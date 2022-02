(22 de febrero del 2022. El Venezolano).- Las jugadoras de fútbol de Estados Unidos llegaron a un acuerdo histórico con el organismo rector del deporte estadounidense para poner fin a una batalla legal de seis años por la igualdad salarial, un acuerdo en el que se les prometen $24 millones más bonos que igualan los de los hombres.

La Federación de Fútbol y las mujeres anunciaron un acuerdo el martes que hará que las jugadoras se repartan 22 millones de dólares, aproximadamente un tercio de lo que habían buscado por daños y perjuicios. La USSF también acordó establecer un fondo con $2 millones para beneficiar a las jugadoras en sus carreras posteriores al fútbol y esfuerzos caritativos destinados a hacer crecer el deporte para las mujeres.

La USSF se comprometió a proporcionar una tasa salarial igual para las selecciones nacionales femeninas y masculinas, incluidas las bonificaciones de la Copa del Mundo, sujeto a acuerdos de negociación colectiva con los sindicatos que representan por separado a mujeres y hombres.

“Para nuestra generación, saber que vamos a dejar el juego en un lugar exponencialmente mejor que cuando lo encontramos lo es todo”, dijo la mediocampista Megan Rapinoe, de 36 años, durante una entrevista telefónica con The Associated Press. “De eso se trata porque, para ser honesto, no hay justicia en todo esto si no nos aseguramos de que nunca vuelva a suceder”.