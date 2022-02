(19 de febrero del 2022. El Venezolano).- Carolina Ribera, hija de la ex presidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez, denunció este viernes que fue agredida en la cárcel en la que se encuentra la ex mandataria y que el Gobierno de Luis Arce “quiere matar” a su madre ante la negativa de las autoridades de trasladarla a una clínica como lo ordenó un Tribunal.

Ribera, junto a su hermano José Armando y los abogados Norka Cuellar y Alain de Canedo, dio una rueda de prensa en la que responsabilizó al Estado boliviano de la salud y la vida de Áñez, quien mantiene desde hace 10 días una huelga de hambre.

“No están cumpliendo, están yendo en contra de una orden judicial y me dijeron que mi madre no va a salir de ahí”, dijo Ribera sobre la negativa de las autoridades al traslado de Áñez a un hospital como lo ordenó un Tribunal de Justicia en la mañana al declarar procedente una acción de libertad, recalcó Infobae.

El juez Franklin Siñani del Tribunal de Justicia de La Paz determinó que “al evidenciar claramente y tener la certeza de que día a día y con el paso de las horas se agrava y se va a agravar más la situación de la señora accionante, debe actuar en representación del Estado y disponer que la misma sea trasladada a un centro de salud, para que, incluso en contra de voluntad, sea atendida por médicos especialistas”.

Ribera señaló que “Luis Arce Catacora y parte del Gobierno quieren matar a mi madre, lo único que quiero es que mi madre esté bien, que no tenga esas crisis tan fuertes, corre más riesgo su vida por estas crisis que le están generando ahí dentro”.

También denunció “la violencia” cometida contra ella y su madre en el penal, en donde se encuentra en detención preventiva desde hace once meses por los casos “golpe de Estado I y II”.

Y dijo que al tratar de comunicarse con los abogados, le retuvieron su celular y que en la tarde, al ver que no se procedía con el traslado de su madre a un hospital, increpó a las autoridades del penal y fue expulsada a “empujones”, “maltratos” y “arañazos” por los guardias del centro penitenciario, tanto hombres como mujeres.

En un tuit posterior Ribera afirmó que el presidente Arce y los ministros de Gobierno, Eduardo del Castillo, y de Justicia, Iván Lima, son los “directos culpables” de lo que le pase a Áñez y puso en copia también al relator especial para la Independencia de Jueces y Abogados de la ONU, Diego García-Sayán, quien por estos días realiza una visita al país. El ex presidente Carlos Mesa (EFE/Martín Alipaz/Archivo)

La oposición boliviana lamentó que se impida el traslado de Áñez a un hospital

Opositores bolivianos lamentaron este viernes que no se haya concretado el traslado de la ex presidenta interina a un hospital, como lo dispuso un juez, ante protestas de sectores afines al Gobierno de Luis Arce que impidieron su salida de prisión, mientras que para el oficialismo, la ex mandataria se victimiza.

Políticos como los ex presidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga criticaron en Twitter la violencia con que grupos a los que sindicaron de ser afines al oficialismo impidieron en las puertas de la cárcel paceña que Áñez sea llevada a un hospital, como lo dispuso un juez más temprano, además de las agresiones sufridas por su hija, Carolina Ribera, a manos de estos sectores y de policías.

“Exigimos a Luis Arce que garantice la vida de la ex presidenta Jeanine Añez y que sea trasladada de inmediato a un centro de salud, protegida de los grupos de choque masistas, que agredieron brutalmente a Carolina Ribera. Los organismos internacionales deben pronunciarse”, escribió Mesa.