(27 de febrero del 2022. El Venezolano).- El expresidente estadounidense Donald Trump ha calificado este sábado al presidente de Estadis Unidos, Joe Biden, como “incompetente” y “débil”, y le ha culpado de la crisis en Ucrania.

“Están permitiendo que [Putin] se salga con la suya en este asalto a la humanidad. Putin está tocando a Biden como un tambor”, ha dicho Trump en la Conferencia de Acción Política Conservadora celebrada este sábado Orlando, reseñó Europa Press.

Trump ha ironizado sobre la política de sanciones que Estados Unidos y los aliados de la OTAN están imponiendo a Rusia tras el ataque a Ucrania.

“Putin está diciendo ‘oh, me van a sancionar como me han sancionado durante los últimos 25 años’. ¿Quiere decir que puedo apoderarme de todo un país y solo me van a sancionar?” expresó Trump ante el aplauso de sus seguidores.

Asimismo, Trump ha tratado de poner en contexto las declaraciones que dio el 22 de febrero en una recaudación de fondos en Florida en las que dijo que Putin era una persona “inteligente”.

“Me gusta decir la verdad. Sí, es inteligente. El problema no es que Putin sea inteligente, que por supuesto lo es, sino que el verdadero problema es que nuestros líderes son tontos”, aseguró el exmandatario.

Los continuos elogios de Trump al líder ruso exponen una grieta en un partido republicano que intenta reconciliar el ala populista de Trump con su tradicional postura de halcón sobre Moscú, según han explicado fuentes del partido a Bloomberg.