(26 de febrero del 2022. El Venezolano).- Hace casi tres años, Volodímir Zelenski arrasó en las elecciones presidenciales de Ucrania sin tener experiencia política. No en la vida real, pero sí en la pequeña pantalla. Durante tres temporadas, este carismático actor interpretó a un profesor de historia que se convirtió en presidente del país de forma accidental en la serie Servant of the people ( algo así como El servidor del pueblo) emitida en Netflix.

A pesar de su aplastante victoria, en abril de 2019, había incertidumbre sobre cómo Zelenski, de 44 años, abordaría su gran amenaza al otro lado de la frontera: Rusia con su presidente Vladimir Putin. Una amenaza que ha hecho saltar por los aires cualquier guión cuando la madrugada del jueves el ejército ruso lanzaba su ofensiva militar contra Ucrania, reseñó Niusdiario.

En su discurso a la nación, el presidente ruso justificaba su ataque “para desnazificar” Ucrania. Zelenski, de origen judío, rebatió indignado la excusa de Putin. “Te dicen que somos nazis, pero ¿cómo un pueblo que perdió más de ocho millones de vidas por la victoria del nazismo puede apoyar al nazismo? ¿Cómo puedo ser nazi? Dile eso a mi abuelo, que pasó toda la guerra en la infantería del ejército soviético y murió como coronel en Ucrania”, añadió Zelenski.

Esta madrugada, última aparición pública de Zelenski, el presidente ucraniano aseguraba que él es el verdadero objetivo de Vladimir Putin. “Soy el primer objetivo de Rusia y mi familia el segundo, pero no me voy a ir de Kiev”, decía en un discurso emitido en la televisión del país. Volomir Zelenski durante su discurso en televisiónNIUSDIARIO.ES

Su partido político, creado por los productores de la serie

Zelenski nació en Krivyi Rih, una ciudad en el sureste del país, en una familia judía y habla mejor ruso que ucraniano. Allí fundó un grupo de teatro. La fama le llegó con la serie en la que se convierte en presidente después de que sus estudiantes publicaran en redes sociales sus discursos en contra de la corrupción. Un año antes de las elecciones de 2019, los productores de Servant of the people crearon un partido político con el mismo nombre, con el que Zelenski se presentó a las elecciones… y ganó.

Este actor y humorista se hizo con el poder tras una campaña electoral atípica. Sin mítines oficiales, ni discursos políticos; su plataforma eran las redes sociales donde compartía sus mensajes y vídeos. "No trascendieron mucho sus propuestas o ideas políticas, más allá de la promesa de ser nuevo y diferente", señala Jonah Fisher, periodista de la BBC y corresponsal en Kiev. Aún así derrotó al expresidente y candidato prorruso, Petro Poroshenko, por un contundente 72,7% de los votos en segunda vuelta.

Pero el apoyo de los ucranianos a Zelenski se ha ido mermando. Según una encuesta de enero realizada por el Instituto Internacional de Sociología de Kiev que recoge el Daily Mail, solo el 30 por ciento de la población del país quiere que Zelenski se postule para un segundo mandato y aún menos, el 23 por ciento, votaría por él.

“El mayor riesgo para Ucrania y el mayor riesgo para la soberanía de nuestro estado es la desestabilización dentro de nuestro estado”, afirmó el mandatario el mes pasado. Sabe que los ucranianos tienen poca confianza en que él pueda garantizar esa estabilidad. Una estabilidad que ha saltado completamente por los aires tras la invasión rusa y que, ahora mismo, ha dejado a un lado otras preocupaciones de los ucranianos como la creciente inflación y su bajo poder adquisitivo. El día a día, incluso el minuto a minuto es ahora lo único que está en la mente de los compatriotas de Zelenski.