(23 de febrero del 2022. El Venezolano).- Ante las incomprensibles afirmaciones de un ex presidente de la más grande potencia económico militar, al menos por ahora, del mundo calificando de genial al presidente de Rusia, el señor Vladimir Putin, porque valiéndose de una superior fuerza en armas y hombres invade, mancilla y humilla a una pacífica y pequeña nación como es la Ucrania, me parece por lo menos contraproducente y permítame agregar a esta opinión, reñido con la necesaria cuota de sindéresis que cualquier ser humano debe exprimir en las distintas facetas de su vida y más aún aquellas personas quienes por varias razones y causas están en la posibilidad pero también en el deber de crear opinión y más en estos momentos de confusión y de temores, cuando se está iniciando una guerra convencional teniendo como posibles oponentes a potencias poseedoras de arsenales nucleares.

Por Raúl Ochoa Cuenca

Realmente cuando Donald Trump expresa su admiración por un dictador de quien además se especula que es poseedor de una fortuna muy superior a la de Bill Gates y a la de Elon Musk, pues ahi mi apreciado lector debemos pensar que algo anda mal, o bien en la clase política americana, cosa que honestamente no me parece o algo anda mal en ese locuaz y poco circunspecto hombre de negocios, a quien el pueblo americano eligió como su presidente.

Ayer Donald sin ningún freno, en el “The Clay Travis and Buck Sexton Show” el cual es un programa de radio de conversación de ideología conservadora y presentado por el ex comentador de Fox Sports Radio Clay Travis y el ex presentador de America Now, fue el gran invitado y donde para muchos se lució y que creo que para los mas nos dejo con una gran amargura en nuestras bocas y más preocupaciones que antes de encender la radio . Y en ese muy escuchado programa por buena parte del pueblo americano Donald dijo cosas como estas:

“Fui ayer al show de Clay Travis y en el estudio había una pantalla de televisión, la cual estaba transmitiendo lo que sucedía en esa parte de Europa del Este y dije: ‘Esto es genial’. Putin declara que una gran parte de Ucrania se declara independiente y él la reconoce como tal. Oh, eso es maravilloso, que gran estratega es Vladimir”, dijo Trump en una parte de la entrevista en “The Clay Travis & Buck Sexton Show”. pero el presidente tan admirado por muchos venezolanos que se tragaron aquella caña de las

opciones: ¿ Todas presidente ? y el gran Donald sin ni siquiera pestañear dijo en firme y alta voz: si todas las opciones están sobre la mesa. Simplemente eran puras mentiras.

Y el expresidente ayer en la emisión radiofónica agregó: “Así que Putin ahora dice: ‘Es independiente’ una gran parte de Ucrania. Y entonces me pregunté: ¿Qué tan inteligente es eso?’ Y me respondí, realmente es muy inteligente de invasor se convertirá en un pacificador, si va a entrar y será un pacificador”. Esa es la fuerza de paz más fuerte”, dijo Trump. “Podríamos usar eso en nuestra frontera sur.(la de México). Esa es la fuerza de paz más fuerte que he visto repitió. Aquí hay un tipo, (obviamente refiriéndose a su muy admirado Vladimir) que es muy inteligente. Oh yeah, lo conozco muy bien. Muy, muy bien”. Coloquialmente casi que le podríamos decir, Presidente Trump: jale pero no se arreguinde.

El expresidente a menudo acusa falsamente a sus enemigos de traición, pero su propia prisa vertiginosa por ponerse del lado de un líder extranjero que está demostrando ser un enemigo de Estados Unidos y Occidente es impactante incluso para los estándares egoístas de Trump. Mientras el presidente Joe Biden retoma el legendario papel presidencial de liderar el mundo libre, el predecesor que quiere sucederlo le muestra a Putin que la impunidad, la complacencia al dictador y el culto a los héroes regresarán si recupera la Casa Blanca.

Con la invasión efectuada por fuerzas armadas de una potencia extranjera, la Federación Rusa violó el principio básico y universal del derecho internacional público como es el respeto y la no transgresión de las fronteras y por tanto la inviolabilidad de un territorio por otra potencia. Como podemos constatar, no obstante las estupideces llenas de inconsciencia atribuidas a Trump, las acciones de guerra efectuadas por la Federacion Rusa son una violación flagrante del derecho internacional.

Concluyo esta muy breve nota citando la carta de la Organización de la Naciones Unidas y lo afirmado por el consejo de seguridad en su sesión del día lunes en la noche hora de Nueva York:

“La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ordena a sus miembros en el artículo 2, párrafo 4, de su Carta abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”.

Rusia, que es una de las cinco naciones fundadoras de esta organización, incumplió como efectivamente ha ocurrido, con el precepto mencionado en caso de ocupar cualquier localidad de la región del Donbás.

“El Consejo de Seguridad de la ONU ha explicado en distintas ocasiones los principios contenidos en este concreto párrafo de la Carta y ha reafirmado la prohibición de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza en las relaciones internacionales”, incidiendo en la importancia de la “buena vecindad y la no injerencia de los Estados en los asuntos internos de las demás” y pidiendo que los países “dejen de prestar apoyo a los grupos armados que se dedican a desestabilizar la paz y la seguridad nacionales y regionales”.

Raúl Ochoa Cuenca, en Anfi del Mar el 23 de febrero del año 2022.