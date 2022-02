(23 de febrero del 2022. El Venezolano).- El primer mandatario, al igual que la alcaldesa de Bogotá, impartieron nuevas directrices sobre el uso de la mascarilla en espacios abiertos para la capital y el resto del país.

En la mañana de este miércoles 23 de febrero, el presidente Iván Duque anunció que los municipios del país con más del 70% de vacunación con doble dosis contra el covid-19 podrán levantar el uso obligatorio del tapabocas en espacios abiertos.

“Ya estamos por encima del 81% de colombianos que cuentan con una dosis, ya superamos el 65% que cuenta con el esquema completo y tenemos ocho millones de personas que ya han sido inmunizadas con la dosis de refuerzo”, señaló el jefe de Estado. Y agregó:

“¿Qué queremos nosotros? Ir haciendo más abiertas ciertas medidas para levantar restricciones. Hemos fijado con el Ministerio de Salud un lineamiento: aquellos municipios cuya vacunación supere el 70 por ciento, podrán levantar el uso de tapabocas en espacios públicos”, expresó Duque a la prensa, en la mañana de este miércoles.

El mandatario, además, dijo que esta iniciativa le permitirá a Colombia llegar como país al 70% de vacunación y así contribuir con la reducción de casos y muertes por el virus que se registraron semanas atrás: “Eso tiene que servir para que salgamos todos rápidamente a cumplir esa meta como país. Nos falta poco para llegar a ese 70% como país. Estamos en el 65% y hay ciudades que ya superaron esa cifra”, agregó.

Para Iván Duque, la no obligatoriedad del uso de la mascarilla en parques, estadios y otros sitios abiertos es “una medida que se toma pensando en la salud pública pero también manteniendo el principio rector que tenemos todos los colombianos de vacunarnos” contra el SARS-CoV-2, concluyó el jefe de Estado.

Por su parte, al unísono que el primer mandatario, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López también anunció que se podrá levantar el uso de la mascarilla en la capital del país. Eso sí, dejó claro que los bogotanos deberán cargarlo todo el tiempo en caso de entrar a un establecimiento cerrado.

La mandataria también destacó que en la ciudad ya se completa el 94,3% de vacunación contra el covid-19 y que por eso, desde el próximo 1 de marzo, se podrá flexibilizar el uso de la mascarilla. Sin embargo, tenga en cuenta que en el transporte público, así como en los salones de clases, aulas y demás sitios cerrados, el elemento será obligatorio, recogió infobae.

“Gracias a que nos hemos cuidado, creemos que estamos en la posibilidad de adoptar nuevas medidas de cuidado, creemos que llegó el momento de no tener permanentemente el uso del tapabocas, en ciclovías, en los parques, en espacios abiertos. En esta etapa de cuidado, no es necesario usar el tapabocas”, señaló la alcaldesa durante una rueda de prensa este miércoles.

De hecho, antes de que el presidente Duque anunciara que eliminaría el tapabocas en sitios abiertos, Claudia López y el secretario de Salud, Alejandro Gómez, le iban a solicitar al Gobierno que tuviera en cuenta los avances en la inmunización contra el coronavirus y así levantara la obligatoriedad de usar el también conocido como barbijo.

No obstante, durante su anuncio, López envió una recomendación para que la ciudadanía no baje la guardia con la sintomatología del virus. “Quienes tengan síntomas o quienes no se han vacunado aún deben usar tapabocas obligatorio en espacios abiertos”, exhortó la burgomaestre, quien reiteró que se debe usar en espacios cerrados donde la propagación del covid-19 podría ser más certera.

“Lo que nos ha permitido cuidarnos de la pandemia no ha sido la Policía, sino la cultura de las personas, entonces confiamos en que cada quien cumpla con las restricciones y haga uso adecuado del tapabocas. En espacio cerrado debemos seguir usándolo”, comentó la alcaldesa Claudia López, quien dijo, además, que esperará el decreto del Gobierno para así oficializar la iniciativa.