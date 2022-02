Caiga Quien Caiga

Los temas en Venezuela son recurrentes. Revisaba mis columnas de los últimos diez años y más allá de los errores, de los aciertos, redescubro que la realidad es la misma, con muy pocas variables.

Cito:

“En los últimos 18 años, si algo ha aumentado en este país es la inseguridad. Para los defensores del Gobierno, lo que ha crecido es la sensación de la misma. Es obvio que estos señores, no acuden los fines de semana a la morgue de Bello Monte, o de cualquiera de las capitales de estados. Ese panorama seguirá siendo desalentador…

La denominada figura de los “Bachaqueros”,que recorren todos los sitios donde se venda algún producto o servicio “regulado”, ha sido la única política económica de éxito de la Revolución. Digo “éxito” relativo, porque ha provisto de empleo y de ganancia, a los “descamisados” que hicieron ganar a Chávez y que durante los primeros años de este proceso, vieron “resuelta” su situación.

Pues bien, para 2017 según todos los análisis económicos, incluidos los de gente de izquierda, coinciden en advertir que lo que viene es el lado más oscuro de la crisis: Hoy cuesta conseguir alimentos, y/o se importan de Colombia a precios altísimos.

En el 2017 no habrá “inflación” ni “especulación”, porque no habrá alimentos. Sencillamente desaparecerán. De Colombia tampoco los podemos traer porque su costo hace la operación inviable, y ese país también pudiera empezar a vivir serios problemas de abastecimiento y el gobierno neogranadino no quiere asumir ese riesgo.

En consecuencia: La delincuencia aumentará a niveles africanos, porque empezaremos a ver lo que Chávez habló una vez: Los hurtos famélicos. Nos mataremos por defender nuestros bienes y servicios, los poquitos que tenemos.

La policía intentará contenerlos con el viejo truco de la represión. Sin embargo, ese que hoy busca en la basura para comer y mal que bien encuentra, en el 2017 ni basura tendremos y ese mismo ser humano, casi esquelético, iniciará la lucha por sobrevivir y llegará a donde sea, aun a riesgo de su vida, al fin y al cabo da lo mismo, porque igual morirá.

Ni la ley de fuga los frenará. La implosión de estas mafias es inminente. El gobierno lo sabe. Ese es su mayor y único enemigo: La Crisis, el enemigo mortal”.

Fin de la cita.

Con lo que hemos visto del Koki, El Conejo, Barrancas, entre otros. Queda más que comprobado. El chavismo no puede detenerlos. Los creó, los alimentó, los armó, ahora le toca recoger la cosecha.

Algunos, dirán que el escenario no se dió. Mala memoria. Poco antes de la pandemia en Venezuela se dieron muchas protestas. La implosión se inició. Se sigue dando. Hace poco en Petare. Que no hay acompañamiento de la simulada oposición, eso es otra cosa. No pudo crecer a niveles masivos. El control de los medios y la pésima oposición, no han sabido moldear un pueblo que reacciona. Razones sobran.

Mientras tengamos la misma oposición desde hace 23 años, no puede haber resultado distinto.

La pandemia permitió al chavismo extender su plazo de vida y las ambiciones de un sector “falsamente opositor”, colaboró. El llamado diálogo retrasa. Aburre. Vence la fuerza de un pueblo que todos los días intenta encontrar las salidas y no las haya.

En lo tangible y valioso, el gobierno de internet o interinato, no tiene un solo logró. Ni siquiera los migrantes venezolanos se sienten atendidos. El caso de la xenofobia en Chile, Perú, el infante muerto en Trinidad, etc, no tuvo una respuesta contundente por parte de Maduro y su gobierno y tampoco de parte de Juan Guaidó. Meras declaraciones.

Caiga Quien Caiga

El costo de ser auténtico

Desde este humilde lugar, nos hacemos solidarios con el empresario y Presidente del Partido Centro Democrático PCD Carlos Alaimo por la campaña en su contra que de manera falaz e injusta han desatado. Es el costo por denunciar a un poder judicial corrupto como el zuliano especialmente, dirigido por una juez, una fiscalía y el que dirige los hilos el ex fiscal Jimai Montiel, quien está decidido a ser parte del TSJ.

Lamentable que quienes debían defenderlo lo acusen. Como dice la palabra en Proverbios 11:29: El que perjudica a su propia familia, se arruinará; el insensato terminará sirviendo al inteligente.

Carlos Alaimo es una persona auténtica. Conozco a Carlos desde hace más de 30 años y tal acusación es absolutamente falsa. Ahora ¿acusarlo tres años después de que está en Estados Unidos, es como raro? Más extraño me parece que el portal AlbertNews, cuyo editor conozco y sé de todas sus fallas personales, se preste a esta jugada del chavismo judicial. ¿Eso cuenta con la anuencia de Alberto Ravell, amo y señor del personaje? Misterios…

SE BUSCA A UNA DIPUTADA

Aunque todavía no se ha hecho público, Aloha Nuñez ya no es parte de la AN electa en diciembre de 2020. Será además expulsada del PSUV. Tareck William Saab le quiere poner los ganchos. Al parecer será sacada del país, si es que ya no lo han hecho. Ella fue cómplice de su “gran amiga” la diputada suplente relacionada con la narcoalcaldesa. Por cierto un General de la GN llora desconsoladamente.

EL RAYÓN DE LA UNIVERSIDAD BICENTENARIA DE ARAGUA

Otorgarle un “Horroris causa” a Freddy Bernal, es como, premiar a Drácula por donar sangre. El Rector Basilio Sánchez, un “boliburgues” que suele visitar Miami, ha tirado por la borda el poquito prestigio que tenía. Al menos la Universidad de Miami, se desligo de tal reconocimiento.

NADIE LOS SALVARÁ

Leo, escucho a muchos que acompañaron al gran destructor de Venezuela, el charlatán de América Hugo Chávez, asumiendo posturas contrarias a Nicolás y al régimen venezolano. No les queda bien. Igual serán juzgados si Dios concede la gracia de que esto termine algún día. Personajes como Rafael Ramírez, Andrés Izarra, Nicmer Evans, Luisa Ortega, Rodrigo Cabezas, entre otros, asumen una postura contraria a Rusia y yo me pregunto: ¿Es que no les da pena hablar de esa manera? ¿Por qué? Muy simple, si el destructor de Venezuela viviera de seguro apoyaría a ese “hijo” de Putín, ya lo imagino ordenando desfiles y hasta tropas (aunque sea para hacer el ridículo) enviaría a Ucrania en respaldo del dictador comunista y los primeritos que se presentarían para ser alistados y se hubieran uniformados serían los mencionados. Los hubiésemos visto gritando ¡Yanky Go Home!…Todos ellos se morían y admiran al Che, a Fidel, a Mao…¿Quién puede creerles ahora? Izarra no pretenda buscar escapulario ajeno con su parentesco con Antonio Ledezma, ni Rodrigo con su nuevo compadre Manuel Rosales.

EL PESO DE QUE…

Al parecer según algunos pobladores del lugar, además de personas, el helicóptero que se cayó recientemente tenía mucho peso…de algo que por cierto pone livianitos a muchos, los pone a volar.

