(05 de marzo del 2022. El Venezolano).- La Organización Mundial de la Salud anunció la inclusión del antiviral molnupiravir en su lista de tratamientos recomendados contra el covid-19, por lo que se convierte en el primer fármaco por vía oral recomendado por este organismo contra la enfermedad.

Sugiere, sin embargo, su utilización solo entre pacientes contagiados que no hayan desarrollado formas graves de la enfermedad y que no corran un muy alto riesgo de hospitalización. Como personas no vacunadas, de la tercera edad, pacientes con deficiencias inmunológicas o con enfermedades crónicas.

La organización, al mismo tiempo, desaconseja su uso entre niños y mujeres embarazadas o lactantes. Recomienda asimismo el consumo de 4 pastillas (800 milígramos) del fármaco 2 veces al día durante 5 jornadas. Ese es el tiempo habitual de desarrollo de síntomas de la enfermedad, reseñó El Nacional.

El fármaco, producido por la firma alemana Merck, se consume en pastillas y, según la OMS, si se utiliza con los primeros síntomas de infección puede evitar hospitalizaciones.

Las recomendaciones de la ONU se basan en datos obtenidos de 6 ensayos aleatorios en los que participaron 4.796 pacientes.

Médicos Sin Fronteras alertó en 2021 de que un tratamiento de 5 días con molnupiravir a precios de mercado puede costar unos 700 dólares. Aunque, aseguró, si se desarrollara con genéricos alternativos, que por ejemplo ya se fabrican en India, podría bajar a 20 dólares.