(18 de febrero del 2022. El Venezolano).- Sin miedo alguno docentes venezolanos protestaron este viernes en el centro de la ciudad de Caracas para exigir al régimen de Nicolás Maduro mejoras salariales que les permitan sobrevivir.

Los profesionales de la educación exigen que se les pague un bono de al menos 600 dólares, algo que les permita no pasar hambre ni morir por enfermedades.

“Tenemos que denunciar el tema de la salud porque no tienen cómo ir a atenderse de sus enfermedades, se nos están muriendo los profesores. Esto es demasiado, no hay posibilidad de volver a clases, no tienen un salario para poder vivir. Se les ocurrió decir que tenemos que ir a clases presenciales y vendrán más renuncias masivas”, dijo Gricelda Sanchéz diringente sindical.

En la legítima protesta realizada en la Unidad Médico Odontológica del IPASME, en el “Sagrado Corazón de Jesús” de la Hoyada, los docentes manifestaron sentirse burlador por Nicolás Maduro, a quien no reconocen como el presidente del país.

“A este tipo dictador no le importa la educación, este país padece la situación de penuria mientras ellos visitan los tepuyes”, agregó Luis Marquez.