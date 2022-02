(24 de febrero del 2022. El Venezolano).- Luego que este jueves en horas de la madrugada el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció una “operación militar especial” en la región del Donbás, en el este de Ucrania, de la cual se han desatado una serie de bombardeos en otras entidades, varios países del mundo han mostrado su total rechazo a su decisión, algo que han catalogado como el inicio de una guerra sin cuartel que mantiene en riesgo la seguridad internacional y el derecho a la soberanía.

De esta manera, también las naciones que integran América Latina como Colombia, Paraguay, Ecuador y Uruguay mantuvieron su postura de no aprobación ante las agresiones de la nación europea, que pretende una supuesta “desmilitarización y desnazificación de Ucrania”.

Lo que ha sido rotundo, también es la posición de naciones de tendencia a la izquierda como Argentina, quien a través de una orden de Alberto Fernández emitió un comunicado sobre el conflicto.

“La República Argentina, fiel a los principios más esenciales de la convivencia internacional, hace su más firme rechazo al uso de la fuerza armada y lamenta profundamente la escalada de la situación generada en Ucrania”, fue el documento de Cancillería.

Del mismo modo se pronunció el presidente electo chileno Gabriel Boric, quien rechazó la idea armada de Putin por considerarla una violación a la soberanía ucraniana.

“Rusia ha optado por la guerra como medio para resolver conflictos. Desde Chile condenamos la invasión a Ucrania, la violación de su soberanía y el uso ilegitimo de la fuerza. Nuestra solidaridad estará con las víctimas y nuestros humildes esfuerzos con la paz”, añadió.

Este argumento también lo compartió el candidato a la presidencia de Brasil, Lula Da Silva, quien condenó todos los hechos de violencia.

“Nadie puede estar de acuerdo con la guerra, los ataques militares de un país contra otro. La guerra sólo conduce a la destrucción, la desesperación y el hambre. Los seres humanos tienen que entrar en razón y resolver sus diferencias en una mesa de negociaciones, no en los campos de batalla”, añadió.

Por su parte, la cancillería de Perú rechazó el uso de la fuerza y reiteró su llamado a cesar las hostilidades en Ucrania, tras el inicio de la operación militar.

“El Perú manifiesta su profunda preocupación por la evolución de los acontecimientos en Ucrania, rechaza el uso de la fuerza y reitera su llamado a cesar todas las hostilidades y violaciones al alto al fuego en Ucrania”, señaló un comunicado publicado en su cuenta de Twitter.

Por último, el Gobierno mexicano, miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, “seguirá promoviendo que haya diálogo” en la crisis de Ucrania.

“Nos vamos a seguir conduciendo, promoviendo que haya diálogo, que no se utilice la fuerza, que no haya invasión. No estamos a favor de ninguna guerra, México es un país que siempre se ha pronunciado por la paz y por la solución pacífica de las controversias, incluso está en la Constitución”, manifestó López Obrador.

¿Quiénes apoyan a Rusia?

En este conflicto, solo Nicolás Maduro y Cuba han mantenido una postura de respaldo a Putin, a quien destacan solo defiende su derecho a recuperar un territorio que vive sobre amenazas.

La última declaración del líder del régimen venezolano, puso de cabezas a diversos especialistas, aunque reconocieron que se deben a las ayudas de la nación europea y financiamiento en armas durante los últimos años.

“Hemos estado observando atentos a los acontecimientos en Rusia, en Ucrania, observando no desde ahora, la evolución del proceso donde el imperio norteamericano y la OTAN pretenden por la vía militar acabar con Rusia, detener a Rusia y acabar con este mundo multipolar que ya es una realidad”, expresó el dictador en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión, reportó La Patilla.

Maduro sostuvo que en todas las “etapas del conflicto” siempre ha estado presente la diplomacia del presidente ruso, pero que la “derecha extremista” que ha ganado los Gobiernos de Ucrania nunca ha estado interesada en resolver los conflictos por la vía del diálogo, nunca ha estado interesada en respetar a Rusia.

Recientemente Colombia denunció la injerencia rusa en Venezuela, algo que llevó a los altos mandos a llamar a la diplomacia para resolver esta amenaza.

“Vamos a tener la posibilidad de hablar con la representación diplomática de Rusia en Colombia para entender un poco cuál es la asistencia militar que se está brindando en Venezuela, por qué la presencia también de algunos equipamientos que ellos tienen en ese país”, señaló Duque desde el aeropuerto militar de Catam, mientras recibía unas vacunas de España contra el covid-19 y en evidente respaldo a las declaraciones de su ministro de Defensa.