(23 de febrero del 2022. El Venezolano).- El escritor venezolano Emmanuel Rincón, ganador de premios literarios en España y Colombia, desarrolla en su nueva novela una distopía acerca de un Estados Unidos en el que reinan el igualitarismo, la falta de libertades y la pobreza.

“Esta obra no es inmediatista, no es mi intención tratar de narrar el presente, sino construir una distopía futurista a la que espero no lleguemos”, dice el autor de “El decálogo del hombre igualitario” (Amazon) al preguntarle si es una manera de mostrar su visión de la actualidad del país.

El también periodista Rincón, que acaba de obtener una visa de talento para residir en Estados Unidos, salió de Venezuela tras las protestas de 2017 y ha vivido en Bogotá y Lima, además de Nueva York y ahora Miami, reportó EFE.

Muy crítico con el chavismo y otros regímenes que en nombre del igualitarismo han creado en sus países una clase política cada vez más rica y un pueblo cada vez más pobre, según sus palabras, Rincón sitúa su novela en la ciudad de Nueva York a partir de los años 40 de este siglo XXI.

El protagonista es Dorian Blair, un hombre nacido en una familia de farmacéuticos pero criado y formado por el Estado, que en la novela de Rincón es el amo y señor de las vidas de los estadounidenses, pues las libertades individuales ya no existen.

Blair forma parte de la estructura del partido que ha implantado el igualitarismo extremo a partir de un adoctrinamiento desde la infancia que incluye “satanizar la riqueza”, pero a la vez se siente “traicionado” por ese partido.

En la novela, el líder de ese partido es Bernard Goebbels, un político infiltrado en el Partido Demócrata que al verse incapaz de imponer sus ideas al resto decide crear su propio movimiento y llega a dirigir el país y a acometer “una transformación total del sistema”, con cambio de nombres y de símbolos incluido.

Rincón, que dice estar más cerca de las ideas libertarias que las conservadoras, insiste en que hay que mirar “más allá” cuando le pregunta si ese personaje está inspirado en el senador demócrata Bernie Sanders.

“Yo considero que Bernie (Sanders) ya por su edad no va a tener una gran influencia en la política americana, evidentemente el nombre me sonó y me gustó para el líder del Partido”, admite.

Durante la campaña de las elecciones presidenciales de 2020 desde el Partido Republicano y desde la campaña del entonces candidato a la reelección Donald Trump se dijo a los votantes que el “socialismo” de los radicales demócratas iba a convertir a EE.UU. en Venezuela.

A preguntas, Rincón señala que no cree que su novela tenga que ver con eso. “Es algo mucho más profundo, va más allá de eso”, dice.

“Creo que las luchas culturales e ideológicas sobrepasan a los protagonistas actuales, hoy Trump, Biden, Sanders, o cualquiera, pero esto es un asunto de ideas, no de políticos”, asevera.

Rincón ganó en 2018 el Premio Distrital de Cuento Ciudad de Bogotá con “La caja reproductora de pensamientos” y antes el premio Eugenio Carbajal de España por el relato “Superpoblación”.

Ha escrito las novelas “Wolf” (2016) y “La trivialidad del mal” (2017) y el ensayo “La reinvención ideológica de América Latina” (2020), entre otras obras.