(26 de febrero del 2022. El Venezolano).- A pesar de no ser socialista, ni de izquierda, crecí escuchando las canciones de Alí Primera denominado por muchos como el cantor del pueblo, mi mamá ponía eventualmente todos sus temas plasmados en los Long plays de acetato activados por aquel antiguo tocadiscos. En aquellas letras encontré un alto contenido social, de protesta y de reclamo hacia un sistema que para ese momento, él decía que explotaba al venezolano y exacerbada la pobreza del pueblo al que tanto le cantó en sus versos.

Escrito por Prof. Mark Steele

Pero *¿Qué escribiría Alí Primera en este tiempo al ver que ese pueblo que fue protagonista de sus canciones hoy día es más golpeado que cuando él estaba vivo?*, ¿Cómo hubiese escrito Mamá Pancha en el año 2021?, Aquella comadrona y rezandera que vivía en miseria en su tierra ancha, ¿Qué diría esa mujer al ver que esa miseria ya no es de unos pocos sino de millones?, Es que ni para su botella tendría, Mamá Pancha solo tendría su padre nuestro en los labios porque en su campo nada ha cambiado, quien lo dijera…

Hoy día la lluvia se escucha triste en los techos de acerolit, de zinc, de platabanda y en cualquier techo, no solo en los techos cartón, porque la lluvia suena triste cuando las neveras están vacías, cuando los sueños son truncados y cuando las esperanzas son pocas, en realidad no es la lluvia la que suena triste sino el sonido del estómago cuando hay hambre.

Hoy no solo el obrero arrastra sus pasos, también lo hacen los maestros, los médicos, los ingenieros, los policías, las enfermeras, los abuelos, y los niños, wao, los niños aquellos que en los años 80as eran millonarios en lombrices después de más de 20 años de socialismo, se multiplicaron por cientos y mueren a diario porque la salud se volvió un lujo que solo se pueden dar los nuevos ricos es decir la nueva oligarquía que eran quienes criticaban a la antigua oligarquía… ¿Que cosas no?.

Hoy son millones de Rupertos quienes fueron engañados pero no por el capitalismo, sino por el socialismo, los millones de Rupertos no tienen para enterrar a sus hijos, madres, padres, abuelos, y si alguno sale a protestar por sus derechos, *”la policía siempre es eficiente cuando se trata de los pobres*”, y ¿quienes somos los pobres?, aquellos que luchamos día a día por una mejor Venezuela… Así mismo es cantor del pueblo, si aquel Ruperto, el de la canción, está vivo, le aseguro que estaría tratando de resucitar aquel capitalismo que enterró, porque por lo menos aquel sistema le garantizaba que trabajando podía surgir, porque si hay algo cierto es que se podía salir del barrio trabajando y estudiando, o se podía quedar uno en el barrio, pero viviendo bien.

Cantor del pueblo sus letras se usaron para manipular, engañar y torcer una realidad, los que hoy se ufanan de seguir sus preceptos y sus consejos, son quienes con opulencia, desfachatez y descaro, exhiben sus riquezas y les dan al pueblo una migaja, clap, bono o lo que les sobre. Eso no fue lo que Ud. soñó.

Escuché en un documental a un señor que decía que hace años, un intentaron sabotear un concierto suyo, porque le tenían miedo a sus letras, a su palabra, a su verbo combativo, déjeme decirle que eso no ha cambiado nada, más bien se ha intensificado, hoy son cientos los que están presos por pensar, hablar, opinar y disentir, y hay otros cientos que han muerto luchando por lo que Ud. escribió hace tanto tiempo, pero como Ud. muy bien lo dijo, _”Los que mueren por la vida, no pueden llamarse muertos, y a partir de este momento está prohibido llorarlos, Que se callen los redobles, En todos los campanarios, Vamos upa’ carajo, Que para amanecer, No hacen falta gallinas, Sino cantar de gallos, Ellos no serán bandera, Para abrazarnos con ella, Y el que no la pueda alzar, Que, abandone la pelea, No es tiempo de recular, Ni de vivir de leyendas, Canta, canta, compañero, Que tu voz sea disparo, Que con las manos del pueblo, No habrá canto desarmado”_

_”Ali, Ali, Aliviame la vida, los sueños…”_ cantaron sus hijos mientras triunfaron merecidamente, por el talento que heredaron de Ud., pero hoy también son millones de personas que anhelan se les sea aliviada la vida, sus cargas, sus problemas y sus situaciones, porque vaya que hemos sufrido penurias como país.

Esperemos que su canto sea reivindicado y que en poco tiempo Venezuela, no sea como antes, porque ciertamente tenía sus defectos, y que no sea como ahora, porque los defectos de la cuarta fueron multiplicados por 5 en la quinta, luchemos para que podamos construir una Venezuela hermosa, pujante, próspera y diferente.

@markmsteele

…………….

es importante reeducar a nuestra ciudadanía y demostrar la verdad.