega y Gasset “El hombre es el hombre y sus circunstancias”. Fue el primero en enfrentar los abusos de Omar Prieto.

LA TRIBU DE ORO: El periodista e investigador zuliano Darwin Chávez, también señala la campaña en contra del líder político y empresario Carlos Alaimo: “…la campaña en su contra la dirige el chavista, enchufado y abogado, Jimai Montiel Calles, quien busca aprovecharse de un conflicto familiar para causar daño en su afán de convertirse en un nuevo magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Sobre el conflicto familiar no pienso ahondar, porque es un asunto familiar que se debe respetar. Lo triste del caso es que este abogado sigue usando el poder y las influencias que tiene en el Poder Judicial zuliano, de acuerdo con su conveniencia e intereses. De hecho, tengo pruebas en mis manos de la manipulación de Jimai Montiel de los tribunales y la fiscalía”. Subrayado nuestro.

Estamos de lunes a viernes en el canal de youtube Factores de Poder a las 8 am Hora Miami, 9 am Hora Venezuela. Nuestro twitter, instagram y tiktok @angelmonagas. Estamos también en AvilaRadioOnline.com, AcucarFM.com y en Poderosa 670Am.

