(21 de febrero del 2022. El Venezolano).- En esta historia, rocambolesca entre otras características de las acusaciones en contra de la colombiana amiga de la nomenklatura Castro Chavista Madurista, la llamada “senadora con el turbante” Piedad Cordoba, me parece que es fundamentalmente una muy triste historia, la cual nos enseña hasta dónde puede llegar la miseria del ser humano. Porque por todo lo que hemos podido ver a lo largo de los últimos años, esta señora pareciera que es capaz de todo. Veamos el porqué me atrevo a afirmar esto. En un podcast de ‘El Diario’ de la revista Semana, la mujer se despachó en contra de Petro en su faceta personal.

Por Raúl Ochoa Cuenca

“A él [Gustavo Petro] solo le interesa él. Lo demás es un correlato por embobar un montón de gente, independientemente de que hay gente muy buena alrededor. Uno lo creía muy coherente y resultó siendo incoherente. Yo personalmente no voté por él, no votaría por él y puedo decir, casi que con seguridad, que él jamás será presidente de Colombia porque uno no puede elegir un mal ser humano. Uno tiene que elegir a una persona que, independientemente de lo que sea, tenga coherencia, valores, amor patrio y quiera al país. No solo que quiera figurar como presidente en una lista”.

Bueno como reza el axioma jurídico: confesión de parte, relevo de pruebas. Si ella, acusada de un horrible y perverso crimen como lo es jugar con la libertad de seres humanos para obtener beneficios electorales, calificaba, hace un par de años a Gustavo Petro de ser un mal ser humano, que podremos esperar de ella quien ahora llega a acuerdos secretos y no transparentes con Petro considerándolo, además de buena persona, en un excelente candidato a la presidencia de la república colombiana y a ella en su aliada, como candidata a la cámara del senado.

Y así con su cabeza adornada con el turbante psicodélico multicolor, antesdeayer, la misma con su cara de abuelita simpática le dice a los electores colombianos: “Con gran alegría y total convicción quiero anunciar a todo el país que Poder Ciudadano se suma al Pacto Histórico. A lo largo de estos meses tuve muchas conversaciones que llegaron a consensos y compromisos que hoy nos permiten unirnos para construir una nueva Colombia. Imaginemos a Piedad Cordoba como arquitecta de la nueva Colombia. Si, ella misma es la Piedad Cordoba que todos conocemos.

Es la misma actriz, falsa e hipócrita señora que meses antes acusaba a Petro de ser un hombre de la peor calaña. La verdad Piedad Cordoba que ahora comprendo tu amistad y afinidad con Chávez y con Maduro. Como dicen los campesinos del llano venezolano “ son caimanes del mismo pozo”.

Pero las acciones de mi poco admirada Piedad, no terminan con su pobre opinión sobre Gustavo Petro, porque esta telenovela de pésimo mensaje y peor ejemplo para nuestros pueblos, tiene capítulos que nos dejarán con los ojos aguarapados al poder ver tanta maldad reunidos en una sola mujer.

Si por favor pasemos al siguiente capítulo de esta telenovela que lleva por título “Piedad la perversa” y la cual últimamente está en el Hit Parade ocupando uno de los primeros lugares no solo en Colombia, sino en muchos países y demócratas que vemos con preocupación e interés el proceso político electoral colombiano. Si porque la protagonista de esta serie me dicen que está con los nervios de punta, ya que a quien se conoce como su hermano preferido (el ñoño) Álvaro Fredy Córdoba Ruiz, fue detenido por agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) de la Policía Nacional de Colombia. ¿ Y por qué ?, bueno pareciera que no fue por una infracción de tránsito no cancelada.

La detención de Córdoba, dijeron las autoridades, obedece a una petición de la Corte del Distrito Sur de Nueva York (EE. UU.) que lo acusa de ingresar más de cinco kilos de cocaína y portar armas de forma ilegal. Además, de vínculos en el tráfico de estupefacientes con las disidencias de las Farc, lideradas por alias Gentil Duarte. Ah y porque con el tratado de extradición Colombia USA, la DEA ya tiene un avión estacionado en el aeropuerto de Bogotá para un viaje de aquellos conocidos como los Only one way.

Ahora bien la situacion de Piedacita (Chavez dixit) se torna momento a momento mas y mas compleja, ya que hace un par de días su ex asesor, el politólogo Andrés Vásquez Moreno, afirmó que la actual candidata al Senado utilizó los secuestros de distintas figuras políticas colombianas, ejecutados por la antigua guerrilla de las Farc, para su beneficio político.

En sus declaraciones, Vásquez Moreno confirmó que el alias “Teodora”, cuya mención en distintos documentos involucran a Piedad Córdoba, como la titular de tal seudónimo.

“Piedad tenía en su cabeza un cronograma de las liberaciones, y tenía un cronograma de las liberaciones especialmente por la jerarquía. Piedad quería que el gobierno de Francia hiciera presión por el intercambio humanitario (canje de secuestrados de Ingrid y de los americanos por guerrilleros presos cómo era el caso de Sonia y Simon Trinidad y, por eso, Piedad sostenía que la Dra Betancourt no fuera liberada de primera, ya que para ella era importante lograr la libertad de esos dos guerrilleros y terroristas ”, hecho que le haría ganar prestigio dentro de la Farc y ademas autoridad moral con el presidente Chavez”, indicó Vásquez en uno de los audios divulgados el anterior fin de semana los cuales, obviamente, están provocando una tormenta política en Colombia.

Las acusaciones contra Piedad Córdoba no son nuevas, datan de 2008, luego de que el Ejército colombiano bombardeó el campamento de alias ‘Raúl Reyes’, ubicado al otro lado de la frontera con Ecuador, donde fueron hallados varios computadores y USB con correos electrónicos en los que supuestamente el exjefe guerrillero y la ex senadora intercambiaban información, identificándose ella bajo el alias de ‘Teodora’. Pero estos documentos digitales no pudieron ser utilizados como pruebas por una, digamos, curiosa decisión de la Corte Suprema de Colombia.

Íngrid Betancourt, una de las afectadas por las revelaciones de Vásquez, fue citada por la Corte Suprema de Justicia a declarar en el dia de hoy miércoles 16 en el desarrollo de una indagatoria que la fiscalía adelanta contra de la exsenadora Piedad Córdoba como consecuencia de las denuncias del asesor de la Piedacita (Chavez dixit). La citación a declarar de la Dra Ingrid Betancourt en calidad de agraviada, confirma la sospecha que recae sobre alias Teodora de ser copartícipe del gravísimo delito de cooperadora en secuestro de personas.

Las investigaciones preliminares sobre este diabólico delito, podrían conducir a la reapertura del caso por los presuntos nexos de la Córdoba con las Farc. Se busca establecer si realmente la Piedacita (Chavez dixit) Córdoba usó el cronograma de liberaciones con fines políticos, encaminados en su desmedida ambición de ser elegida como presidenta de la República de Colombia lo que sería, como se intuye, un crimen el cual podríamos catalogar de perverso, malvado y diabólico.

¿ Los electores colombianos cuando vayan a las urnas le creerán a Piedad Córdoba sus ya probadas mentiras o al eco de los ciudadanos venezolanos quienes diariamente se paran a gritar frente a los edificios para clamar ayuda porque tuvieron que huir de su país por hambre ? ¿Los electores pasarán por alto este nuevo señalamiento que vincula a Piedad Córdoba (a) Teodora y por ende al candidato Petro con una cercanía a un grupo ilegal como la disidencia de las Farc, al narcotráfico y al foro de Sao Paulo ?