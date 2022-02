(22 de febrero del 2022. El Venezolano).- La reconocida marca argentina de hamburguesas competirá en el Red Stripe Burger Bash del Festival de Comida y Vino de South Beach SOBEWFF 2022.

Entre el 24 y el 27 de febrero, The Food Truck Store, también conocida como TFTS, participará de la 21 edición de este Festival gastronómico con fines benéficos que se espera que reciba a más de 45.000 personas en sus actos culinarios, entre cenas exclusivas, fiestas, degustaciones de comida y vinos, clases magistrales y seminarios.

TFTS competirá en uno de los numerosos eventos que el Festival ofrece. El Burger Bash del Festival tendrá a la reconocida autora, empresaria y personalidad de la televisión, la chef Rachael Ray, junto con el chef nominado al Premio Nobel y la persona del año de TIME, José Andrés como anfitriones de el enfrentamiento de hamburguesas más épico de la región, reseñó una nota de prensa enviada a esta redacción.

Con un exclusivo panel de jueces que incluye a Ahmad Alzahabi, también conocido como @thegoldenbalance, Kalen Allen, Jeff Mauro, Al Roker, Rev Run, Dwyane Wade, Melba Wilson, Brian Kelly, también conocido como The Points Guy y el entrenador en jefe de fútbol de FIU, Mike MacIntyre, se decidirá quién recibirá este el codiciado Schweid & Sons® The Very Best Burger Award del año.