(19 de febrero del 2022. El Venezolano).- Los demócratas aún tienen que anunciar quién se postulará contra los titulares republicanos del condado de Miami-Dade de dos de los escaños más competitivos de la Cámara de Representantes de Florida.

Debbie Mucarse-Powell, quien se desempeñó como representante de EE. UU. para el distrito 26 del Congreso de Florida de 2019 a 2021, dijo que decidió descartar una revancha con el representante Carlos Giménez.

La excongresista demócrata, nacida en Ecuador, perdió ante el exalcalde cubanoamericano del condado de Miami-Dade por 3,4 puntos porcentuales en 2020.

“Me encantó, me encantó representar al distrito 26 de Florida… Ha sido el mejor trabajo que he hecho, y puede que regrese, pero no ahora”, dijo Mucarse-Powell y agregó: “Mi compromiso está aquí. No voy a ir a ninguna parte… y voy a trabajar mucho para asegurarme de que nuestro estado avance en la dirección correcta”.

El presidente del Partido Demócrata de Florida, Manny Díaz, dijo que ha estado trabajando con el Comité de Campaña del Congreso Demócrata, o DCCC, un comité político que apoya a los candidatos. También dijo que hay personas que quieren competir contra Giménez y Salazar en noviembre y espera que se presenten cuando la sesión legislativa de Florida termine el 11 de marzo, expresó Local 10.

“Habrá candidatos creíbles compitiendo en ambos escaños”, dijo Díaz.

Donna Shalala, quien se desempeñó como representante de EE. UU. para el distrito 27 del Congreso de Florida de 2019 a 2021, aún no ha hecho un anuncio sobre si planea o no competir contra la representante María Elvira Salazar. La experiodista cubanoamericana ganó por 6 puntos porcentuales en 2020.

El Comité Nacional Republicano del Congreso publicó las conclusiones clave de una nueva encuesta realizada entre el 29 de enero y el 3 de febrero por Meeting Street Insights, que muestra que los demócratas están perdiendo terreno en 47 distritos disputados con una gran población de votantes hispanos.

Una de las conclusiones de la encuesta: “Cuando se les preguntó qué partido es más capaz de proteger el sueño americano, los republicanos superan a los demócratas por un margen de 41% a 35%.