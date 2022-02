(25 de febrero del 2022. El Venezolano).- He recogido en esta reseña lo que considero los dos bloques de noticias más importantes de los acontecimientos inspirados por el nuevo Zar ruso Vladimir Putin los cuales no dejan de crecer ampliamente en las últimas horas. El primero nos muestra la situación de guerra propiamente dicha y el segundo el incremento vertiginoso de los precios de las materias primas, muchas de ellas producidas en gran escala por la Federación Rusa. Obviamente sin olvidar su inmensa capacidad de producción de aluminio. Además de otros abundantes recursos naturales. Se cuentan además de estas materias primas aquellas llamadas estratégicas como petróleo el gas natural (primer productor mundial), carbón, hierro, níquel, aluminio, cobre, uranio, bauxita, oro, diamantes y platino. En estos minutos podemos enterarnos que el barril del petróleo acaba de dejar atrás el precio de 100 $ por barril. No nos queda de otra que aceptar que el futuro de muchos pueblos, la mayoría, vivirán días donde la luz se percibirá tenue mientras la oscuridad será larga y esperamos que no, tan oscura que se confundira con el color negro intenso.

“La invasión de Ucrania ordenada por el presidente ruso en la noche ha traido como resultado: bombardeos aéreos en todo el país, asalto terrestre inicialmente desde Crimea, pero ahora las tropas atacan todos los frentes. Y estarían a unas pocas decenas de kilómetros de la capital, Kiev.

El ataque a Ucrania comenzó en la madrugada de hoy, minutos después de su inquietante anuncio a la nación, en el que Vladimir Putin también se dirigió a “aquellos países que quisieran detenernos: sean buenos, de lo contrario pagarán consecuencias que no tienen”. alguna vez has sufrido hasta ahora “.

A estas alturas, el presidente ruso parece desenfrenado. Según el ministro de Defensa británico, Ben Wallace, “está completamente loco” y hay otro detalle escalofriante en la prensa británica. Según Político, que cita fuentes de inteligencia occidentales, “Putin ha entrado en modo búnker, confía muy poco en los suyos e incluso su leal, el canciller Sergej Lavrov, desconocería muchos de los planes y movimientos del presidente ruso”. .

Mientras tanto, la pesadilla de los últimos días se va materializando. No se trata solo de una incursión de Moscú en las repúblicas separatistas de habla rusa de Donetsk y Lugansk, sino de una invasión a gran escala del ejército ruso en Ucrania. Desde las primeras horas de la mañana, se están produciendo atentados con bombas en todo el país y en las principales ciudades, incluida la capital, Kiev, donde se informa que hay decenas de muertos. Pero también en Odessa, Mariupol, Kramatorsk, Dnipro, como se puede ver en el mapa a continuación. Oficialmente, los principales objetivos son las bases militares, vehículos y anti aéreos ucranianos, pero ya ha habido episodios de bombas sobre civiles: según las autoridades médicas ucranianas, un niño murió por un bombardeo en un apartamento en la región de Járkov. Mientras que 18 personas murieron en un ataque con misiles en Odessa, en el Mar Negro. Por el momento, no está claro si son militares o civiles.

En las últimas semanas, Rusia ha rodeado a Ucrania con más de 190.000 soldados y activos militares en la frontera, es decir, más del 70 % de su poderío militar y unos 130 batallones de asalto estratégico. Esto también sucedió en territorio bielorruso con la complicidad del presidente Lukashenko. Quien ha argumentado que sus soldados no participarán en la invasión, pero no está claro si esto es cierto en este momento.

También esta mañana arrancó la invasión de suelo ruso a través de Crimea, la península que Moscú ocupó militarmente en 2014, arrebatándole a Ucrania y por ello no es reconocida como Rusa por la comunidad internacional. De hecho, algunas imágenes de las cámaras de vigilancia muestran cómo los tanques rusos entran en territorio ucraniano a través del puesto de control de Kalanchoe. El cercano aeropuerto de Kherson, en el sur de Ucrania, también fue bombardeado.

Pero ahora las tropas terrestres rusas están atacando en múltiples frentes, como se ve en el mapa. Pasaron por la frontera norte de Kiev, y estarían a 30 km de la capital “con un batallón militar de Bielorrusia”. Según el exministro de defensa de Ucrania, Andrij Zagorodnijuk, a The Guardian, “los soldados de Putin están tratando de abrirse paso desde varios puntos y los ucranianos están haciendo todo lo posible para detenerlos”, pero quién sabe por cuánto tiempo. Sin embargo, “Mariupol”, una ciudad histórica en el Mar Negro, “está relativamente tranquila por ahora. Están cerca de la ciudad de Kherson, donde la situación es realmente crítica. También están tratando de rodear Kharkiv”.

Por el lado de las materias primas, el precio del barril de petróleo cruzó los 100 U.S.$ (90 euros), un nivel que no veía desde principios de 2014. Y los contratos de futuros de referencia holandeses ganaron hasta un 41% en Holanda. Todos los principales analistas del sector energético (Goldman Sachs, Wood Mackenzie, Rystad Energy) esperan precios muy altos durante el año por la escasez de recursos para la producción de electricidad, la industria y la calefacción.

Los metales también alzaron sus precios. El precio del aluminio, fundamental para los sectores de la industria automotriz y la construcción, se acerca a los 3.400 dólares la tonelada, un nuevo máximo histórico. Rusia, uno de los mayores productores del mundo, podría frenar o detener sus exportaciones en represalia por las severas sanciones de los occidentales, que también corren el riesgo de verse privados de metales raros esenciales para la transición ecológica. La preocupación también se relaciona con el trigo, del cual Rusia y Ucrania son el primer y quinto exportador mundial: el precio del cereal había subido un 10 % en dos días, antes de la intervención rusa, a 16,71 dólares por bushel para entrega en Mayo, algo que no sucedía desde septiembre de 2012.

Raúl Ochoa Cuenca.